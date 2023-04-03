Фінляндія змінює владу: чого чекати від відставки Санни Марін з посади прем'єра

"Демократія сказала своє слово, фінський народ проголосував. Свято демократії – це завжди чудово… У нас є причини бути задоволеними результатом. Він справді хороший, хоча я цього разу і не на першому місці", – прокоментувала результати парламентських виборів прем’єрка країни Санна Марін.

Попри успішний результат своєї партії, Марін буде вимушена залишити прем’єрську посаду, передавши її лідеру правоцентристської "Національної коаліції" Петтері Орпо.

Що це означає для України? Чи вплине зміна уряду на підтримку з боку Фінляндії?

І чи не стане проблемою можливе створення коаліції з правопопулістами з партії "Справжні фіни"?

Спробуємо знайти відповіді на ці запитання.

А ще – зауважимо, що нинішні фінські вибори виявилися багатими на сенсації та знову здивували драматичними поворотами.

Інтрига до останнього

Пізні години неділі стали справжньою емоційною гойдалкою для бодай трохи зацікавлених спостерігачів – годі вже й казати про членів партій та їхніх палких прихильників!

Інтрига, яка була і за місяць, і за тиждень до вирішального дня, трималася до останнього моменту.

Із закриттям дільниць стрічки вибухнули результатами з уже порахованих "завчасних" голосів, відданих раніше протягом тижня: лідирують правоцентристи з "Національної коаліції", за ними з мінімальним відривом йдуть соціал-демократи Санни Марін SDP, а третіми – правопопулістська партія "Справжні фіни" (Perussuomalaiset).

А з початком підрахунку оброблених протоколів з основного дня голосування картина почала змінюватися буквально що чверть години. Спочатку вперед виривається SDP, потім знову "Коаліція", "Справжні фіни" раптом опиняються на першому місці, потім сповзають на друге…

Відомий телеканал MTV у своєму прогнозі пророкував перемогу партії Марін, суспільний мовник Yle та одна з найбільших газет Iltalehti – "Коаліції".

У всіх трьох політсилах стежили за підрахунком, випромінюючи оптимізм… та затамувавши подих.

Ситуація прояснилася лише з наближенням до 90% оброблених протоколів.

"Знаєте що? Вийшла. Велика. Перемога", – емоційно заявив перед однопартійцями лідер "Коаліції" Петтері Орпо, додавши, що партія почне перемовини про формування нового уряду.

"Ви забезпечили цій партії найкращий результат у її історії", – привітала однопартійців і лідерка "Справжніх фінів" Ріікка Пурра.

За попередніми підрахунками (остаточні затвердять за кілька днів), "Національна коаліція" виграє з результатом 20,8%, "Справжні фіни" – на другій сходинці з 20,1%, а партія Марін все ж опиняється на третій із 19,9%.

Це забезпечує їм 48, 46 і 43 мандати відповідно.

Більшою сенсацією цей результат міг стати хіба що у разі перемоги "Справжніх фінів" – та цього все ж не сталося.

На другому місці ця партія вже не вперше, хоча вперше – з таким вдалим результатом. Оглядачі припускають, що якби не кілька тактичних помилок лідерки, яка пом’якшила позиції з кількох питань за лічені дні до виборів (немов почавши торги за майбутній уряд), то правопопулісти могли б і вирватися вперед.

Найбільш прикрим результат став для "Центристів" (історично провальний) і "Зелених" – партії, які обидві були у складі правлячої коаліції, втрачають по 8 і 7 мандатів відповідно, отримуючи 23 і 13 місць.

"Лівий альянс" втрачає п'ять мандатів та ймовірно отримає 11 депутатських місць. Їхня лідерка припускає, що частина її прихильників (як і "Зелених") могли проголосувати за SDP, сподіваючись таким чином не допустити перемоги правопопулістів.

Партія фінських шведів RKP зберігає свої дев'ять місць, а християнські демократи – свої п’ять, ліберали Liike Nyt ("Рух зараз") – свій єдиний мандат.

Поворот праворуч

Для партії Санни Марін вибори одночасно стали і перемогою, і поразкою – есдекам вдалося збільшити представництво у парламенті на три мандати, а сама прем'єрка особисто зайняла друге місце у країні за кількістю відданих особисто за неї голосів.

