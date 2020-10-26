Педофіли проти Трампа: як безглузда теорія змови стає козирем президента США

Те, у що вірить чоловік на фото, видається безглуздим та абсолютно неймовірним. Але ми живемо в епоху фейків та постправди, коли традиційні медіа втрачають довіру, а недовіра політикам стає глобальною тенденцією.

Теорії змови обговорюють цілком серйозно, вони здобувають численну підтримку і починають витісняти реальність. Саме це сталося у США під час нинішніх передвиборчих перегонів.

Ідея QAnon поширюється так стрімко, що її неможливо ігнорувати; у неї принаймні частково повірили мільйони (!!!) людей по всій територій країни.

Отже, про що йдеться?

Послідовники QAnon вірять, що чинний президент США Дональд Трамп веде таємну війну.

Його противники – це демократична верхівка і зірки Голлівуду, які займаються сексуальним насильством над дітьми і поклоняються сатані. Гряде справжня буря. Ось-ось Сполученими Штатами прокотиться хвиля арештів і заворушень.

Але Дональд Трамп врятує країну і світ.

Абсурдно, чи не так? Але це не сценарій бойовика і не вигадки маргіналів. Ця теорія змови за останні три роки переросла з маргінальної інтернет-субкультури у цілий політичний рух – з реальними прихильниками на вулицях, у силових структурах та в лавах Республіканської партії.

Обмеження, пов’язані з пандемією, а також нещодавні протести на вулицях США підживили віру в цю теорію.

Нині американські спецслужби вважають, що вірування конспірологів можуть нести реальну загрозу, а ФБР додало QAnon до списку національних терористичних загроз. Причому активізація цієї спільноти може статися відразу після виборів. Наприклад, з ініціативи їхнього кумира, Дональда Трампа.

Клінтон під арешт

QAnon – досить молода змовницька теорія.

Перший нині відомий її публічний прояв датований кінцем 2017 року, коли анонім на форумі 4chan залишив свій перший пост-передбачення.

Він безапеляційно пророкував, що зовсім скоро Гілларі Клінтон опиниться за ґратами.

"Наказ про екстрадицію ГРК (Гілларі Родем Клінтон) відучора діє в кількох країнах на випадок спроби втечі за кордон. Паспорт на особливому контролі з 12:01 ночі 30 жовтня. Очікуються масові заворушення противників та інші спроби втечі з США. Операцію проведуть Збройні сили США, НГ (Національна гвардія) приведена в бойову готовність. Доказ: 30 жовтня знайдіть бійця НГ в будь-якому з великих міст і запитайте, чи він на бойовому чергуванні".

Зайве й казати, що ніякого арешту Клінтон ні того дня, ні наступного, ні дотепер не сталося. Але автор виявився наполегливим.

Після цієї публікації анонім залишив тисячі загадкових постів з нерозшифрованими натяками, закликаючи користувачів знайти відповіді на конспірологічні запитання на кшталт:

Чи вірите ви, що Клінтон, Сорос, Обама та інші мають більше влади, ніж Трамп? Чому Сорос недавно пожертвував усі свої гроші? Чи знає POTUS (президент США. – ЄП), де поховані тіла?

Анонім запевняв, що розпоряджається секретними даними, оскільки має найвищий рівень доступу до державної таємниці – Q. Звідси й пішла назва руху: QAnon – анонім Q.

Досі невідомо, хто стоїть за цими постами. Чи то їхній автор через певні вади чи обставини щиро вірив у написане, чи то йдеться про сплановану кампанію з дезінформації та "накручування" суспільства.

Хоча жодне з передбачень Q так і не здійснилося та не отримало ніяких фактологічних підтверджень, ідеї впали на родючий ґрунт.

Адепти теорії – американці, зневірені у офіційній інформації від держави та у американських ЗМІ – вважають, що за Q стоять спецслужби, які лише в такий спосіб можуть пролити світло на те, що насправді відбувається у політичному закуліссі.

