За Трампа, Путіна і теорії змови: все про Марджорі Тейлор Грін, противницю України у Конгресі США

Навіть ті, хто не надто стежить за політичними течіями у США і не знає імен американських конгресменів, за останній тиждень не могли не чути про Марджорі Тейлор Грін або принаймні про її ініціативи щодо України.

Саме ця американська конгресменка подала низку найодіозніших (а якщо говорити прямо – то ідіотських) правок до закону про американську допомогу Україні. Наприклад, вона запропонувала додати до бюджетного закону США норму про те, що кожен конгресмен, хто підтримає допомогу Україні, має бути мобілізований до ЗСУ. "Якщо ви хочете фінансувати війну, чому б вам не воювати в ній", – пояснила свою логіку депутатка.

Інша законодавча пропозиція Грін мала би зобов’язати український уряд "закрити всі свої біолабораторії", щоб отримати військову допомогу США. Як відомо, міф про "секретні американські біолабораторії", які нібито діють в Україні та виробляють біологічну зброю, що допомагає стримувати натиск армії РФ, – це один з найбезглуздіших фейків російської пропаганди. Утім, як бачимо, він досяг не тільки частина російських телеглядачів, а й декого у Конгресі США.

На тлі такого безглуздя важливо уникнути хибного враження, що це – така собі "конгресова божевільна", на яку не варто зважати.

На жаль, вплив Грін у Конгресі – далеко не нульовий.

У тому числі через те, що вона є однією з найвідданіших депутаток Дональда Трампа та користується його повагою.

Достатньо згадати одну з її правок, яку все ж винесли на голосування до зали. Вона є так само абсурдною і пропонує ухвалити закон про фінансову допомогу, але урізати до нуля усі суми у ньому (не шукайте тут логіки). Цю пропозицію відхилили, але вона все ж набрала 70 голосів, тобто майже третину складу фракції республіканців.

Знаковість фігури Грін (попри абсурдність багатьох її дій) розуміють і її опоненти. Навіть Джо Байден посилається на неї як на символ трампістів у передвиборчому відео.

Тож варто зрозуміти, звідки вона взялася, якими насправді є її погляди та вплив. Про це – у статті "Європейської правди".

Віра у Трампа

Треба визнати, що донедавна – як мінімум до 2018 року – про існування Марджорі Тейлор Грін не знали навіть фахівці з американської політики. Адже до того часу вона не просто не була політикинею, а й, за її власним визнанням, навіть не ходила на вибори.

Марджорі Тейлор народилася 1974 року у штаті Джорджія, в невеликому місті Мілледжвілль з населенням трохи більш як 17 тисяч, звідки у дитинстві переїхала до передмістя Атланти, адміністративного центру Джорджії, позаяк батько відкрив там будівельну компанію Taylor Commercial. В Університеті Джорджії вона зустріла майбутнього чоловіка Перрі Гріна. Пара побралася ще під час навчання у 1995 році. Молоді спершу допомагали батькові Тейлор з бізнесом, потім викупили в нього компанію.

Ненадовго Марджорі Тейлор Грін відкрила також власну справу – мережу спортзалів для занять кросфітом (це такий різновид фітнесу), яким політикиня захоплювалася на початку 2010-х років і навіть брала участь у національних змаганнях.

Якраз під час активних занять кросфітом, у 2012 році, Марджорі вирішила розлучитися з чоловіком – як вона стверджує, через власні позашлюбні зв’язки, але відкликала заяву (за 10 років, вже після обрання політикині до Конгресу, вони все ж розлучилися, в пари залишилось троє спільних дітей).

Але що ж привело Грін до політики, яку вона до того показово зневажала?

Ми вже згадували, що вона навіть не голосувала на виборах. А Вашингтон, за її власним визнанням, вважала "помийною дірою".

Натхненником, що змінив погляди Грін, став Дональд Трамп.

