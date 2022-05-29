Зрада президента: як Молдова дійшла до арешту Додона та що це змінить у відносинах з РФ

Те, чого так і не дочекалася Україна, може статися у Молдові.

Вперше в історії країни суд ухвалив рішення про арешт, щоправда, домашній, для Ігоря Додона – колишнього президента країни та ключового лобіста інтересів РФ.

Достатньо нагадати, що в українському керівництві, як нинішньому, так і попередньому, був "бан" на спілкування з Додоном після висловлених ним сумнівів у приналежності Криму.

Додону інкримінують державну зраду, і це дозволяє сподіватися на виявлення всієї агентури російського впливу в сусідній країні.

Та чи все гладко з цим звинуваченням? І чи тут немає потенційних проблем?

Про це ми поговорили з Володимиром Тхориком – журналістом-розслідувачем центру RISE-Moldova та автором розслідування #Кремлінович про російських кураторів президента Молдови.

Повністю нашу розмову можна переглянути на YouTube-каналі ЄвроПравди. А нижче – її найцікавіші моменти.

"Нестиковки" та "збіги" справи Додона

Потрібно сказати, що це небувала подія для Молдови – затримання колишнього лідера держави за звинуваченням у зраді батьківщині.

Також йому інкримінують фінансування партії за рахунок організованої злочинності та незаконне збагачення.

Говорити про долю цих кримінальних справ поки що передчасно, оскільки треба розуміти контекст, за яким його затримали.

Щодо змісту звинувачень поки що нічого не відомо. У тому числі невідомо, коли саме Ігор Додон зраджував батьківщину: на президентській посаді чи перебуваючи в опозиції.

Натомість у пресу в день обшуків виплеснули досить дивні подробиці. Наприклад, що його дружина платила за меблі 25 тисяч євро, або те, що обшук був і у швагра Додона, і під час цього обшуку той з'їв якийсь доказ…

Показовим може бути інше:

колишнього президента Ігоря Додона повели в ізолятор у день народження чинної президентки Маї Санду.

Мені, оскільки я вивчаю організовану злочинність і корупцію у Східній Європі та Центральній Азії та на Балканах, це нагадує бандитський почерк, що не дивно, враховуючи, що в правоохоронній системі залишилося багато людей з організованого злочинного угруповання Плахотнюка (колишній тіньовий лідер країни Влад Плахотнюк).

Цей арешт ставить дуже багато запитань. Для мене, як для журналіста-розслідувача, який вивчав вплив російської розвідки та ФСБ на молдовських політиків останні кілька років, дуже важливо буде зрозуміти, хто ще зраджував батьківщині, окрім Додона.

Напевно, існувала агентурна структура в Молдові, хто був на зв'язку з російськими офіцерами ФСБ, або СЗР, або ГРУ. Не зможу повірити, що Додон один співпрацював із РФ, враховуючи вплив Росії та її спецслужб на Молдову.

Відповідно, в реальність того, що арешт Додона пов'язаний із зачисткою російської агентури, можна буде повірити лише у випадку, якщо аналогічне обвинувачення буде висунуто ще проти 10-20 співробітників російської агентури.

"Син Кремля"

Не секрет, що в Молдові працюють багато розвідок світу, у тому числі й українська – згадаємо викрадення Чауса.

Але одна річ, коли розвідки поважають територіальну цілісність та суверенітет країни, а інша – коли просто беруть на аутсорс місцевих політиків.

І приклад Додон тут просто хрестоматійний. Достатньо буде сказати, що у спілкуванні з російськими кураторами він сам собі вибрав прізвисько Кремлінович, тобто син Кремля.

Цьому було присвячене наше розслідування 2020 року. Нам буквально принесли до редакції мобільний телефон, яким користувався президент Ігор Додон до середини 2017 року.

І в цьому телефоні було секретне листування, чат, де президент країни сам дав собі нікнейм Кремлінович.

Ось таким чином народився у нас розслідувальний проєкт "Кремлінович" про вплив російської розвідки.

Ми знайшли у цьому телефоні календар зустрічей Додона, поїздок до Москви, зустрічей із радником нинішнього голови Служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним. Знайшли контакти, мобільний, домашній, е-мейл безпосередньо куратора Додона з так званого молдавського відділу Кремля.

Як виявилося, президента Молдови курирував полковник Служби зовнішньої розвідки РФ Ігор Маслов.

У проєкті #Кремлінович було виявлено й інші факти, які вказували на вплив РФ на внутрішні справи Молдови.

Ось, наприклад, яскрава деталь: ми виявили, що під час виборчої кампанії 2020 року, коли Додон намагався переобратися на другий термін, у його штабі працювала засекречена група російських політтехнологів. І у складі цієї групи була навіть гіпнотизерка, котра, як кажуть наші джерела, могла вводити Додона в транс перед виступами на телебаченні.