Тому натяки та "передбачення" Q, дарма що хибні, пішли у маси. Спершу їх поширювали на анонімних форумах і Reddit, а потім вони перекочували й на більш масові та зрозуміліші простим американцям платформи, такі як YouTube, Twitter і Facebook.

А згодом люди з плакатами і у футболках з Q вийшли в офлайн і почали з’являтися на мітингах Трампа.

Їсти піцу і розбещувати неповнолітніх

Вважається, що QAnon трансформувався з іншої, вже розвінчаної та менш популярної теорії змови, відомої як "Піцагейт".

Вона набула популярності в Америці перед президентськими виборами 2016 року та завдячує своєю появою зливу електронної пошти штабу Клінтон на Wikileaks.

У одному з листів Джон Подеста, керівник штабу Клінтон, спілкувався щодо підтримки кампанії з власником піцерії Comet Ping Pong.

Саме ця абсолютно звичайна піцерія у Вашингтоні в очах конспірологів стала місцем, де представники американської еліти – передусім, звичайно, демократи на чолі з самою Клінтон – розбещують і катують малолітніх дітей. Про жодні докази, зрозуміло, не йшлося, але у теоріях змови вони не є необхідним елементом.

"Піцагейт" міг би залишитись однією із багатьох, часом смішних містифікацій – але він ледь не закінчився трагедією.

4 грудня 2016 року Едгар Медісон Велч, батько двох дітей з містечка Солсбері в Північній Кароліні, вирішив на власні очі побачити, що відбувається у підвалах Comet Ping Pong та врятувати "ув’язнених у піцерії діточок" від Клінтон та її катувань.

Він вирушив до Вашингтона з рідного штату, прихопивши напівавтоматичну гвинтівку AR-15.

Велч тоді зробив всього три постріли, які, на щастя, пошкодили тільки стіну, стіл і двері. Він трагедії тоді врятувало те, що персонал піцерії зрозумів, що той не жартує. Чоловікові відкрили усі приміщення, показали, що жодних підвалів із катівнями у піцерії немає, після чого він здався поліції.

Для викривача "елітарних педофілів" історія закінчилась чотирма роками в’язниці.

Однак його приклад став яскравим свідченням того, як, здавалося би, безглузді міфи з інтернету виливаються у реальне насильство.

Еліксир молодості для "педофілів-сатаністів"

Прихильники QAnon пішли далі за попередників з "Піцагейту" і не стали обмежуватися однією піцерією.

Їхня "релігія" – значно масштабніша. Вони вірять у Deep State – "глибинну державу", представники якої не тільки намагаються керувати країною в обхід легітимного президента, а задіяні у міжнародній схемі з викрадення і розбещення дітей.

З організму наляканих і закатованих малюків злочинна американська еліта, мовляв, отримує еліксир молодості – і на додачу захоплюється сатаністськими обрядами.

Президент, ясна річ, не може заплющити очі на нелюдські злодіяння. Не покладаючи рук, він працює над планом знищення кліки сатаністів-педофілів.

Здавалося, більшого абсурду годі й вигадати. Але симпатики QAnon – хтось більшою, хтось меншою мірою – вірить у благородну місію Дональда Трампа з порятунку країни.

Провали його політики чи хаос у Білому домі у їхніх очах мають просте пояснення, і до того ж доводять: таємний план є реальністю, а ми бачимо ознаки його втілення.

При цьому переконання QAnon’івців загалом грають Трампу на руку.

Візьмемо, до прикладу, розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо можливої змови кампанії Трампа з Росією. У русі QAnon вважають, що Мюллер вів розслідування насправді не проти Трампа, а проти Клінтон, яку врешті-решт колись таки повинні арештувати.

Не пройшла повз увагу конспірологів і пандемія, яку вони вважають лише ширмою, яка приховує те, як президент готує розправу над членами "глибинної держави".

