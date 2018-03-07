В МИД говорят "нет" послу Венгрии и шутят про параллельную реальность

В МИД Украины еще раз решили напомнить послу Венгрии Эрно Кешкеню о том, что никакой автономии на Закарпатье не может быть по определению.
Об этом заместитель главы МИД Украины Василий Боднар написал в Facebook, распространив публикацию со страницы венгерского посла.
"Не понимает, к сожалению, господин посол четких, последовательных и чрезвычайно официальных объяснений, что никакой автономии на Закарпатье не может быть по определению. Как и без ответа остаются наши конструктивные предложения относительно языка образования. Параллельная реальность...", - написал он.
Напомним, посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявил, что Будапешт не видит ничего плохого в автономии для закарпатских венгров, однако учитывая войну на Востоке Украины речь об этом сейчас не идет.
Кешкень также заявил, что по результатам голосования об автономии Закарпатья 1991 года 78% жителей Закарпатья поддержали автономию для области, а 82% - для Береговского района, но "до сих пор они не получили ничего".
Посол также считает нормой выдачу венгерских паспортов этническим венграм - гражданам Украины, которые проживают в Закарпатье.