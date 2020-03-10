8 запитань про новий гаазький суд: кого і як покарають за збитий лайнер MH17

У понеділок в Нідерландах почалося засідання першого суду у справі про збитий на Донбасі авіалайнер рейсу MH17.

"Європейська правда" стежила за перебігом процесу – ви можете проглянути новини в окремому розділі на сайті. Ми також опублікували аналітичний матеріал про цей справді історичний процес, і якщо ви його ще не читали, радимо це зробити ("Чого чекати від першого суду про збитий Боїнг MH17").

Однак суд, що проходить у передмісті Амстердама, надто відрізняється від того, як відбуваються процеси в Україні, тому варто пояснити відмінності та відповісти на важливі запитання.

Чи дійде до звинувачень на адресу Путіна, Суркова та Росії загалом? Що робить Москва, щоби зірвати цей процес? Що вже є у свідченнях? Чи правда, що деякі свідки отримають нові паспорти та нове життя за те, що вони допомогли у процесі?

Про це та інше – у матеріалі "Європейської правди".

Хто, де, кого і за що звинувачує?

Президент Зеленський днями заявив (а за ним це взялися повторювати інші чиновники та журналісти), що бойовиків, які збили MH17, судять у Гаазі. Але це не так.

Процес дійсно ведуть судді окружного суду Гааги – міста, де розташована більшість нідерландських органів влади. Однак відбувається він не в Гаазі, а за 50 кілометрів від неї, у захищеному судовому комплексі Схіпхол, поруч з Амстердамом та головним аеропортом Нідерландів.

Чому так? Для того, щоби "процес сторіччя" не мав обмежень та складнощів (у тому числі безпекових), які накладали би слухання у звичайному суді в центрі міста. Приміром, згодом у засіданнях братимуть участь секретні свідки, імена яких так і не будуть названі публічно (про цю дуже незвичну для України процедуру ми розповімо далі).

Статус обвинувачених поки що мають четверо бойовиків, що мали вагу на окупованому Донбасі у 2014 році та були причетні до постачання з РФ саме того "Бука", який збив пасажирський Boeing (до речі, "Буків", як з’ясувалося, було два). Це троє росіян – Сергєй Дубинський ("Хмурий"), Ігор Гіркін ("Стрєлков" або "Стрілок"), Олег Пулатов ("Гюрза"), а також громадянин України Леонід Харченко ("Кріт").

Звинувачення висунуті за двома статями Кримінального кодексу Нідерландів: збиття авіалайнера (до 30 років ув’язнення) та умисне вбивство (можливе довічне ув’язнення).

Чому саме ці четверо?

Відповідь на це запитання дав прокурор Вард Фердінандюсс у своїй промові в суді 9 березня. Він визнав: дійсно, до збиття літака були причетні значно більше бойовиків.

"У постачанні ракетного комплексу, у його охороні брали участь кілька десятків людей. Кількох із них не вдалося ідентифікувати або ж вдалося, але відтоді вони загинули.

Відправною точкою у рішенні про те, хто з підозрюваних має або не має стати обвинуваченим, стало питання про те, проти кого є достатньо доказів, щоби мати достатню впевненість у винесенні обвинувального вироку", – пояснив прокурор.

Цим, до слова, частково пояснюється і тривалість розслідування. Перший процес по МН17 – настільки важливий для Нідерландів, що прокуратура не могла дозволити собі програти його. А тому шанси на реальні вироки стосовно обраної четвірки – украй високі.

Але це не кінець історії, кажуть і представники слідчої групи, і адвокати родин загиблих.

А до Путіна дійдуть?

Перший вирок перетворить чимало нинішніх "припущень" слідства на юридично доведені факти, і тоді стане можливим запуск розслідування за наступними епізодами.

В тому числі це дозволить довести відповідальність політиків високого рангу.

Але особисто Путіна серед звинувачуваних напевно не буде. В тому числі через те, що його роль складно юридично довести. Так, нідерландські слідчі (як і всі ми) розуміють, що без санкції президента РФ російську зброю не постачали би в Україну, не почалася б агресія тощо. Але для вироку цього недостатньо, суд не сприйме політичні аргументи. А Путін особисто не спілкувався з бойовиками, у слідства немає записів його наказів та переговорів.

А от інші представники російської верхівки цілком можуть перетворитися на обвинувачених.

Так, у матеріалах слідства є Владислав Сурков, у 2014 – помічник Путіна.

Є навіть записи його переговорів із бойовиками. В тому числі – про постачання "Бука".

А зважаючи на те, що роль Суркова у координації гібридної війни проти України була провідною, цілком можливо, що це виллється в обвинувачення на його адресу.

У матеріалах слідства є також згадки про міністра оборони Сергєя Шойгу, але доведення його провини видається значно менш імовірним – радше, під судом можуть опинитися його підлеглі, які безпосередньо спілкувалися з бойовиками, ставили підписи під документами тощо.

А інших бойовиків судитимуть?

Не факт, хоча й виключити цього також не можна. Адже список підозрюваних у цій справі вже зараз значно ширший за чотири прізвища. Просто у Нідерландах підозри далеко не обов’язково перетворюються на обвинувачення.

Наприклад, підозрюваним є відомий нам Володимир Цемах (якого Україна видала Росії, вже знаючи про цей його статус). "Але докази, які є щодо нього, незрівнянні з тими, які зібрані щодо чотирьох підсудних у нинішньому процесі", – додає прокурор Фердінандюсс.

Інший приклад – російський військовий офіцер із позивним "Дельфін", ім’я якого у публічних документах слідства не уточнюється. Обвинувачення має тверді докази лише того, що він був причетний до евакуації "Бука" (а от щодо його ввезення певності немає). Це – значно менш серйозний злочин, тому "Дельфіна" не стали додавати до четвірки.

