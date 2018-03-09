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Власти Бельгии отрицают исчезновение 10 млрд евро со счетов соратников Каддафи

Пятница, 09 марта 2018, 14:32
Версия для печати Комментарии

Министр финансов Бельгии Йохан Ван Овертвельдт назвал фейковой новостью информацию об утечке более 10 млрд євро со счетов сторонников бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Об этом он написал в Twitter.

"14 млрд ливийскихфинансов средств были заморожены. И они по-прежнему замороженны. Я сожалею о дезинформации со стороны некоторых членов парламента и журналистов", - написал министр.

Ранее французский еженедельник Le Vif, публикуемый в Брюсселе, сообщил, что в ноябре 2013 года на четырех счетах, открытых для компаний Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company, находились 16,1 млрд евро.

Издание со ссылкой на источники сообщало, что осенью 2017 года власти Бельгии обнаружили пропажу большей части этой суммы.

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