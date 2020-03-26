Коронавірус, помножений на Трампа: чому США виявилися не готовими до епідемії

Поширення коронавірусу у Сполучених Штатах набирає обертів.

Вже не лишається сумнівів у тому, що, зважаючи на поточну динаміку та кількість населення країни, США скоро вийдуть у "лідери" цих сумних перегонів щодо чисельності хворих.

Країна виявилась вкрай погано підготовленою до епідемії.

На тлі звичного сприйняття Америки як єдиної у світі надпотуги, найзаможнішої країни, така неготовність може дещо шокувати.

Фактично за рівнем готовності та здатності швидко реагувати США більше нагадують країну "третього світу".

"Вигадки демократів"

Про перспективи поширення епідемії та неминучість її появи у США державні установи – виконавча влада та Конгрес – дізналися ще у січні.

Проте ними не було розроблено жодного системного плану дій.

Навпаки, президент Дональд Трамп протягом багатьох тижнів стверджував, що уся ця епідемія – не більше ніж вигадка демократів, фейк, що це просто якась містифікація.

У тон йому теж саме казали протрампівські інформаційні джерела, в тому числі відома мережа Fox. Не сперечалися із президентом і представники республіканської адміністрації.

Лише тиждень тому Трамп змінив позицію.

Заперечувати прихід епідемії уже не мало жодного сенсу. Потроху і союзники президента почали визнавати це.

З’явилося розуміння того, що подальше заперечування призведе до падіння рейтингів голови держави.

І перше, що зробив президент – спробував перекласти усю провину на попередників, яки винні у тому, що країна виявилась не готовою.

Хоча йому відразу ж нагадали про те, що саме за часів його президентства було скорочено фінансування протиепідемічної роботи, звільнено кілька ключових експертів у галузі.

Перші реальні кроки Трампа – започаткування щоденних пресконференцій із Білого дому, а також створення координаційної ради з боротьби з епідемією.

Якщо від самого початку було сподівання, що протягом цих пресконференцій люди зможуть діставати корисну для себе інформацію, то такі надії швидко розвіялися.

Трамп перетворює їх на сеанс нахвалювання самого себе. Справжніх експертів відсувають усе далі й далі.

Більше того, президент почав завдати шкоди протиепідемічним заходам, зокрема називаючи та рекламуючи лікувальні препарати як такі, що можуть врятувати від вірусу, хоча вони ще не були перевірені й протестовані у належний спосіб.

Проте головної мети Трампу вдалося досягти – його рейтинги уже не падають.

Частина населення вважає, що він діє рішуче та контролює ситуацію.

Розколота країна

Навколо епідемії відбувається шалена політизація.

Це навряд чи має дивувати. Політична поляризація у США була фактом ще до початку епідемії.

Вона поглиблювалася протягом восьми років президентства Барака Обами, а потім ще більше загострилася за перші три роки президентства Трампа.

Можна нагадати, що країна щойно вийшла з безпрецедентно глибокої політичної кризи, слухань у Конгресі щодо імпічменту президента. Тобто США уже були розколоті політично, ідеологічно й саме у такому стані занурились тепер у випробування епідемією.

Демократи розуміють, що неспроможність президента ефективно керувати країною робить його вразливим.

Серйозні дискусії точаться щодо формату рятування економіки країни, що валиться у прірву через епідемію.

Ще кілька тижнів тому американська економіка перебувала у зовсім непоганому стані. Але зараз вона опинилася на межі нової рецесії.

Закриття підприємств, карантин, соціальне дистанціювання, захворювання працівників – усе це швидко гальмує економіку. Швидко зростає рівень безробіття, який ще нещодавно був рекордно низьким.

Виникає питання: що робити, аби допомогти економіці, не допустити її вільного падіння?

І тут немає жодного консенсусу. Усі згодні, що має бути масивний пакет підтримки економіки.

Але хто саме має отримати допомогу?

Республіканці роблять акцент на великі підприємства, корпорації. Демократи наполягають на тому, щоб основну допомогу отримали звичайні працівники, малий бізнес тощо.

Ще одне велике запитання: хто має контролювати витрати з цього надзвичайного пакета допомоги?

Демократи наголошують на тому, що у закони, що зараз приймаються, мають бути вбудовані чіткі механізми контролю, перш за все з боку Конгресу. Натомість у Білому домі кажуть, що контролювати будуть вони.

У стані паніки

Коли ми сьогодні скаржимось на неготовність нашої влади до епідемії, то маємо знати, що американська влада підготувалась не краще.

Наприклад, багато заслуженої критики ми чуємо щодо поганого контролю за поверненням українців з-за кордону. Те ж саме відбувалось і відбувається у США.

Оголошуючи про закриття кордонів, Трамп забув уточнити, що це не стосується громадян США.

Це призвело до суцільної паніки, багато американців ще і досі не можуть дістатися до родини через те, що авіакомпанії різко скоротили кількість рейсів до США.

А в умовах масованого прибуття американців з усіх напрямків так і не вдалося налагодити нормальний контроль за станом їхнього здоров’я.

Як би це не виглядало дивним для нас, проте низькою виявилася і готовність медичної галузі.

Чимало критики лунає на адресу знаменитого Центру контролю над хворобами (Centers for Disease Control and Prevention) – структури, підконтрольної виконавчій владі. Представники CDC, своєю чергою, кажуть, що їхнє фінансування не було належним і що вони не отримали чітких вчасних вказівок від Білого дому.

Лікарі всюди у США скаржаться на те ж саме, на що й українські – нестачу засобів захисту, антисептиків, не кажучи вже про недостатню кількість місць у реанімації та апаратів вентиляції легень.

Багато хто з них пише про це у соціальних мережах, порівнюючи себе з військовими, що пішли у бій з водяними пістолетами. Як і в Україні, громадськість мобілізувалась на допомогу лікарям, що в умовах карантину, який тільки посилюється, робити зовсім не легко.

За таких важких умов настав зоряний час багатьох губернаторів та мерів, місцевих органів врядування.

Місцеві керівники мобілізують свої фінансові можливості, відповідні служби, підрозділи національної гвардії (підпорядковані штатам) та навіть збройних сил (за спеціальними законами тимчасово підпорядковуються губернаторам).

Місцеві та регіональні очільники перебувають у постійному контакті з населенням, надають важливу інформацію оперативно, дисциплінують, а також заспокоюють людей.

Найбільш помітною тут виглядає постать губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо. Саме у цьому штаті (зокрема, саме у однойменному місті) спостерігається епіцентр епідемії. Куомо являє собою сьогодні приклад ефективного менеджера, здатного керувати в такій надскладній ситуації.

* * * * *

Вірус вирує, а політика нікуди не поділася.

Праймеріз демократів, що ще не відбулися, відкладені на невизначений час. Джо Байден залишається беззаперечним лідером, хоча Берні Сандерс формально ще не оголосив про припинення боротьби.

Коли саме відбудеться решта праймеріз та у який спосіб, наразі невідомо. Під загрозою опинилося проведення з’їзду демократів улітку, на якому саме вони мають висунути кандидата на посаду президента.

І взагалі сьогодні ще складно казати, за яких умов відбудуться вибори президента у листопаді.

Як і уся планета, США опинились у стані невизначеності.

Автор: Володимир Дубовик,

директор Центру міжнародних досліджень і доцент кафедри міжнародних відносин

Одеського національного університету імені І. Мечникова