І, нарешті, слідство наводить показовий приклад бойовика Ігоря Безлера, відомого як "Бєс".

У тому, що він скоював злочини на Донбасі, сумніву немає.

Безлер навіть дав відеопокази слідству.

Він визнав, що був причетний до збиття українських літаків – але не МН17. А справа у Нідерландах стосується винятково цього авіалайнера. І саме по ньому слідство чітких доказів його провини немає.

А інші вбивства, скоєні Безлером, має розслідувати Україна.

.

"Бук" був один чи два?

Одна з новин, що прозвучала під час слухань у Схіпхолі – те, що з Росії до України переправили не одну, а дві ракетні установки "Бук", але друга так і не стала "на бойове чергування".

Про це слідство дізналося, коли розслідувало можливу причетність до злочину російського військового з позивним "Оріон".

З’ясувалося, що він дійсно організовував завезення на територію України ракетного комплексу, але іншого. Той у дорозі був "пошкоджений вогнем" та виведений з ладу ще до розгортання комплексу – після чого його евакуювали назад до Росії, розповіли прокурори.

Чи йдеться про "вогонь" у сенсі бойового обстрілу, чи про звичайну пожежу – під час процесу не уточнювалося.

Чи правда, що повістки бойовикам надсилали через ВКонтакте?

Так, правда. І жодної суперечності праву тут немає – це тільки у нас діє радянська система з рекомендованими листами, підписами про вручення підозри тощо.

Звинувачувані не мають блокувати розслідування, ховаючись від суду.

Головне – надати достатні докази того, що конкретна людина знає про звинувачення та суд проти неї. І якщо вона вирішила переховуватися замість того, щоби не захищати свою честь у суді – то це означає, що вона відмовилася від захисту. За законодавством Нідерландів це дає право судити зловмисника заочно: суд вивчатиме тільки аргументи обвинувачення і сам, без адвокатів, за потреби призначатиме експертизи, перевірки, допити свідків тощо.

Та повернімося до нашої справи.

Довести, що всі обвинувачені дійсно отримали повідомлення про суд, також непросто, і для цього провели справжню спецоперацію.

Зокрема, Леоніда Харченка, який переховувався у Донецьку, дістали через його профіль у ВКонтакте, куди надіслали приватне повідомлення. Подальші дії бойовика довели, що він дійсно прочитав повідомлення про виклик до суду. "Лінк на повідомлення про суд був відкритий 19 липня з IP-адреси у Донецьку. 20 липня профіль був видалений з мережі ВК", – розповів під час слухань у Схіпхолі головуючий суддя Хендрік Стейнхаюс.

Детективну історію про те, як знайшли інших бойовиків, читайте у матеріалі "У Нідерландах розповіли, як вручили усім бойовикам повідомлення на суд по MH17".

В суді наголошують: за бажання звинувачувані мали змогу взяти участь у процесі віддалено, за допомогою відеозв’язку, могли запитати про гарантований захист тощо – але натомість вирішили "сховатися".

Хоча з цього правила є один виняток.

Звідки у бойовика адвокат?

Ми вже повідомляли, що один з чотирьох звинувачених, підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), бере участь у процесі.

Сам він, звісно, до Нідерландів не приїхав. На нього працює команда авторитетних нідерландських адвокатів, а також одна росіянка, яка не має права виступати у процесі, але має доступ до усіх документів.

Хто саме платить за адвокатів – лишається таємницею, в Нідерландах такі дані не розкривають. Але немає великого сумніву, що бойовик-підполковник платить не самотужки, а також – що ця тактика була обрана російською державою.

Ми вже розповідали, що саме доступ РФ до документів – одна з очевидних причин долучення адвокатів до процесу. Вже відомо про перші витоки конфіденційних даних. Однак ця причина – точно не єдина.

Участь у процесі вже дозволила РФ суттєво затягнути розгляд.

"Без участі підозрюваних ми очікували, що тривалість буде від року до двох. Тепер, коли є адвокати одного з них, йдеться про 2-3-4, а можливо і п'ять років. Це залежить як від доказів, які представить обвинувачення, так і від запитів захисту. Наприклад, якщо захист казатиме: ми хочемо почути цього експерта, ми хочемо провести технічну експертизу цього запису і так далі – то це може дуже затягнутися", – розповів журналістам Пітер Лангстраат, член команди юристів, які представляють членів родин 244 жертв.

Але й це – не всі можливості для затягування.

Є небезпека, що із часом до процесу зайдуть і інші підозрювані, і кожен такий захід буде додатково затягувати процес, визнає прокуратура.

Хіба когось посадять?

Напевно, це одне з найскладніших питань, зважаючи на відмову РФ співпрацювати у судовому процесі. Проте в Гаазі впевнені: така ситуація не триватиме вічно.

"Зараз підозрювані – під захистом російського режиму. Але ми не знаємо, як довго цей режим буде зберігатися. Другий вплив – те, що вирок обмежить їхню можливість подорожувати, вони будуть змушені лишатися в РФ. Зрештою, подивіться на історію теракту над Локербі. Зрештою, і там справедливість перемогла", – нагадує Пітер Лангстраат.

Він впевнений: довга рука правосуддя колись дістане винуватців теракту. "Цей файл ніколи не поховають. Зрештою, це найбільша атака на нідерландських цивільних після Другої світової війни. І ми ніколи про це не забудемо", – говорить Лангстраат.

І тим більше у юристів, що представляють інтереси родичів жертв, немає сумнівів у вердикті суду.

"Я впевнений, що буде вирок "Винний"!" – переконаний член правління фонду MH17 Disaster Foundation Антон Котте.

"Європейська правда" стежитиме за перебігом процесу у Схіпхолі.

Автор: Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди",

з Нідерландів