"Він для мене був кимось, із ким я могла себе співвіднести. Кимось, чия проста манера спілкування мені імпонувала... І я зрештою подумала: може, це той, хто нарешті візьметься за речі, які мене глибоко турбують?" – розповіла вже конгресвумен у 2021 році. Серед таких речей – зростання державного боргу США, неналежний захист кордонів, участь американських військ у закордонних операціях і, як вважає Грін, "відмова" федерального уряду захищати американський бізнес.

Тож у жовтні 2016 року бізнесвумен Грін зробила першу для себе пожертву у виборчий фонд – на кампанію Трампа. Але навіть тоді вона так і не дійшла до виборчої дільниці.

Теорії змови Марджорі Тейлор Грін

У період першої кампанії Трампа Грін також спробувала розібратися у політиці. А оскільки традиційним ЗМІ (навіть консервативним) вона не довіряла, то почала гуглити.

"І я натрапила, це було наприкінці 2017 року, на щось під назвою Anon", – розповідала республіканка.

Йдеться про QAnon – теорію змови, яка виникла у той час на тлі передвиборчої кампанії Трампа. "ЄвроПравда" вже докладно писала про походження цієї теорії, абсурдність якої тоді вражала – але яка зацікавила багатьох аполітичних американців, однією з яких виявилася Грін.

Короткий переказ теорії QAnon такий: США та світом керує група сатаністів, головна мета яких – не дати Трампу стати президентом; до цієї еліти належать демократи на чолі з Гілларі Клінтон, які володіють таємною мережею з розбещування дітей під прикриттям піцерій (ні, не шукайте тут логіки); але якщо Трамп стане президентом США – він переможе усі ці еліти і скине з влади сатаністів і "глибинну державу". І це не марення, у цю теорію реально повірили чимало людей, що призводило до нападів на піцерії доброчесних християн, що прагнули врятувати світ. Та й у штурмі Капітолія у 2021 році апологети QAnon грали не останню роль.

Повертаючись до Марджорі Тейлор Грін, варто зауважити: є докази, що її специфічний, м’яко кажучи, світогляд виник ще до згаданого нею кінця 2017 року.

Ще у 2016-му вона нагуглила спільноти прибічників різноманітних теорій змови і долучилася до них. Наступного року вона опублікувала майже шістдесят дописів на нині заблокованому порталі American Truth Seekers ("Американські правдошукачі"). Окрім підтримки QAnon, Грін переконувала, що Гілларі Клінтон убила своїх політичних конкурентів (Трампу, мабуть, пощастило вижити); а масова стрілянина у школах – це все "підстава" для скасування Другої поправки до Конституції США про право на носіння зброї. Також журналісти виявили у дописах Грін расизм, заклики до "страти" тодішньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі тощо.

До Пелосі у героїні цієї статті виявилися особливо сильні почуття. Вже після приходу до політики вона не бачила проблеми у публічній нецензурщині на адресу спікерки. Але найцікавішим був епізод 2022 року, коли Грін звинуватила Пелосі у створенні… "гаспачо-поліції".

Ні, йдеться не про холодний томатний суп – Грін просто переплутала назву "гестапо".

А ще (щоправда, до обрання до Конгресу) вона просувала теорію, що пожежі в Каліфорнії 2018 року спричинив космічний лазер, який профінансували Ротшильди.

І хоча від частини теорій змови політикиня пізніше відмовилась і відразу після обрання перепросила за суперечливі й некоректні погляди та підтримку Qanon, але не так давно, минулоріч, знову згадала про "демократів-педофілів". Тож щирість її вибачень у Вашингтоні ставили під сумнів.

Усе це додає розуміння тих абсурдних правок, які вона з абсолютною серйозністю подала до законопроєкту про допомогу Україні.

Як Грін опинилася у політиці

Коли у середині 2019 року Марджорі Тейлор Грін, натхненна політикою Дональда Трампа, оголосила про наміри балотуватися в Конгрес, мало хто сприйняв її серйозно – але, як виявилося, дарма.

