Трампістку Грін пропонують оголосити "послом Путіна в Конгресі" через її ідеї щодо України
Член Палати представників США від Демократичної партії Джаред Московіц подав дві правки до законопроєкту допомоги Україні, спрямовані проти антиукраїської трампістки, республіканки Марджорі Тейлор Грін.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Одна з правок, яку Московіц подав спільно з однопартійцем Грегом Лендсменом, вказує, що Грін "неодноразово намагалась блокувати допомогу Україні, граючи на руку незаконному порушенню суверенітету й територіальної цілісності України з боку Владіміра Путіна".
Крім того, у своєму Twitter (X) Грін поширювала російську дезінформацію, тому, як пропонують Московіц і Лендсмен, трампістку треба призначити "спеціальним посланником Владіміра Путіна в Конгресі США".
Інша правка авторства Московіца пропонує перейменувати офіс Марджорі Тейлор Грін на честь Невілла Чемберлена – прем’єра Британії, якому закидають умиротворення лідера нацистів Адольфа Гітлера.
Серія правок, які подала трампістка, викликають здивування. Одна з них пропонує, щоб американські законодавці, які проголосували за допомогу Україні, були зобов’язані вступити в Збройні сили України.
Інша – полягає у тому, що Україна повинна "закрити всі свої біолабораторії" й надати усі дані про такі "дослідження" уряду США, в іншому разі не отримає фінансування.
Марджорі Тейлор Грін, прихильниця теорії змови QAnon, і раніше відзначалась скандальними заявами у бік України та західних посадовців.
Як повідомлялось, пакет підтримки України, який вніс спікер Палати представників Майк Джонсон у середу, передбачає виділення близько 61 мільярди доларів на допомогу Україні й союзникам. Фінальне голосування за законопроєкти має відбутись до вечора суботи, 20 квітня.
Президент США Джо Байден висловив готовність підписати в разі схвалення Конгресом законопроєкти, які вніс Майк Джонсон.
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