8 вопросов о новом гаагском суде: кого и как накажут за сбитый лайнер MH17

В понедельник в Нидерландах началось заседание первого суда по делу о сбитом на Донбассе авиалайнере рейса MH17.

"Европейская правда" следила за ходом процесса – вы можете посмотреть новости в отдельном разделе на сайте. Мы также опубликовали аналитический материал об этом действительно историческом процессе, и если вы его еще не читали, советуем это сделать ("Чего ждать от первого суда о сбитом "Боинге" MH17").

Однако суд, который проходит в пригороде Амстердама, сильно отличается от того, как проходят процессы в Украине, поэтому стоит объяснить различия и ответить на важные вопросы.

Дойдет ли до обвинений в адрес Путина, Суркова и России в целом? Что делает Москва, чтобы сорвать этот процесс? Что уже есть в показаниях? Правда ли, что некоторые свидетели получат новые паспорта и новую жизнь за то, что они помогли процессу?

Об этом и другом – в материале "Европейской правды".

Кто, где, кого и за что обвиняет?

Президент Зеленский на днях заявил (а вслед за ним это взялись повторять другие чиновники и журналисты), что боевиков, которые сбили MH17, судят в Гааге. Но это не так.

Процесс действительно ведут судьи окружного суда Гааги – города, где расположено большинство нидерландских органов власти. Однако происходит это не в Гааге, а в 50 километрах от нее, в защищенном судебном комплексе Схипхол, рядом с Амстердамом и главным аэропортом Нидерландов.

Почему так? Для того чтобы "процесс века" не сталкивался с ограничениями и сложностями (в том числе мерами безопасности), которые накладывали бы слушания в обычном суде в центре города. К примеру, позже в заседаниях примут участие секретные свидетели, имена которых так и не будут названы публично (об этой очень необычной для Украины процедуре мы расскажем далее).

Статус обвиняемых пока имеют четверо боевиков, имевших вес на оккупированном Донбассе в 2014 году и причастных к поставкам из РФ именно того "Бука", который сбил пассажирский Boeing (кстати, "Буков", как выяснилось, было два). Это трое россиян – Сергей Дубинский ("Хмурый"), Игорь Гиркин ("Стрелков" или "Стрелок"), Олег Пулатов ("Гюрза"), а также гражданин Украины Леонид Харченко ("Крот").

Обвинения выдвинуты по двум статьям Уголовного кодекса Нидерландов: сбитие авиалайнера (до 30 лет заключения) и умышленное убийство (возможно пожизненное заключение).

Почему именно эти четверо?

Ответ на этот вопрос дал прокурор Вард Фердинандюсс в своей речи в суде 9 марта. Он признал: действительно, к сбитию самолета причастны гораздо больше боевиков.

"В поставках ракетного комплекса, в его охране участвовали несколько десятков человек. Несколько из них не удалось идентифицировать или удалось, но с тех пор они погибли.

Отправной точкой в ​​решении о том, кто из подозреваемых должен или не должен стать обвиняемым, стал вопрос о том, против кого есть достаточно доказательств, чтобы иметь достаточную уверенность в вынесении обвинительного приговора", – пояснил прокурор.

Этим, кстати, отчасти объясняется и продолжительность расследования. Первый процесс по МН17 настолько важен для Нидерландов, что прокуратура не могла позволить себе проиграть его. Поэтому шансы на реальные приговоры в отношении выбранной четверки крайне высоки.

Но это не конец истории, говорят и представители следственной группы, и адвокаты семей погибших.

А до Путина дойдут?

Первый приговор превратит немало нынешних "предположений" следствия в юридически доказанные факты, и тогда станет возможным запуск расследования по следующим эпизодам.

В том числе это позволит доказать ответственность политиков высокого ранга.

Но лично Путина среди обвиняемых наверняка не будет. В том числе потому, что его роль сложно юридически доказать. Так, голландские следователи (как и все мы) понимают, что без санкции президента РФ российское оружие не поставляли бы в Украину, не началась бы агрессия и т.д. Но для приговора этого недостаточно, суд не примет политические аргументы. А Путин лично не общался с боевиками, у следствия нет записей его приказов и переговоров.

А вот другие представители российской верхушки вполне могут превратиться в обвиняемых.

Так, в материалах следствия фигурирует Владислав Сурков, в 2014 году – помощник Путина.

Есть даже записи его переговоров с боевиками. В том числе – о поставках "Бука".

А учитывая то, что роль Суркова в координации гибридной войны против Украины была ведущей, вполне возможно, что это выльется в обвинения в его адрес.

В материалах следствия также есть упоминания о министре обороны Сергее Шойгу, но доказательство его вины представляется значительно менее вероятным – скорее, под суд могут пойти его подчиненные, которые непосредственно общались с боевиками, ставили подписи под документами и т.п.

А других боевиков будут судить?

Не факт, хотя и исключить этого тоже нельзя. Ведь список подозреваемых по этому делу уже сейчас значительно шире четырех фамилий. Просто в Нидерландах подозрения далеко не обязательно превращаются в обвинения.

Например, подозреваемым является известный нам Владимир Цемах (которого Украина выдала России, уже зная об этом его статусе). "Но доказательства, которые есть по нему, несравнимы с теми, которые собраны по четырем подсудимым в нынешнем процессе", – добавляет прокурор Фердинандюсс.

Другой пример – российский военный офицер с позывным "Дельфин", имя которого в публичных документах следствия не уточняется. У обвинения есть твердые доказательства только того, что он был причастен к эвакуации "Бука" (а вот по поводу его ввоза уверенности нет). Это – значительно менее серьезное преступление, поэтому "Дельфина" не стали добавлять в четверку.