Президент під гіпнозом Кремля – причому у прямому розумінні.

І, звичайно ж, було незрозуміло, хто платив за цих політтехнологів та гіпнотизерів. Хоча за неофіційною інформацією лише на цих політтехнологів витратили в рази більше, ніж дозволяє законодавство.

Також ми виявили, що у Кремлі буквально редагували передвиборчі спічі деяких молдовських політиків.

Наприклад, коли Додон літав на одну з Мюнхенських конференцій, перед поїздкою він погоджував свій спіч з посольством Росії в Молдові. Також росіяни редагували промови башкана Гагаузії Ірини Влах.

Президент на фінансуванні олігарха

При цьому, як і звинувачення у роботі на РФ, також мають право на існування і звинувачення у залежності Додона від фінансування з боку олігархів.

Про це ми також робили розслідування. Наприклад, ще у 2016 році, про те, що Додон регулярно літав до Одеси літаком Плахотнюка. Це було йому потрібне для конспірації, а з Одеси він на чартерах літав по всьому світу. Причому почав робити так ще до свого президентства, будучи простим депутатом.

Також ми писали про те, як соціалісти – партія Додона отримували фінансування з офшорів.

При цьому дуже показово, що за два роки, як прийшла нова влада Маї Санду та її команди, до нас ніхто не звертався за тими доказами, які ми зібрали.

Збитий льотчик? Додон після поразки

Навіть після програшу на виборах він залишався запасною фігурою в колоді політичних маріонеток Кремля в Молдові.

На підставі чого можна зробити такий висновок? Навіть після того, як Додон залишив посаду президента Молдови, прокремлівські сили допомогли йому відкрити в Молдові громадську організацію, яка називається "Російський діловий союз". І гроші на роботу цього Союзу надходили, зокрема, і з РФ – за рахунок пожертв російських бізнесменів.

Це показало наше нове розслідування, за підсумками якого ми незабаром випустимо історію.

Залишається відкритим і питання, як арешт Додона вплине на політичні перспективи.

У мене є побоювання, що відкриті проти нього справи навмисно проводяться не за процедурою, щоб дати Додону вийти героєм з цієї історії та роздути його політичний рейтинг.

При цьому, оцінюючи вплив РФ на політичну владу, треба пам'ятати, що Молдова трішки відрізняється від інших країн великим впливом організованої злочинності на політику.

І ця злочинність можуть розігрувати політичну карту будь-якого вектора.

Наприклад, уже згаданий Плахотнюк розігрував із себе досить жорсткого ідеологічного західника, проєвропейця. Він конвертував свою антиросійськість у різні схеми, щоб Захід закривав очі на те, що Плахотнюк жорстко розправлявся з політичними опонентами.

Тобто проблема не лише у впливі Кремля, а у самій системі влади в Молдові.

Поки в країні не запрацює юстиція, а правоохоронні органи не будуть очищені, у нас, на жаль, продовжуватимуться злодійські підгони голів політичних опонентів владі, як-от було з Додоном у день народження президентки Санду.

Як і раніше, проросійська Молдова

Я поки що не бачив наміру Маї Санду системно боротися з кремлівською агентурою.

Якби вони хотіли це робити, вони б почали працювати в цьому напрямку ще до війни.

У результаті цей скандал виник у ситуації, коли виникла загроза російській окупації Молдови.

Якщо Росія зробить якийсь сухопутний коридор до Придністров'я, то вона зможе без проблем захопити і Молдову, оскільки боєздатної армії у нас немає, і це визнають на найвищому рівні.

На жаль, навіть після зміни влади на проєвропейську Молдова зберігає свою залежність від РФ і піддається її шантажу.

Це пов’язано з кількома чинниками.

Є політичний чинник, пов'язаний з Придністров'ям.

Є й економічний – це газовий шантаж. Якщо Молдові вимнуть газ, то буде несолодко, оскільки Захід не спроможний компенсувати той обсяг газу, який Молдова отримує із РФ.

І, звичайно, якщо в Молдові обвалиться газова система, то одночасно вимкнеться і електрика, оскільки постачання електроенергії багато в чому залежить від Кучурганської ДРЕС, яка розташована у Придністров'ї та працює на російському газі.

І тут є чималий ризик – таке відключення здатне викликати такий хаос, що до влади прийдуть навіть не Додони, а набагато каламутніші типи.

І, нарешті, треба розуміти, що президент Санду – політик. І вона хоче отримувати голоси і проросійського електорату, якого в Молдові щонайменше третина, а для цього вона змушена лавірувати між прозахідним електоратом та виборцями Додона.

Спілкувався Юрій Панченко,

відео Володимира Олійника,

"Європейська правда"