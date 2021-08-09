Дискримінація заради здоров'я: як Франція обмежила права невакцинованих

Протест антивакцинаторів у місті Байо на півночі Франції, 7 серпня 2021 року

9 серпня у Франції набрало чинності розширене використання "санітарних перепусток".

Починаючи з цього тижня QR-код вимагатимуть для відвідування торговельних центрів і великих магазинів, барів і ресторанів, лікування в лікарнях (за винятком термінової медичної допомоги) та користування міжміським громадським транспортом.

І хоча ці обмеження діятимуть лише кілька місяців – до 15 листопада, вони вже викликали масові протести.

Втім, навіть багатотисячним протестам антивакцинаторів не вдалося вплинути на плани влади. Особливо після того, як Конституційна рада Франції заявила, що такі обмеження не суперечать основному закону.

Життя за "санітарним сертифікатом"

Про радикальне посилення правил допуску до установ і в місця, пов'язані з культурою і дозвіллям, ще 12 липня у своєму зверненні до французів оголосив президент Еммануель Макрон. Вісім днів по тому уряд спеціальним декретом зробив "санітарний сертифікат" обов'язковим як пропуск у місця культури, відпочинку, дозвілля і розваг.

Декрет, опублікований 20 липня в офіційному друкованому органі уряду Journal officiel, формалізує нові правила і уточнює список установ, місць і заходів, де відтепер вони діятимуть.

"Санітарний сертифікат" (або перепустка) має містити інформацію або про повну вакцинацію проти коронавірусу, або про свіжий негативний тест, або про перенесене захворювання.

Санітарний сертифікат як перепустка в місця проведення культурного та іншого дозвілля з 21 липня обов'язкова у Франції для осіб від 18 років.

Для 12-17-річних діє відстрочка: у підлітків "санперепустку" почнуть вимагати після 30 вересня (оскільки право на щеплення французи цього віку отримали тільки з середини червня).

Урядове розпорядження визначає найширший список місць проведення культурного, спортивного та іншого дозвілля, куди громадян з 21 липня пускатимуть тільки за "санітарними перепустками".

Головна умова – кількість відвідувачів або учасників заходу: 50 осіб і більше.

У постанові уряду йдеться про установи та місця, призначені для "культурних, ігрових, спортивних або святкових" заходів.

Санперепустку повинні тепер вимагати в кіно і театрах, концертних, танцювальних та гральних залах, а також у конференц-залах. Вона знадобиться для доступу в спортзали, спортивні споруди і на стадіони. У списку місць і об'єктів – музеї та бібліотеки, виставкові зали, салони і ярмарки.

Варто відзначити, що "система перепусток" вводиться не тільки в будівлях, а й на всіх культурних і дозвіллєвих заходах, що проходять у "громадських місцях". В разі кількості учасників від 50 осіб пред'явлення санітарного сертифіката є обов'язковим.

Нарешті, без санперепустки не можна буде, наприклад, вирушити в подорож на круїзному лайнері або помилуватися зсередини яким-небудь собором (сертифікат для входу в культові будівлі не буде потрібний тільки для присутності на релігійних церемоніях і службах).

Жорстко і ще жорсткіше

Втім, і ці норми виявилися недостатньо жорсткими.

З 9 серпня QR-код вимагатимуть для відвідування торговельних центрів і великих магазинів, барів і ресторанів, лікування в лікарнях (за винятком термінової медичної допомоги) та користування міжміським громадським транспортом.

Закон вводить покарання за відсутність перевірки санперепусток у клієнтів, пасажирів і відвідувачів, а також робить де-факто обов'язковою наявність сертифікатів у працівників цих сфер (під загрозою звільнення з роботи).

Ще один ключовий пункт – обов'язкова вакцинація для медиків, а також для всіх співробітників лікарень, клінік, будинків для людей похилого віку, установ для людей з інвалідністю та всіх тих, хто працює з уразливими категоріями людей, в тому числі на дому.

Для них встановлено вимогу до 15 вересня пройти першу вакцинацію, а до 15 жовтня – завершити її. В іншому випадку медики і санітарні працівники будуть відправлені в неоплачувану відпустку до кінця дії ковідних обмежень.

Нові заходи, на думку влади, мають дозволити уникнути оголошення нових локдаунів і комендантської години.

При цьому єдина "розрада" для французів і гостей країни – носіння масок стає необов'язковим у місцях колективного проведення дозвілля, що потрапляють під пропускну систему. Це положення нового декрету 20 липня особливо відзначив французький міністр охорони здоров'я Олів'є Веран.

Він, щоправда, додав, що маски можуть знову стати обов'язковими за рішенням місцевої влади (префектів департаментів) або організаторів заходів – якщо цього вимагатиме епідемічна ситуація на місцях.

В очікуванні четвертої хвилі

До кінця серпня не менше 50 млн французів (85% від дорослого населення країни) повинні отримати як мінімум першу дозу вакцини.

А на 11 серпня призначено чергове засідання Ради безпеки, яке відбудеться в форматі відеоконференції. На ньому обговорюватимуть питання про введення третьої (бустерної) дози вакцини найуразливішим категоріям населення.

Такі заходи особливо важливі напередодні четвертої хвилі епідемії, про швидке наближення якої вже попереджають в уряді.

Саме тому у Франції шукають можливості для прискорення темпів вакцинації – а запровадження "санітарних сертифікатів" і має стати додатковим стимулом для французів поповнити відсоток вакцинованих.

Для тих, хто відмовився пройти вакцинацію і, відповідно, не має сертифіката, виходом є відвідування масових заходів за ПЛР-тестами.

Необхідність регулярного проходження цих тестів, сподіваються в уряді, має додатково прискорити вакцинацію.

Щоправда, у відповідь на масові протести в уряді зробили невеликий крок назустріч антивакцинаторам, продовживши "термін придатності" ПЛР-тестів для нещеплених з 48 до 72 годин.

Це означає, що для нормального соціального життя противники вакцинації зобов'язані будуть проходити ПЛР-тест кожні три дні.

Втім, ця поступка навряд чи здатна заспокоїти противників вакцинації. Щосуботи вони влаштовували багатотисячні протести в найбільших містах країни.

Та основна надія антивакцинаторів виявилася марною.

5 серпня Конституційна рада погодилася майже з усіма ковідними обмеженнями. Тим самим можливості скасувати санітарні сертифікату вже не залишилося.

І питання тепер лише в тому, чи будуть ці норми скасовані 15 листопада. Або ж четверта хвиля зробить необхідним продовжити обмеження.

Текст Radio France International публікується "Європейською правдою" з незначними редакційними правками за згодою власника авторських прав