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Порошенко в ближайшее время посетит Германию, где обсудит "Северный поток-2"

Среда, 07 марта 2018, 19:39
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в ближайшие недели намерен посетить Германию, где, в частности, будет обсуждаться вопрос строительства "Северного потока-2".

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам, передает "Интерфакс-Украина".

"В ближайшие дни я собираюсь посетить и Германию, на протяжении двух-трех недель. Я приветствовал Германию наконец-то с формированием коалиции, я уверен, что будет сформировано новое правительство. И эта тема (строительство "Северного потока-2" – Ред.), безусловно, будет в повестке дня наших переговоров", - сказал он.

Президент отметил, что после решения Стокгольмского арбитража обсуждал тему "Северного потока-2" с руководством Финляндии и Швеции.

"Тема "Северного потока-2" среди прочих была во время моих вчерашних переговоров с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Пенсом", - добавил глава государства.

По словам Порошенко, европейские страны демонстрируют солидарность с Украиной в вопросе "Северного потока-2".

"Посмотрите на позиции Балтийских стран: Эстонии, Латвии, Литвы, посмотрите на позицию Дании, которая не дает разрешение на строительство, посмотрите на позицию Финляндии, Швеции, посмотрите на итальянскую позицию", - сказал он.

Президент Украины отметил, что на сегодняшний день речь идет об энергетической безопасности мира и целого континента – крупнейшего рынка в мире.

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Правительство Германии поддерживает строительство газопровода. Недавно канцлер Ангела Меркель заявила, что проект следует рассматривать с экономической, а не политической точки зрения.

Однако отметим, что в тексте коалиционного соглашения блока Ангелы Меркель ХСС/ХДС и социал-демократов нет упоминания относительно строительства спорного газопровода, который разделил позиции в Европейском Союзе.

Читайте также: "Северный поток-2" вредит Европе: обращение немецких депутатов".

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