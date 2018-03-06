На борту российского военного самолета, разбившегося в Сирии, было 39 человек

Вторник, 06 марта 2018, 18:50

На борту российского военно-транспортный самолета Ан-26, разбившегося в Сирии, было 39 человек, а не 32, как сообщалось ранее.

Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает "ТАСС".

"По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, который потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находились 33 пассажира и 6 членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных Сил РФ. Огневого воздействия на самолет не было", - сообщили в Минобороны.

Как сообщалось, во вторник, 6 марта, в Сирии при заходе на посадку разбился российский военно-транспортный самолет Ан-26.

Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность. Огневого воздействия по самолету не было, заявили в российском Минобороны.