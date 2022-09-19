В ЄС зі своїм транспортом: чи треба та як поміняти українські водійські права

3-6 місяців або один рік – строк, передбачений законодавством європейських країн для того, щоб іноземці, які обрали Європу місцем постійного проживання, мали змогу обміняти національні права, отримані в країні свого походження, на водійські посвідчення європейського зразка, а також легалізувати їхні приватні транспортні засоби, якщо такі були ними ввезені.

Одне з положень Угоди про вантажні перевезення автомобільним транспортом, підписаної між Україною та Європейським Союзом 29 червня 2022 року, що діятиме протягом року з можливістю пролонгації, забезпечило визнання українських водійських посвідчень в усіх країнах ЄС, а також звільнила власників посвідчень водіїв, виданих в Україні, від вимоги мати міжнародне посвідчення.

Саме це положення було покладено в основу Директиви ЄС 2022/1280 від 18 липня 2022 року, що встановлює "спеціальні та тимчасові заходи з огляду на вторгнення Росії в Україну щодо документів водія, виданих Україною відповідно до її законодавства".

І сьогодні ті громадяни України, які скористалися тимчасовим захистом в країнах ЄС, мають право на використання як українських прав, так і власних авто, зареєстрованих в Україні, без їхньої конвертації та реєстрації за новим місцем проживання – відповідно, протягом терміну дії статусу тимчасового захисту.

В більшості країн-членів Європейського Союзу – до 4 березня 2023 року, у Польщі – до 31 грудня 2022 року, відповідно до спеціального закону від 23 березня 2022 року "Про особливе регулювання у сфері транспорту та морського господарства у зв’язку зі збройним конфліктом на території України", а загалом – до 6 березня 2025 року, згідно зі згаданою Директивою, яка враховує можливість пролонгації дії статусу в деяких країнах ЄС.

Ті ж українці, які не скористалися правом на тимчасовий захист або були позбавлені його через недотримання чи порушення його умов, мають виконати вимоги країн, де нині перебувають, у встановлені цими країнами строки.

У той час як ті, хто планує залишатися на території ЄС після втрати статусу тимчасового захисту, мають бути готові до заміни своїх українських прав на посвідчення водія європейського зразка, а також реєстрації своїх транспортних засобів за новим постійним місцем проживання в максимально короткі строки.

А все тому, що порушення згаданих зобов’язань загрожує українцям притягненням до адміністративної відповідальності.

У деяких країнах – у вигляді значних штрафів від декількох сотень до декількох тисяч євро, а в деяких – шляхом конфіскації авто.

При цьому варто пам’ятати, що не потребують заміни водійські посвідчення, видані в державах ЄС чи Швейцарської конфедерації, а також міжнародні посвідчення водія, отримані в Україні, строк дії яких становить три роки.

Італія: заміна водійських посвідчень

В Італії для перебування за кермом українці мають конвертувати українські права в італійські протягом року з дня перетину італійського кордону.

Для цього їм потрібно звернутися до найближчого відділення італійської автоінспекції – Motorizazzione Civile з поданням наступних документів:

відповідна заява,

квитанції про сплату державного мита за здійснення процедури,

копія Codice Fiscale – індивідуального номера платника податків,

копія закордонного паспорта,

оригінал посвідки на проживання в Італії,

оригінал водійських прав, отриманих в Україні, та їхній точний переклад, здійснений одним з акредитованих перекладачів,

медичний сертифікат зі строком давності не більше трьох місяців,

фото зі строком давності не більше шести місяців.

Водночас з цим скористатися правом обміну без проходження практичного та теоретичного іспитів не зможуть українці, чиє водійське посвідчення було видане в Україні після отримання реєстрації в Італії, а також ті, чия реєстрація в Італії перевищує чотири роки.

Термін розгляду документів на обмін становить близько 30 календарних днів і обумовлений необхідністю перевірки їхньої автентичності. При видачі нових італійських прав старе українське посвідчення вилучається.

Італія: перереєстрація транспортних засобів

Починаючи з березня 2022 року, всі транспортні засоби, зареєстровані за кордоном, наприклад в Україні, які нині перебувають в Італії, мають отримати італійську реєстрацію іноземного транспортного засобу, тобто бути включеними до REVE (Реєстру іноземних транспортних засобів).

При цьому для українців, які мають посвідку на проживання в Італії, термін реєстрації транспортних засобів становить три місяці з дати отримання посвідки, у той час як українці, які залишаються резидентами України, мають змогу зареєструвати авто протягом року.

Реєстрацію в REVE можна здійснити в офісах PRA (Державний реєстр автомобілів) або через STA (Електронний лічильник автомобілістів), про що видається відповідне свідоцтво, яке необхідно пред’являти поліції у разі перевірки.

Зазначену реєстрацію обов’язково необхідно скасовувати та поновлювати у разі зміни місця проживання власника авто або закінчення терміну дії договору оренди, якщо авто орендоване чи взяте у лізинг.

