Як здолати пандемію: спільна стаття 24 глав держав та урядів

Пандемія COVID-19 є найбільшим викликом, з яким світова спільнота стикалася з 1940-х років.

У ті роки, після двох руйнівних світових війн, політичні лідери об'єдналися задля створення нової багатосторонньої системи (йдеться про ООН та низку міжнародних конвенцій, які охопили весь світ. – ЄП).

Цілі були зрозумілими: об'єднати країни, розвіяти спокуси ізоляціонізму і націоналізму та вирішити проблеми, які можуть бути врегульовані лише спільними зусиллями в дусі солідарності і співробітництва, а саме миру, процвітання, здоров'я і безпеки.

Сьогодні ми сподіваємося, що зі спільною боротьбою з пандемією COVID-19 ми зможемо побудувати міцнішу міжнародну архітектуру охорони здоров'я, яка захистить майбутні покоління.

Ще будуть інші пандемії та інші серйозні надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я. Жоден уряд або багатостороння організація не може впоратися з цією загрозою поодинці.

Не стоїть питання, чи це буде. Питання в тому, коли це станеться.

Разом ми повинні бути більш підготовлені, щоб прогнозувати, запобігати, виявляти, оцінювати та ефективно реагувати на пандемії із забезпеченням високого рівня координації. Пандемія COVID-19 стала різким і болючим нагадуванням про те, що ніхто не є у безпеці, поки всі не будуть у безпеці.

Тому ми прагнемо забезпечити загальний та рівноправний доступ до безпечних, ефективних і недорогих вакцин, ліків і засобів діагностики для боротьби з цією та майбутніми пандеміями. Імунізація є глобальним суспільним благом, і нам потрібно буде якомога швидше здійснювати розробку, виробництво та впровадження вакцин.

Саме з цією метою була заснована міжнародна програма "Access to COVID-19 Tools Accelerator" (ACT-A) для сприяння рівному доступу до тестів, лікування і вакцин та підтримки систем охорони здоров’я у всьому світі. "ACT-A" вже має результати в багатьох аспектах, але рівного доступу досягнути поки не вдалося. Ми можемо зробити більше для забезпечення глобального доступу.

З цією метою ми вважаємо, що країни повинні працювати разом над новим міжнародним договором про готовність до пандемії і реагування на неї.

Таке відновлене колективне зобов'язання стане важливою віхою в підвищенні готовності до пандемії на найвищому політичному рівні. Договір буде заснований на Статуті Всесвітньої організації охорони здоров'я та із залученням ключових організацій у цій сфері підтримуватиме принцип здоров'я для всіх. Існуючі інструменти всесвітньої охорони здоров'я, особливо Міжнародні медико-санітарні правила, стануть основою такого договору, забезпечуючи міцне і перевірене підґрунтя, яке ми зможемо розбудувати і вдосконалювати.

Основною метою цього договору буде заохочення загальнодержавного підходу і участі всього суспільства, зміцнення національних, регіональних та глобальних спроможностей та стійкості до майбутніх пандемій.

Це включає в себе значне розширення міжнародного співробітництва для поліпшення, наприклад, систем сповіщення, обміну даними, досліджень та місцевого, регіонального й глобального виробництва та розповсюдження медичних засобів протидії та заходів забезпечення громадського здоров’я, таких як вакцини, ліки, засоби діагностики та засоби індивідуального захисту. Це також має включати визнання підходу "Єдине здоров'я", який пов'язує здоров'я людей і тварин з нашою планетою.

Також такий договір повинен призвести до більшої взаємної підзвітності та спільної відповідальності, прозорості та співпраці в рамках міжнародної системи з її правилами і нормами.

Для досягнення цієї мети ми будемо працювати з главами держав і урядів у всьому світі і з усіма зацікавленими сторонами, включаючи громадянське суспільство та приватний сектор.

Ми впевнені, що нашим обов'язком як керівників держав та міжнародних організацій є забезпечення засвоєння світом уроків пандемії COVID-19.

У той час, коли COVID-19 використав наші слабкі місця і розбіжності у поглядах, ми повинні скористатися цією можливістю і об'єднатися як глобальне співтовариство для мирного співробітництва, що виходить за рамки цієї кризи. Формування нашого потенціалу і необхідних систем потребуватиме часу та вимагатиме стійких політичних, фінансових і соціальних зобов'язань протягом багатьох років.

Наша солідарність у забезпеченні кращої підготовки світу стане нашим спадком, який захищатиме наших дітей та онуків та мінімізує вплив майбутніх пандемій на нашу економіку і наші суспільства.

Готовність до пандемії потребує глобального лідерства у створенні глобальної системи охорони здоров’я, придатної для цього тисячоліття. Щоб зробити це зобов'язання реальністю, ми повинні керуватися принципами солідарності, справедливості, прозорості, інклюзивності та рівноправності.

Автори:

Дж. В. Байнімарама, прем’єр-міністр Фіджі

Антоніу Луїш Сантуш да Кошта, прем'єр-міністр Португалії

Клаус Йоганніс, президент Румунії

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії

Поль Кагаме, президент Руанди

Ухуру Кеніятта, президент Кенії

Еммануель Макрон, президент Франції

Ангела Меркель, канцлер Німеччини

Шарль Мішель, президент Європейської Ради

Кіріакос Міцотакіс, прем'єр-міністр Греції

Мун Чже Ін, президент Республіки Корея

Себастьян Піньєра, президент Чилі

Карлос Альварадо Кесада, президент Коста-Рики

Еді Рама, прем'єр-міністр Албанії

Кіріл Рамафоса, президент Південної Африки

Кіт Роулі, прем'єр-міністр Тринідаду і Тобаго

Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів

Каїс Саїд, президент Тунісу

Макі Салл, президент Сенегалу

Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії

Ерна Солберг, прем'єр-міністр Норвегії

Александар Вучич, президент Сербії

Джоко Відодо, президент Індонезії

Володимир Зеленський, президент України

д-р Тедрос Адханом Гебреїсус, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я