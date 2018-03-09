Влада Бельгії заперечує зникнення 10 млрд євро з рахунків соратників Каддафі

П'ятниця, 09 березня 2018, 14:32

Міністр фінансів Бельгії Йохан Ван Овертвельдт назвав фейковою новиною інформацію про витік більше 10 млрд євро з рахунків прихильників колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі.

Про це він написав у Twitter.

"14 млрд лівійських фінансових коштів були заморожені. І вони як і раніше заморожені. Я шкодую про дезінформацію з боку деяких членів парламенту і журналістів", - написав міністр.

Er werd voor 14 miljard aan Libische financiële middelen bevroren. En die zijn nog steeds bevroren!

Ik betreur de desinformatie vanwege sommige parlementsleden en journalisten. #FakeNews https://t.co/hZuWBGfdyX — Johan Van Overtveldt (@jvanovertveldt) 8 березня 2018 р.

Раніше франкомовний тижневик Le Vif, що публікується в Брюсселі, повідомив, що в листопаді 2013 року на чотирьох рахунках, відкритих для компаній Libyan Investment Authority і Libyan Foreign Investment Company, перебували 16,1 млрд євро.

Видання з посиланням на джерела повідомляло, що восени 2017 року влада Бельгії виявила, що більша частина цієї суми зникла.