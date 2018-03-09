Власти Бельгии отрицают исчезновение 10 млрд евро со счетов соратников Каддафи

Пятница, 09 марта 2018, 14:32

Министр финансов Бельгии Йохан Ван Овертвельдт назвал фейковой новостью информацию об утечке более 10 млрд євро со счетов сторонников бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Об этом он написал в Twitter.

"14 млрд ливийскихфинансов средств были заморожены. И они по-прежнему замороженны. Я сожалею о дезинформации со стороны некоторых членов парламента и журналистов", - написал министр.

Er werd voor 14 miljard aan Libische financiële middelen bevroren. En die zijn nog steeds bevroren!

Ik betreur de desinformatie vanwege sommige parlementsleden en journalisten. #FakeNews https://t.co/hZuWBGfdyX — Johan Van Overtveldt (@jvanovertveldt) 8 березня 2018 р.

Ранее французский еженедельник Le Vif, публикуемый в Брюсселе, сообщил, что в ноябре 2013 года на четырех счетах, открытых для компаний Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company, находились 16,1 млрд евро.

Издание со ссылкой на источники сообщало, что осенью 2017 года власти Бельгии обнаружили пропажу большей части этой суммы.