До речі, якщо розпорядник транспортного засобу, зареєстрованого в Україні, проживає в Італії, але не є власником транспортного засобу, він повинен мати при собі разом з іншими обіговими документами, виданими на авто в Україні, документ, підписаний власником транспортного засобу, який показує, в якій якості та протягом якого часу він буде використовувати іноземний транспортний засіб в Італії.

Для цих цілей дійсний договір лізингу, оренди або позики за умови, що він має певну дату.

Польща: заміна водійських посвідчень

Кермувати в Польщі без зміни українських прав на польські можна 185 днів з моменту реєстрації тимчасового або постійного проживання на її території.

Для обміну посвідчення українцям, залежно від місця проживання, необхідно звернутися до відділу комунікації управління міста (Wydział Komunikacji Urzędu miasta) або староства (Starostwo Powiatowe), куди подати такі документи:

відповідна заява,

згода на обробку персональних даних,

квитанція про сплату мита за видачу посвідчення водія та реєстраційного збору,

копія документа, який підтверджує законність перебування на території Польщі,

копія закордонного паспорта,

копія українського посвідчення водія,

переклад посвідчення водія, підготовлений присяжним перекладачем,

довідка про стан здоров’я,

фото розміром 35×45 мм,

заява про те, що особа ознайомлена зі змістом статті 233 Кримінального кодексу Польщі.

Термін розгляду та перевірки за допомогою українського консульства документів на обмін становить близько 1-2 місяців.

При цьому українське посвідчення водія вилучається, а натомість видається довідка, яку необхідно возити з собою до видачі нових польських прав.

Польща: перереєстрація транспортних засобів

Українці, які обрали Польщу своїм постійним місцем проживання, мають зареєструвати своє авто протягом шести місяців з моменту перетину польського кордону.

Для цього до староства за місцем проживання необхідно подати наступний перелік документів:

сертифікат відповідності – національний або європейський документ, виданий автоконцерном – виробником авто, що підтверджує його відповідність технічним параметрам, вимогам безпеки та захисту довкілля;

поліс страхування відповідальності перед третіми особами (ОС) – підтвердження укладення відповідного договору;

підтвердження сплати податку VAT – сума відрізнятиметься залежно від того, новий транспортний засіб чи вживаний;

підтвердження проходження технічного огляду,

документ про право власності на транспортний засіб,

свідоцтво про реєстрацію в країні проживання,

номерний знак,

техпаспорт,

присяжні переклади всіх документів, які викладені українською.

Крім перерахованого вище, у випадку автомобілів з країн, що не входять до ЄС, власник повинен додавати до заяви:

довідку про позитивний результат технічної експертизи,

чинні реєстраційні знаки транспортних засобів – якщо транспортний засіб не має номерних знаків або якщо номерні знаки необхідно повернути в країну, з якої транспортний засіб імпортується, – достатньо задекларувати, що транспортний засіб не має номерних знаків або що реєстраційні знаки необхідно повернути до країни, з якої імпортується транспортний засіб;

документи митного оформлення (dowód odprawy celnej).

Після реєстрації в Польщі українські автомобілі мають проходити періодичний техогляд.

Нові транспортні засоби – за три та п'ять років після реєстрації, старші п'яти років – щороку.

Литва: заміна водійських посвідчень

Обравши Литву країною свого постійного проживання, українці водії мають отримати литовські водійські посвідчення. Для цього вони мають скласти теоретичні та практичні іспити в державній організації, що займається реєстрацією, взяттям та зняттям з обліку транспортних засобів – Regitra, куди необхідно надати такий пакет документів:

документ, що посвідчує тотожність особи;

медичну довідку водія, отриману в закладі охорони здоров’я за місцем проживання;

довідку про проходження навчання з надання першої медичної допомоги;

національне посвідчення водія, видане в Україні, з перекладом литовською мовою (з обов’язковим підписом перекладача).

Видача водійських посвідчень європейського зразка відбувається від 1 до 10 робочих днів залежності від потреби водія і сплати відповідної суми за послуги.

Литва: перереєстрація транспортних засобів

Задля реєстрації українського авто в Литві українцям необхідно підтвердити легальність свого перебування на території країни, зокрема шляхом декларації місця проживання, а також надати до Regitra таку інформацію:

результати технічного огляду автомобіля,

підтвердження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника,

дані про технічну експертизу автомобіля, яка підтверджуватиме, що транспортний засіб відповідає вимогам, що застосовуються в Литві,

документ, що посвідчує особу,

українське свідоцтво про реєстрацію автомобіля.

Після перевірки автентичності наданих документів, а також сплати реєстраційного збору та наданих послуг автомобілю буде надано нове реєстраційне свідоцтво та номерні знаки.

