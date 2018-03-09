Знайти
АКТУАЛЬНО

Суд відмовився звільнити єдиного кандидата на посаду глави уряду Каталонії

У Туреччині засудили 25 журналістів за звинуваченнями у тероризмі

Єврокомісія офіційно запропонувала Україні 1 млрд євро фіндопомоги

Європол вперше очолить жінка - рішення ухвалене 8 березня

У Польщі потрапив у ДТП автобус з українцями, є загиблі

Сійярто вже каже про місію ОБСЄ на Закарпатті як про доконаний факт

Зігмар Габріель не увійде до складу нового уряду Німеччини






Влада Бельгії заперечує зникнення 10 млрд євро з рахунків соратників Каддафі

П'ятниця, 09 березня 2018, 14:32
Версія для друку Коментарі

Міністр фінансів Бельгії Йохан Ван Овертвельдт назвав фейковою новиною інформацію про витік більше 10 млрд євро з рахунків прихильників колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі.

Про це він написав у Twitter.

"14 млрд лівійських фінансових коштів були заморожені. І вони як і раніше заморожені. Я шкодую про дезінформацію з боку деяких членів парламенту і журналістів", - написав міністр.

Раніше франкомовний тижневик Le Vif, що публікується в Брюсселі, повідомив, що в листопаді 2013 року на чотирьох рахунках, відкритих для компаній Libyan Investment Authority і Libyan Foreign Investment Company, перебували 16,1 млрд євро.

Видання з посиланням на джерела повідомляло, що восени 2017 року влада Бельгії виявила, що більша частина цієї суми зникла.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
18:49
Шість країн ЄС хочуть продовжити прикордонний контроль на півроку
18:23
ЄС вітає готовність Трампа зустрітися з лідером КНДР
18:06
Суд відмовився звільнити єдиного кандидата на посаду глави уряду Каталонії
17:44
Лідера правлячої партії Румунії підозрюють у відмиванні грошей в Бразилії
17:17
відео
Суд у справі теракту в Лондоні: обвинувачення показало відео вибуху в метро
16:46
Підозрюваний у терактах у Парижі вперше дав свідчення у суді
16:12
Британія відправила військових спеціалістів до міста, де отруїли екс-шпигуна
15:39
У Туреччині засудили 25 журналістів за звинуваченнями у тероризмі
15:04
Туск: ЄС чекає пропозицій Британії щодо кордону з Ірландією після Brexit
14:32
Влада Бельгії заперечує зникнення 10 млрд євро з рахунків соратників Каддафі
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Дмитро Тужанський, для Європейської правди

Орбан змінює стратегію: партія влади Угорщини стикнулася з проблемою напередодні виборів

У виборчу кампанію в Угорщині, де, здавалося б, усе вже вирішено, несподівано повернулася хоч якась інтрига. Місцеві вибори дали чіткий сигнал: влада "Фідес" та Віктора Орбана не є вічною. У відповідь влада знову посилила розмови про "ворогів Угорщини".

Ілія Куса, для Європейської правди

Лебедина пісня Меркель: з якими викликами зіткнеться новий німецький уряд

Четвертий уряд стане для Меркель останнім. Однак канцлеру доведеться вести країну до реформування ЄС, виборів до Європарламенту в 2019 році, модернізації власної армії, подолання наслідків міграційної кризи та спроби здійснити прорив у питанні України.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  