Недаремно серед конспірологів чимало коронаскептиків, які відмовляються дотримуватись дистанції і носити маски.

Серед інших конспірологічних вірувань – канцлерка Німеччини Ангела Меркель є онучкою Адольфа Гітлера; навчання НАТО у Німеччині – це "звільнення" Трампом країни від уряду Меркель; за смертю принцеси Діани стоїть родина Ротшильдів; Трамп вже заарештував усіх лиходіїв, але не на Землі, а в багатовимірному світі.

"Я чув, вони люблять нашу країну"

На поширення відвертих фейків адептами QAnon реагують адміністрації соціальних мереж. Їхні акаунти і групи в Facebook, Twitter, Instagram та навіть у китайському TikTok блокують та видаляють.

Але конспірологи лише цього року згенерували понад 100 мільйонів коментарів, поширень та вподобань у соціальних мережах, свідчить дослідження BBC. Трохи менше ніж половина з них – у Facebook. Ця активність мала наслідки: у березні три чверті американців не чули про QAnon, а до вересня кількість непосвячених впала приблизно до половини.

При цьому кожен п’ятий з тих, хто чув про цю теорію (тобто під 10% від понад 300-мільйонного населення США!), вважає її чимось "добрим чи дуже добрим". Звісно, не всі вони мають повну довіру до ідей QAnon, але навіть часткова довіра шокує. Адже йдеться про багатомільйонну аудиторію!

І йдеться не про помилку дослідників, адже інше опитування, проведене британською адвокаційною групою HOPE not Hate, показало, що кожен десятий американець вважає себе "м’яким" або "жорстким" прихильником QAnon, і більша частина з них визнає, що насильство іноді потрібне для захисту своїх цінностей.

Тривалий час Дональд Трамп не коментував зростання популярності цієї теорії (яка поширена переважно серед його прихильників). Однак у серпні він порушив мовчанку і, на радість конспірологів, підтримав їх, представляючи QAnon як людей, яких турбує злочинність у великих містах США.

"Я чув, що ці люди люблять нашу країну", – пояснив Трамп, додавши, втім, що мало що про них знає.

В останнє повірити складно, оскільки президент сам неодноразово ретвітив меми, поширені в спільнотах QAnon. Згодом, на дебатах з Байденом, він знову відмовився засуджувати конспірологів, натомість відреагував позитивною оцінкою: "вони дуже проти педофілії".

На службі у Трампа

На відміну від президента, абсолютна більшість його однопартійців у Конгресі США засуджують QAnon. Палата представників ухвалила відповідну резолюцію (хоча знайшлись 17 республіканців, хто проголосував проти неї).

І хоча жоден із цих 17 не є активним прибічником QAnon, після листопадових виборів у американському Конгресі з’являться і такі.

Наприклад, Марджорі Тейлор Грін, яку сам Дональд Трамп називає новою зіркою партії.

Вона перемогла на республіканських праймеріз у Джорджії і майже напевно переможе на виборах (у цьому штаті переважають прихильники Республіканської партії).

46-річна Грін здавна просуває ідеї QAnon.

"Є унікальна можливість розігнати цю глобальну кліку педофілів, які поклоняються сатані, і я думаю, що у нас є президент, щоб це зробити", – заявляла вона у 2017 році.

Тепер Грін має отримати також парламентську трибуну.

Ще одне занепокоєння у США викликає ймовірність громадських заворушень і насильства у деяких округах у разі, якщо Трамп програє вибори.

Тож якщо Дональд Трамп вирішить оскаржити вибори, у нього вже є мотивована Q-спільнота, готова підтримати свого лідера у боротьбі з "глибинною державою".

Переконати цих людей у хибності їхніх вірувань досі не вдавалося. Тож відповіді на те, що робити із цим викликом, у США наразі немає.

Авторка: Христина Бондарєва,

журналістка "Європейської правди"