Поштовхом до цього кроку стала її поїздка до Вашингтона у березні того року, на публічні слухання стосовно посилення контролю за вогнепальною зброєю. Грін приїхала туди "захищати Другу поправку" як власниця зброї, але конгресмени її ігнорували – на відміну від 18-річного Девіда Хогга, який вижив після стрілянини у рідній школі й став закликати до обмежень (на одному зі своїх відео Грін ішла слідом за Хоггом, якого називала "боягузом").

Повернувшись додому, вона вирішила: якщо вона обереться до Конгресу, ігнорувати її вже не вдасться.

Грін порадили обрати для балотування північний захід Джорджії, де домінує консервативний електорат – тож перемога кандидатові від республіканців гарантована, і їй було достатньо виграти праймериз. Вона жила неподалік, хоч і не в цьому окрузі. Але саме тут відкрилося вікно можливостей: конгресмен Том Грейвз, що обирався на цьому окрузі п'ять разів поспіль, за рік до виборів оголосив, що вирішив піти з політики і не братиме участі у перегонах, тож виборці мали обрати новачка.

Теорії змови, у які вірила Грін, стали її козирем.

Її опонентом на праймериз став нейрохірург Джон Ковен, який шаленів від безглуздя промов кандидатки, називав її "божевільною" і "циркачкою". Натомість Марджорі Тейлор Грін провела яскраву кількамісячну кампанію, що привернула увагу Америки, бо кандидатка відкрито захищала Qanon та іншу маячну; сфотографувалася з одним із лідерів Ку-клукс-клану та запостила у Facebook відео (пізніше видалене), де вона тримає штурмову гвинтівку й говорить лівим активістам "триматися подалі від північно-західної Джорджії".

Марджорі Тейлор Грін на цих праймериз не підтримав ніхто з провідних "мейнстримових" республіканців – але натомість вона заручилася підтримкою самого Трампа, на той час ще президента США, а також ультраправих республіканців із так званого Кокусу свободи. Вона переконливо обійшла Ковена і виграла вибори.

Марджорі Тейлор Грін у Конгресі, січень 2021 року Фото Abaca/East News

У січні 2021 року, за кілька днів до штурму Капітолія протрампівськими мітингувальниками, вона прийшла на перше засідання новообраної Палати представників у чорній медичній масці з написом "ТРАМП ПЕРЕМІГ".

Нагадаємо, що Трамп програв на тих на президентських виборах Джо Байдену, але відмовився визнавати поразку, що зрештою вилилося у спробу перевороту в США.

Ті події, що сталися 6 січня 2021 року, як написала Грін, "повністю шокували її". Хоча достеменно невідомо, чи була вона щирою у цій заяві, чи пізніше – коли нібито жартувала, що якби вона стояла на чолі цього штурму, "ми б перемогли".

Свої політичні погляди сама Грін називає "християнсько-націоналістичними". Це суміш класичного більш правого консерватизму Республіканської партії (скорочення податків і державних витрат, заборона абортів) та відвертого популізму (закриття кордонів на чотири роки чи створення "християнської" адміністрації – що, до речі, прямо порушує Першу поправку до Конституції).

Що ж до законодавчої роботи в Палаті представників, то за перший рік Марджорі Тейлор Грін запам’яталася радше тим, що була виключена з конгресових комітетів через суперечливі заяви; сварилася з колегами незалежно від їхньої партійної приналежності; і блокувала ухвалення законопроєктів.

Впливова та антиукраїнська

Утім, вплив Марджорі Тейлор Грін неможливо заперечити.

Її суперечливі заяви привертали увагу медіа і зробили її дуже популярною серед певної частини республіканського електорату, вона була серед лідерів за пожертвами на майбутню кампанію. А у своєму окрузі у Джорджії вона також зберігала популярність завдяки стилю спілкування та поглядам і у 2022 році без проблем переобралася до Конгресу.

