Випробування Трампом та вірусом: як епідемія змінює шанси на переобрання президента США

Найбагатша країна світу виявилась погано підготовленою до приходу вірусу. Епідемія шириться, і вже зараз зрозуміло: США зазнали найсильнішого удару.

На сьогодні Америка пішла у сумний відрив за кількістю заражених і вже вийшла у "лідери" за кількістю померлих.

Ситуацію ускладнюють і дії президента Дональда Трампа. Він публічно конфліктує з губернаторами штатів, шукає винних у епідемії та рекламує медичні препарати, які виробляють компанії, чиїм акціонером він є.

І на додачу – епідемія не змогла зупинити виборчі перегони. Після вибуття з них Берні Сандерса опонент Трампа на президентських виборах остаточно визначився.

Трамп обіцяє "відкриття"

Заходи щодо карантину були запроваджені з великим запізненням.

Американцям притаманна особлива чутливість щодо своїх прав та втручання уряду в їхній особистий простір та життя. Через це карантин сприймався неоднозначно.

Останнє стало вагомим фактором у ситуації, коли кожен штат самостійно приймав рішення про початок карантину.

Жорсткий карантин досі не запроваджено у восьми штатах.

Втім, це не знімає відповідальності з федерального уряду та особисто Дональда Трампа.

Президент від початку епідемії переважно намагався применшити загрозу, а відтак казав, що усі ці розмови про епідемію – це вигадки демократів, лібералів. Через це власне федеральні установи та механізми не були вчасно задіяні.

З часом, коли уже наявність епідемії стала абсолютно незаперечною, глава держави змінив підхід.

Найбільш зваженим Трамп був протягом кількох днів після того, як з’явились відповідні проєкції, моделювання ситуації, згідно з якими США виходили на рівень втрат життів від 100 до 240 тисяч (й це ще не найгірший сценарій).

Президент чудово розуміє, що тривала епідемія, карантин погіршують його рейтинги. Ще більше це робить криза в економіці, що її спричинила епідемія та контрзаходи щодо неї.

Добрий стан економіки був головним аргументом Трампа перед новими виборами.

Через це Трамп неодноразово заявляв про можливе "відкриття" країни або принаймні про пом’якшення обмежень ще до Великодня, який країна святкує 12 квітня.

Багато хто вбачав у цьому також ознаки загравання президента з правими християнськими колами, які становлять важливу соціальну опору Трампа.

І хоча членам комітету боротьби з епідемією вдалося переконати президента не робити цього й продовжити карантин, Трамп і зараз говорить про необхідність швидкого "відкриття" країни.

Питання до влади

Тим часом з’явилося багато інформації про те, що тривожні "дзвіночки" щодо коронавірусу надходили до адміністрації доволі давно.

Розвідка США спостерігала за ситуацією у Китаї ще з листопада. Уже в січні розвідники зробили детальний рапорт про вірус, де зазначили, що його прихід до США є неминучим.

Більше того, один з найближчих радників президента Пітер Наварро підготував 23 лютого аналітичну записку, в якій ішлося про масштабність загрози.

Але президент послідовно ігнорував усі ці попередження.

Натомість деякі достойники серед американських політиків скористалися інформацією у свій спосіб.

Кілька сенаторів, отримавши конфіденційну інформацію щодо перспектив поширення вірусу в країні, оперативно прийняли низку рішень щодо придбання/продажу акцій певних компаній. В тому числі вони придбали акції компаній, що виготовляють засоби протиепідемічного захисту.

Щодо Трампа питань ще більше.

Зокрема, багатьох дивує, що одну з ключових ролей у прийнятті рішень приймає чоловік доньки президента Джаред Кушнер.

Також Трамп часто рекламує ліки для боротьби з вірусом, які ще не пройшли відповідних випробувань. Прискіпливі американські журналісти дізналися, що президент має акції в кампаніях, що виготовляють ці ліки.

Зрозуміло, що це викликало певну реакцію громадськості.

Трамп шукає винних

Не меншою проблемою є те, що Білий дім виявився не здатним якісно координувати діяльність із боротьби з епідемією.

Через надмірну бюрократизованість окремі штати часто сперечаються між собою в боротьбі за жадані маски та обладнання для штучної вентиляції легенів. Або, навпаки, часто замовлення від штатів блокують з Вашингтона.

Ну й, звісно, Трамп не був би собою, якби не проявив себе у природній для нього манері: він заявив, що губернатори штатів мають добре ставитись до нього особисто, аби отримати допомогу.

З губернаторами деяких штатів Трамп вже розпочав публічну ворожнечу.

Це торкнулося, зокрема, штатів Мічиган та Іллінойс, в яких спостерігається високий рівень захворювань на коронавірус.

Якщо на самому початку епідемії Трамп відчув підвищення свого рейтингу, то зараз, здається, починається його зниження. Останні опитування показали рівень підтримки 44-46%.

І хоча президентський рейтинг все ще високий, заради зупинення подальшого падіння президент зайнявся перевіреною справою – звинувачувати в епідемії інших.

Спочатку він спробував перекласти провину на попередню адміністрацію, а зараз – сфокусував свою увагу на КНР. І хоча китайське керівництво дійсно заслуговує на критику, дії Трампа виглядають як спроба зняти з себе відповідальність.

Останніми днями президент відкрив ще один "фронт" критики. Цього разу об’єктом його нападів стала Всесвітня організація охорони здоров’я, якій Трамп вже погрожує припинити фінансування – просто посеред епідемії.

Байден за крок від перемоги

Попри жахи пандемії, політичне життя у США не зупиняється. Більше того, у ході виборчого процесу сталися важливі події.

По-перше, з перегонів нарешті вибув сенатор Берні Сандерс.

Він уже давно втратив перспективу отримати номінацію на вибори від Демократичної партії. Але до вчорашнього дня не припиняв боротьби формально.

Тепер це сталося і розблокувало шлях до номінації від демократів Джо Байдену.

По-друге, відбулися чергові праймеріз. Це сталося у штаті Вісконсин за драматичних умов.

Усі інші праймеріз, що не відбулися раніше через епідемію, було відкладено.

У Вісконсині усе залишалося не вирішеним до останнього. Зрештою асамблея штату, де домінують республіканці, проголосувала за проведення праймеріз у звичайному форматі.

На підтримку цього доволі контроверсійного рішення висловився і Верховний суд США.

Тому люди мали йти і фізично голосувати на дільницях – і це при тому, що у Вісконсині наразі майже 3 тисячі заражених та понад 100 померлих від коронавірусу.

Які наслідки матиме таке рішення – дізнаємося вже незабаром.

Перспективи подальшого розвитку виборчого процесу все ще залишаються незрозумілими.

Перенесли навіть з’їзд Демократичної партії, що мав відбутися в липні. Наразі його посунули на серпень, але Джо Байден уже висловився за проведення його у дистанційний спосіб.

Республіканці поки що свій з'їзд, на якому вони висунуть Трампа на другий термін, не скасували.

А відповідно, поєднання епідемії з гострою виборчою боротьбою робить ситуацію у США справді унікальною.

Автор: Володимир Дубовик,

директор Центру міжнародних досліджень і доцент кафедри міжнародних відносин

Одеського національного університету імені І. Мечникова