Проте ці успіхи не зможуть врятувати її від втрати прем’єрської посади.

Річ у тім, що представництво опонентів зросло ще більше: "Справжніх фінів" – на сім мандатів, а "Коаліції" – аж на десять. А відповідно, партія скотилася на третю сходинку.

Тож вже незабаром у Фінляндії зміниться прем’єр.

Найімовірніше, новим главою уряду стане лідер "Національної коаліції" Петтері Орпо.

Правоцентристська "Національна коаліція" (Kansallinen kokoomus, або просто Kokoomus) – одна з найдавніших політсил Фінляндії, що брала участь у виборах практично з перших років незалежності країни.

"Коаліція" – проєвропейська і пронатівська, більш того, курс на НАТО вона взяла ще у 2016 році, коли більшість суспільства лишалася прихильниками нейтралітету Фінляндії.

Вибори 2023 року стали першою такою перемогою для Петтері Орпо, який очолює політсилу з 2016 року, і найкращим результатом для "Коаліції" за більш ніж десятиліття.

Петтері Орпо зробив провідним гаслом кампанії обіцянку "поремонтувати країну", і це, вочевидь, спрацювало.

Майже 54-річний Орпо має магістерський ступінь з політології, є резервістом збройних сил. Політичну кар’єру він почав з муніципальних виборів у Турку ще в середині 1990-х, а до національного парламенту вперше обрався у 2007 році, і відтоді щоразу проходив заново.

В останній період перебування "Коаліції" в уряді Орпо обіймав низку міністерських посад – так, він був віцепрем’єром у 2017-19 роках, міністром фінансів у 2016-19 роках, у 2014-2016 – міністром сільського господарства й лісових ресурсів, міністром внутрішніх справ, і вже тоді бував в Україні з офіційними візитами.

Ключові наміри "Коаліції", з якими вона йшла на ці вибори – оздоровлювати публічні фінанси й економіку, а ще – перетворювати Фінляндію на глобальний хаб "зелених" інновацій.

"На мою думку, у Фінляндії чудові шанси стати таким собі передовим гравцем у сфері "зелених технологій", що рятуватимуть світ. Фінляндія скоро буде самодостатньою у виробництві електроенергії, і переважно не з викопного палива. У нас є простір для цього, у нас є навички і є інновації", – розповідав Орпо в одному з передвиборчих інтерв’ю.

Лідер "Коаліції" переконаний, що для впевненого майбутнього потрібно припинити поглиблювати борг, варто залучати більше робочої сили з-за кордону, дбати про підготовку висококваліфікованих фахівців, запровадити конкурентне оподаткування – зокрема, не чіпати малий і середній бізнес – і зменшити оподаткування заробітних плат у всіх категоріях доходу.

"Коли у всьому цьому навести лад, бізнес подбає про все решту",

вважає він.

На питання про те, куди б він як прем’єр спрямував додатковий мільярд євро, Орпо відповів, що на покращення дошкільної і початкової освіти, заходи безпеки всередині поліції та органів правосуддя, а також на наукові дослідження і проєкти розвитку.

Кого запросять до коаліції?

Ще одна інтрига – хто увійде до нової коаліції.

Політичні оглядачі вже у січні прогнозували, що варто чекати вкрай складних переговорів незалежно від того, хто вийде переможцем.

Для парламентської більшості в Едускунті необхідно зібрати мінімум 101 мандат із загалом 200.

Попереднього разу переможцям-SDP вдалося здобути більшість, лише об’єднавши довкола себе аж чотирьох партнерів – центристів, "Зелених", "Лівий Альянс" та RKP.

Тепер ситуація виглядає не менш складною.

Лідер перегонів не зможе сформувати коаліцію лише з меншими партіями і буде змушений блокуватися або з партією Марін (так звана "синьо-червона" коаліція, сукупно 91 мандат), або ж створювати "коаліцію правих" зі "Справжніми фінами" (94 мандати).

Альянс із популістами – справжній виклик, хоча раніше і "Коаліція", і центристи, не виключали можливості цього. До речі, залучення центристів до коаліції майже виключене – лідерка партії Анніка Саарікко заявила, що з таким провальним результатом їхнє місце точно в опозиції, і партії треба попрацювати над відновленням довіри виборців.

