Дискриминация ради здоровья: как Франция ограничила права невакцинированных

Протест антивакцинаторов в городе Байо на севере Франции, 7 августа 2021 года

9 августа во Франции вступило в силу расширенное использование "санитарных пропусков".

Начиная с нынешней недели QR-код будет требоваться для посещения торговых центров и крупных магазинов, баров и ресторанов, лечения в больницах (за исключением срочной медицинской помощи) и пользования междугородним общественным транспортом.

И хотя эти ограничения проработают всего несколько месяцев – до 15 ноября, они уже вызвали массовые протесты.

Впрочем, даже многотысячным протестам антивакцинаторов не удалось повлиять на планы властей. Особенно после того, как Конституционный совет Франции заявил, что такие ограничения не противоречат основному закону.

Жизнь по "санитарному сертификату"

О радикальном ужесточении правил допуска в учреждения и места, связанные с культурой и досугом, еще 12 июля в своем обращении к французам объявил президент Эммануэль Макрон. Восемь дней спустя правительство специальным декретом сделало "санитарный сертификат" обязательным в качестве пропуска в места культуры, отдыха, досуга и развлечений.

Декрет, опубликованный 20 июля в официальном печатном органе правительства Journal officiel, формализует новые правила и уточняет список учреждений, мест и мероприятий, где отныне они будут действовать.

"Санитарный сертификат" (или пропуск) должен содержать информацию либо о полной вакцинации против ковида, либо о свежем негативном тесте на коронавирус, либо о перенесенном заболевании.

Санитарный сертификат как пропуск в места проведения культурного и прочего досуга с 21 июля обязателен во Франции для лиц от 18 лет.

Для 12-17-летних дана отсрочка: у подростков "санпропуск" начнут требовать после 30 сентября (поскольку право на прививки против ковида французы этого возраста получили только с середины июня).

Правительственное распоряжение определяет широчайший список мест проведения культурного, спортивного и прочего досуга, куда граждан с 21 июля будут пускать только по "санитарным пропускам".

Главное условие — число посетителей или участников мероприятия: 50 человек и более.

В постановлении правительства речь идет об учреждениях и местах, предназначенных для "культурных, игровых, спортивных или праздничных" мероприятий.

Санпропуск должны теперь требовать в кино и театрах, концертных, танцевальных и игровых залах, а также в конференц-залах. Он понадобится для доступа в спортзалы, спортивные сооружения и на стадионы. В списке мест и объектов — музеи и библиотеки, выставочные залы, салоны и ярмарки.

Стоит отметить, что "пропускная система" вводится не только в зданиях, но и на всех культурных и досуговых мероприятиях, проходящих в "общественных местах". При числе участников от 50 человек предъявление санитарного сертификата — обязательно.

Наконец, без "санпропуска" нельзя будет, например, отправиться в путешествие на круизном лайнере или полюбоваться изнутри каким-нибудь собором (сертификат для входа в культовые здания не потребуется только для присутствия на религиозных церемониях и службах).

Жестко и еще жестче

Впрочем, и эти нормы оказались недостаточно жесткими.

С 9 августа QR-код будет требоваться для посещения торговых центров и крупных магазинов, баров и ресторанов, лечения в больницах (за исключением срочной медицинской помощи) и пользования междугородним общественным транспортом.

Законопроект вводит меры наказания за отсутствие проверки "санпропусков" у клиентов, пассажиров и посетителей, а также делает де-факто обязательным наличие сертификатов у работников данных сфер (под угрозой отстранения от работы и увольнения).

Еще одна ключевая мера проекта закона — обязательная вакцинация для медиков, а также для всех сотрудников больниц, клиник, домов престарелых, учреждений для людей с инвалидностью и всех, кто работает с уязвимыми категориями людей, в том числе на дому.

Для них установлено требование до 15 сентября пройти перовую вакцинацию, а до 15 октября – завершить ее. В противном случае медики и санитарные работники будут отправлены в неоплачиваемый отпуск до конца действия ковидных ограничений.

Новые меры, по мнению властей, должны позволить избежать объявления новых локдаунов и комендантских часов.

При этом единственное "утешение" для французов и гостей страны — ношение масок становится необязательным в местах коллективного проведения досуга, попадающих под пропускную систему. Это положение нового декрета 20 июля особо отметил французский министр здравоохранения Оливье Веран.

Он, правда, тут же пояснил, что маски могут вновь стать обязательными по решению местных властей (префектов департаментов) или организаторов мероприятий — если того потребует эпидемиологическая ситуация на местах.

В ожидании четвертой волны

К концу августа не менее 50 млн французов (85% от взрослого населения страны) должны получить как минимум первую дозу вакцины.

А на 11 августа назначено очередное заседание Совета безопасности, которое пройдет в формате видеоконференции. На нем будет обсуждаться вопрос о введении третьей (бустерной) дозы вакцины наиболее уязвимым категориям населения.

Такие меры особенно важны в преддверии четвертой волны эпидемии, о скором приближении которой уже предупреждают в правительстве.

Именно потому во Франции ищут возможности для ускорения темпов вакцинации – а введение "санитарных сертификатов" и должно стать дополнительным стимулом для французов пополнить процент вакцинированных.

Для тех, кто отказался пройти вакцинацию и, соответственно, не имеет сертификата, выходом является посещение массовых мероприятий по ПЦР-тестам.

Необходимость регулярного прохождения этих тестов, надеются в правительстве, должна дополнительно ускорить вакцинацию.

Правда, в ответ на массовые протесты в правительстве сделали небольшой шаг навстречу антивакцинаторам, продлив "срок годности" ПЦР-тестов для непривитых с 48 до 72 часов.

Это означает, что для нормальной социальной жизни противники вакцинации обязаны проходить ПЦР-тест каждые три дня.

Впрочем, эта уступка вряд ли способна успокоить противников вакцинации. Каждую субботу они устраивали многотысячные протесты в крупнейших городах страны.

Впрочем, основная надежда антивакцинаторов оказалась мнимой.

5 августа Конституционный совет согласился почти со всеми ковидными ограничениями. Тем самым возможности отменить санитарные сертификату уже не осталось.

И вопрос теперь лишь в том, будут ли эти нормы отменены 15 ноября. Или же четвертая волна сделает необходимым продление этих ограничений.

Текст Radio France International публикуется "Европейской правдой" с незначительными редакционными правками с разрешения правообладателя