Чехія: заміна водійських посвідчень

У Чехії можна використовувати дійсне українське посвідчення водія, якщо воно відповідає зразку, передбаченому Конвенцією про дорожній рух, в іншому випадку документ необхідно замінити протягом року.

Для цього треба подати відповідну заяву до міської або сільської ради за місцем проживання.

До заяви необхідно додати такі документи:

дійсне посвідчення особи заявника (іноземець надає дозвіл на проживання та інші документи, які підтверджують регулярне проживання на території Чеської Республіки),

фото розміром 35х45 мм,

квитанцію про сплату мита.

Нові водійські права можуть бути видані впродовж 5-20 робочих днів, залежно від суми сплаченого мита, і діятимуть протягом 10 років.

Водії вантажівок і автобусів повинні міняти водійські права кожні п'ять років.

Чехія: перереєстрація транспортних засобів

Зареєстрований в Україні транспортний засіб може експлуатуватися в Чехії без реєстрації упродовж шести місяців за умови, що він в належному технічному стані.

При цьому термін проходження техогляду не перевіряється під час експлуатації такого транспортного засобу, оскільки Україна не є членом ЄС.

Німеччина: заміна водійських посвідчень

Заміна українських водійських посвідчень у Федеративній Республіці Німеччина є обов’язковою при перебуванні на її території понад шість місяців.

Заяву про заміну українського водійського посвідчення на німецьке необхідно подати до органу видачі посвідчень водія через муніципалітет у місті проживання.

До заяви мають бути додані такі документи:

перше підтвердження реєстрації у ФРН,

біометричне фото,

оригінал українського посвідчення водія з перекладом німецькою мовою,

заява про те, що українське посвідчення водія ще дійсне,

медична довідка про стан зору та підтвердження участі у навчанні з надання першої допомоги.

Крім того, для отримання німецького посвідчення водія необхідно скласти теоретичний і практичний екзамени.

Німеччина: перереєстрація транспортних засобів

Реєстрація авто з України в Німеччині необхідна в разі перебування на її території понад рік.

Після цього авто з українськими номерами має отримати допуск до перебування на території Німеччини – Zulassung eines aus dem Nicht-EU-Mitgliedstaat eingeführten Gebrauchtfahrzeuges.

Для цього власник авто має подати до відомства з громадських та нормативно-правових питань такі документи:

заповнену заяву на реєстрацію транспортного засобу,

SEPA заяву,

посвідчення особи або паспорт із реєстраційним посвідченням (або офіційно завірена копія),

неофіційна довіреність, включаючи особисті документи довіреної особи та уповноваженої особи,

витяг з комерційного реєстру та реєстрації бізнесу в оригіналі або засвідченої копії, а також особисті документи уповноваженого представника,

електронне підтвердження страхування (eVB),

свідоцтво про митне оформлення,

повний звіт з технічного випробувального центру з технічним паспортом згідно з §21 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (не старше 18 місяців) або документами COC або підтвердженням даних від виробника,

іноземні документи на транспортний засіб,

підтвердження права розпорядження, наприклад договір купівлі-продажу,

доказ про дійсну головну перевірку згідно з § 29 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung,

іноземні номерні знаки для зареєстрованих транспортних засобів (за наявності).

При цьому кожна з 16 федеральних земель може висувати свої вимоги та застосовувати власні порядки, про які слід дізнатися безпосередньо в муніципалітеті за місцем проживання.

Незнання закону не звільняє від відповідальності

Сьогодні низка міжнародних документів дозволяє українським водіям використовувати українські посвідчення водія разом з особистими транспортними засобами з українською реєстрацією протягом усього періоду дії тимчасового захисту в країнах ЄС.

Однак кожна країна самостійно приймає рішення про строк дії цього захисту на її території, а після його завершення до українців, які залишатимуться в цих країнах, застосовуватимуться загальні вимоги та правила щодо експлуатації транспортних засобів іноземцями та використання іноземних транспортних засобів на територіях цих країн.

На превеликий жаль, інформації, яка б повною мірою розкривала суть та вимоги до українських водіїв у цій ситуації, викладеної в єдиному систематизованому вигляді, немає.

Саме тому кожен громадянин України за кордоном має тримати руку на пульсі подій і регулярно комунікувати з муніципалітетом населеного пункту, в якому він перебуває, для того щоб бути готовим до будь-яких нововведень – знати, до кого звертатися, мати при собі всі необхідні документи та суму коштів, необхідних для сплати всіх мит, податків і зборів, а отже, правильно відреагувати на всі можливі зміни у ситуації.

Лише у такий спосіб українці можуть запобігти непорозумінням з правоохоронними органами країни, де вони перебувають, а також уникнути можливих наслідків у вигляді штрафів чи іншої адміністративної відповідальності.

Автори: Марина Малежик, Дмитро Мамаєв,

аналітичний центр "Європа без бар’єрів"