Перешкодою залишаються суттєві ідейні розбіжності зі "Справжніми фінами". Зокрема, в питанні міграції.

Якщо Орпо вважає, що країні потрібно залучати десятки тисяч трудових мігрантів, аби покращити ситуацію в економіці, і готовий суттєво спрощувати процедури для цього, то "Справжні фіни" – за зменшення імміграції, і трудових мігрантів також.

"Коаліція" – рішуче проєвропейська, тоді як партія Пурри вважає, що Фінляндії треба виходити з ЄС (але "колись згодом", а не найближчим часом). Не менш разюча різниця – і в кліматичній політиці партій.

"Найбільша загроза для людства зараз – це зміна клімату. Нам потрібно якнайшвидше зменшувати викиди, але у "Справжніх фінів" нерідко взагалі заперечують існування цієї проблеми", – казав Орпо у січневому інтерв'ю.

За його словами, між партіями нібито немало спільного у поглядах на економічну політику, але він "не розуміє, яку насправді економічну політику пропонують "Справжні фіни" і на які реформи готові".

Чи означає це створення коаліції із соціал-демократами? Не зовсім.

Зокрема, оглядачі одного з найбільших видань країни Helsingin Sanomat вважають, що оскільки провідною темою у переговорах буде "оздоровлення" публічних фінансів та економіки, то домовлятися з партією Пурри "Коаліції" може виявитися простіше, ніж із SDP Санни Марін, яка буде максимально захищати видатки на соціальну сферу.

Втім, усе це поки лише припущення, а зараз між партіями починаються неформальні консультації. Наступні тижні у політичному житті країни будуть однозначно цікавими.

Чого чекати Україні?

Тут із певністю можна сказати: хвилюватися взагалі немає про що.

Політична воля підтримувати Україну в захисті від російської агресії була і залишається високою – усі розуміють, що результат війни для України стратегічно визначить, наскільки безпечним буде у наступні десятиліття становище Фінляндії, "північного форпосту" Європи.

Фіни дуже добре пам’ятають, як самі стали жертвою такої ж агресії Москви, і, певно, саме це радикально відрізняє фінських правопопулістів від подібних до них партій у Франції чи Німеччині – якщо жартома і коротко, зараз їхня "русофобія" більш ніж достатня.

Важливо, що проблемою не має стати навіть входження до коаліції "Справжніх фінів".

Лідерка "Справжніх фінів" Ріікка Пурра під час передвиборчих дебатів заявила, що Україні потрібно допомагати ще більше, а Фінляндія та Європа загалом повинні терміново нарощувати виробництво зброї та боєприпасів.

Та й у питанні тимчасового захисту для українців позиція Пурри м'якша, ніж можна було очікувати. "Справжні фіни" не вбачають у цьому великої проблеми з міркувань, що чимало українців після завершення війни хочуть повернутися додому і не їхали з метою залишитися у Фінляндії назавжди.

Потенційний очільник уряду також займає чітку проукраїнську позицію.

"Фінляндія має продовжувати військову підтримку України та активно виступати за її посилення з боку союзників загалом. Ми зобов’язані захистити цивільне населення", – відреагував Петтері Орпо на масований ракетний удар РФ по українських містах 10 жовтня.

"Ракетні удари по прикордонних з Польщею районах демонструють, що війна починає розширюватися. Відповідальність за безвідповідальне ведення війни – цілковито на Росії", – коментував він згодом, коли уламки ракети вбили двох людей у польському прикордонному селі.

Пропоноване правими "урізання видатків" для скорочення держборгу, звісно, може відобразитися на масштабах фінансової та іншої допомоги, яку Фінляндія зможе пропонувати надалі (втім, у фінських політиків буде певний простір для вибору, на чому саме починати економити).

Навряд чи варто сподіватися на радикальні зрушення у номенклатурі допомоги Україні – так, Санну Марін під час дебатів продовжили критикувати за публічні припущення щодо можливості запропонувати Україні винищувачі Hornet, які поки потрібні самій Фінляндії.

Але у тому, що посильно допомагати Києву Гельсінкі продовжить, немає жодних сумнівів. Просто зараз Фінляндія готує черговий пакет допомоги, і зміна уряду, як запевняють, не загальмує його.

Авторка: Марія Ємець,

журналістка "Європейської правди"