На той час однопартійці Грін вже не могли ігнорувати її популярність.

Лідер Республіканської партії в Палаті представників Кевін Маккарті ще до виборів 2022 року налагодив контакти з Грін, і вона віддячила йому підтримкою під час обрання спікера, всупереч кільком найбільш радикальним членам Кокусу свободи. А Маккарті, очоливши Палату, дав Грін місця у двох важливих комітетах – адміністративно-бюджетному та з нацбезпеки, чим вивів її з політичної ізоляції.

Тепер депутатка має більше можливостей впливати на законодавчий процес – хоча й надалі віддає перевагу епатажності.

Погляди Грін на війну в Україні від початку були послідовно антиукраїнськими.

За тиждень після повномасштабного вторгнення Грін виступила на заході білого націоналіста, який якраз перед нею закликав присутніх скандувати "Путін!"

Наприкінці березня вона закликала США вимагати від Зеленського, аби українські військові "перестали катувати власний народ", і не давати гроші "ймовірному нацистському ополченню", звинуватила Україну у "провокуванні" вторгнення тощо. Та й узагалі, на її думку, України не існувало б, якби не "Державний департамент Обами".

У листопаді 2022 року, під час візиту поранених українських військових до Конгресу, політикиня назвала їх "пішаками", яких використовують для тиску на американських законодавців, аби вони "віддали тяжко зароблені американцями долари з податків Зеленському". Згодом поширювала у Конгресі російський фейк про нібито придбані Зеленським за американські гроші дві яхти. А вже зараз, у квітні 2024-го, Марджорі Тейлор Грін стверджує, що Україна веде "війну проти християнства", "нападає на християн" і "страчує священників", а Росія, на її думку, "схоже, захищає" християн від українців.

Через свої погляди Грін стала улюбленицею російської пропаганди. Російський пропагандист Владімір Соловйов навіть якось допустив, що вона була б ідеальною кандидаткою на посаду президента США замість Трампа.

Звісно, її опоненти теж не мовчать. Фейки, поширювані Грін, спростовують американські медіа – але традиційно спростування не досягає усієї аудиторії. Тим більше зважаючи на те, що прибічники Грін часто не довіряють традиційним медіа.

Конгресмени також не випускають можливості дорікнути Грін через її проросійськість (згадаймо напівжартівливу пропозицію оголосити Грін "послом Путіна в Конгресі").

Навіть у її однопартійців часом уривається терпець: республіканець Кен Бак, який кілька днів тому пішов у відставку з Палати представників, не добирав слів, назвавши Грін "московською Марджорі", яка "переказує тези Кремля і намагається бути популярною та отримувати увагу ЗМІ". Консервативний таблоїд The New York Post – колись улюблена газета Трампа – підхопив це прізвисько, розмістивши на своєму недільному випуску Грін у російській шапці-ушанці з підписом "Nyet, Moscow Marjorie". А на Fox News опублікували колонку, де назвали її "ідіоткою", яка шкодить Республіканській партії.

Але риторика Грін щодо України та Росії – історія, що не обмежується однієї епатажною прибічницею теорії змови із Джорджії. І голосування щодо допомоги Україні, що розкололо фракцію республіканців навпіл, наочно це підтвердило.

"Російська пропаганда, на жаль, проникла у Сполучені Штати й інфікувала добру половину електорату моєї партії", – констатував нещодавно в інтерв’ю голова комітету із закордонних справ Палати представників республіканець Майкл Маккол. І не лише він вважає, що Кремль тривалий час веде спрямовану кампанію, аби переконати американців не підтримувати Україну, і подекуди має успіх.

Питання в тім, наскільки довготривалим і руйнівним є цей вплив Кремля і у Конгресі, і поза ним. А популярність Марджорі Тейлор Грін, яку зовсім не підважують її гротескно антиукраїнські погляди, дає підстави серйозно над цим замислитися.

Автор: Олег Павлюк,

журналіст "Європейської правди"