И, наконец, следствие приводит показательный пример боевика Игоря Безлера, известного как "Бес".

В том, что он совершал преступления на Донбассе, сомнений нет.

Безлер даже дал видеопоказания следствию.

Он признал, что был причастен к сбитию украинских самолетов – но не МН17. А дело в Нидерландах касается исключительно этого авиалайнера. И именно по нему у следствия нет четких доказательств его вины.

А другие убийства, совершенные Безлером, должна расследовать Украина.

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"Бук" был один или два?

Одна из новостей, прозвучавших во время слушаний в Схипхоле – то, что из России в Украину переправили не одну, а две ракетные установки "Бук", но вторая так и не стала "на боевое дежурство".

Об этом следствие узнало, когда расследовало возможную причастность к преступлению российского военного с позывным "Орион".

Выяснилось, что он действительно организовывал ввоз на территорию Украины ракетного комплекса, но другого. Тот в пути был "поврежден огнем" и выведен из строя еще до развертывания – после чего его эвакуировали обратно в Россию, рассказали прокуроры.

Идет ли речь об "огне" в смысле боевого обстрела или об обычном пожаре – во время процесса не уточнялось.

Правда ли, что повестки боевикам отправляли через ВКонтакте?

Да, правда. И никакого противоречия закону здесь нет – это только у нас действует советская система с заказными письмами, подписями о вручении подозрения и т.п.

Обвиняемые не должны блокировать расследование, скрываясь от суда.

Главное – представить достаточные доказательства того, что конкретное лицо знает об обвинении и суде против него. И если обвиняемый решил скрываться вместо того, чтобы защищать свою честь в суде – это означает, что он отказался от защиты. По законодательству Нидерландов это дает право судить заочно: суд будет изучать только аргументы обвинения и сам, без адвокатов, при необходимости назначать экспертизы, проверки, допросы свидетелей…

Но вернемся к нашему делу.

Доказать, что все обвиняемые действительно получили уведомления о суде, тоже непросто, и для этого провели настоящую спецоперацию.

В частности, Леонида Харченко, который скрывался в Донецке, достали через его профиль в ВКонтакте, куда отправили личное сообщение. Дальнейшие действия боевика доказали, что он действительно прочитал сообщение о вызове в суд. "Ссылка на сообщение о суде была открыта 19 июля с IP-адреса в Донецке. 20 июля профиль был удален из сети ВКонтакте", – рассказал во время слушаний в Схипхоле судья Хендрик Стейнхаюс.

Детективную историю о том, как нашли других боевиков, читайте в материале "В Нидерландах рассказали, как вручили всем боевикам уведомления о суде по MH17".

В суде отмечают: при желании обвиняемые могли принять участие в процессе удаленно, с помощью видеосвязи, попросить о гарантированной защите и т.д. – но вместо этого решили "спрятаться".

Хотя из этого правила есть одно исключение.

Откуда у боевика адвокат?

Мы уже сообщали, что один из четырех обвиняемых, подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), участвует в процессе.

Сам он, конечно, в Нидерланды не приехал. На него работает команда авторитетных нидерландских адвокатов, а также одна россиянка, не имеющая права выступать в процессе, но имеющая доступ ко всем документам.

Кто именно платит за адвокатов – остается тайной, в Нидерландах такие данные не раскрывают. Но нет больших сомнений, что боевик-подполковник платит не сам, а также – что эта тактика была выбрана российским государством.

Мы уже рассказывали, что именно доступ РФ к документам – одна из очевидных причин привлечения адвокатов к процессу. Уже известно о первых утечках конфиденциальных данных. Однако эта причина – точно не единственная.

Участие в процессе уже позволило РФ существенно затянуть рассмотрение.

"Без участия подозреваемых мы ожидали, что продолжительность процесса будет от года до двух. Теперь, когда есть адвокаты одного из них, речь идет о двух-трех-четырех, а возможно, и пяти годах. Это зависит как от доказательств, которые представит обвинение, так и от запросов защиты. Например, если защита будет говорить: мы хотим услышать этого эксперта, мы хотим провести техническую экспертизу этой записи и так далее – то это может очень затянуться", – рассказал журналистам Питер Лангстраат, член команды юристов, представляющих членов семей 244 жертв.

Но и это – не все возможности для затягивания.

Есть опасность, что со временем в процесс зайдут и другие подозреваемые, и каждый такой заход будет дополнительно затягивать процесс, признает прокуратура.

Разве кого-то посадят?

Наверное, это один из самых сложных вопросов, учитывая отказ РФ сотрудничать в судебном процессе. Однако в Гааге уверены: такая ситуация не продлится вечно.

"Сейчас подозреваемые – под защитой российского режима. Но мы не знаем, как надолго этот режим сохранится. Другое влияние – то, что приговор ограничит их возможность путешествовать, они будут вынуждены оставаться в РФ. В конце концов, посмотрите на историю теракта над Локерби. В конце концов, и там справедливость восторжествовала", – напоминает Питер Лангстраат.

Он уверен: длинная рука правосудия рано или поздно достанет виновников теракта. "Этот файл никогда не похоронят. В конце концов, это крупнейшая атака на нидерландских гражданских лиц после Второй мировой войны. И мы никогда об этом не забудем", – говорит Лангстраат.

И тем более у юристов, представляющих интересы родственников жертв, нет сомнений в вердикте суда.

"Я уверен, что будет приговор "Виновен"!" – убежден член правления фонда MH17 Disaster Foundation Антон Котте.

"Европейская правда" будет следить за ходом процесса в Схипхоле.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды",

из Нидерландов