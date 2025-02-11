4 умови для порятунку Придністров'я: чому Кишинів дозволив пускати російський газ у Тирасполь

Кишинів і Тирасполь домовилися про схему постачання газу в Придністров'я до кінця лютого.

Що буде далі, невідомо. Поки ж закуповувати газ для Придністров'я буде угорська компанія, оплачувати – компанія з Дубая.

Натомість Тирасполь погодився на чотири умови Кишинева.

Що відомо про домовленості сторін і що залишається незрозумілим? Особливості газової угоди аналізує видання NewsMaker, партнер ЄвроПравди у Молдові.

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Газ з умовами

10 лютого влада Молдови дозволила транзит газу в Придністров'я.

Згідно з контрактом, який Moldovagaz уклав з угорською компанією MET Gas and Energy Marketing AG. Ця компанія буде закуповувати газ, а платити за нього – зареєстрована в Дубаї компанія JNX General Trading L.L.C.

Про це повідомив за підсумками засідання Нацкомісії надзвичайних ситуацій прем'єр Молдови Дорін Речан, додавши, що ці компанії перевірили на відповідність молдовському законодавству.

Транзит цього газу від румунського кордону через територію Правобережної Молдови здійснюватиме Moldovagaz. При цьому придністровський "Тираспольтрансгаз" зобов'язаний заплатити за транзит авансом.

Нацкомісія НС схвалила цю поставку, після того як Тирасполь відмовився від запропонованих Євросоюзом €60 млн на розв'язання енергокризи в Придністров'ї. Щоб отримувати закуплений у Європі на ці гроші газ, Тирасполь має виконати деякі умови, зокрема підвищити тарифи на енергоресурси до ринкових, дотримуватися прав людини і виключити з програми підтримки енергоємні підприємства.

Нова схема постачання газу також передбачає деякі зобов'язання Тирасполя.

Як повідомив Речан, ідеться про звільнення політичних в'язнів, збереження мовлення в Придністров'ї телеканалу Moldova 1, демонтаж 11 контрольних придністровських постів, встановлених 2022 року, а також розв'язання проблеми з приміщенням для підконтрольного Кишиневу ліцею Evrika в Рибниці.

Договір на 16 днів

За словами прем'єра Речана, йдеться про постачання 3 млн кубометрів газу на добу і поки тільки про 16 днів.

Такий самий обсяг Придністров'я отримує 10 днів (із 1 лютого) у межах європейського гранту.

Постачання угорської компанії може початися 13 лютого, додав Речан, а "для забезпечення придністровського регіону газом 11-12 лютого Moldovagaz може продати 2 млн кубометрів і дати в борг ще 3 млн кубометрів, які повинні будуть повернути до 31 березня".

"Якщо постачання перевищить встановлений ліміт [3 млн кубів на добу], і великі підприємства регіону відновлять роботу, влада введе податок на такі угоди", – попередив Речан.

Угорська енергетична компанія MET Gas and Energy Marketing AG була створена 2014 року для роботи в Південно-Східній Європі.

Вона входить до групи компаній MET Group, заснованої в Угорщині в 2007 році, проте зараз головні офіси MET Group і MET Gas and Energy Marketing AG базуються у Швейцарії.

MET Group торгує газом, відновлюваною енергією та займається промисловою генерацією електроенергії. Обсяг продажів MET Group у 2023 році склав €24,5 млрд.

Компанія JNX General Trading L.L.C. зареєстрована в Дубаї. На сайті компанії йдеться, що вона займається широким спектром товарів, серед яких текстиль, будівельні матеріали, автомобільні запчастини та інші товари. Сайт компанії присутній англійською та турецькою мовами.

Що до кінця не ясно?

Які відносини у цих компаній із Придністров'ям і Росією, незрозуміло.

Придністровський лідер Вадим Красносельський повідомив, що "угорська поставка стала можлива за російської кредитної та функціональної підтримки. Дякую представникам міністерства енергетики РФ за допомогу", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Також невідомо, наскільки довгостроковим буде це постачання газу в Придністров'я, і якими будуть тарифи для споживачів. На початку лютого Красносельський сказав, що тарифи підвищуватимуть, але поступово для споживачів.

Крім того, неясно, що буде з бюджетом Придністров'я.

Економічний експерт В'ячеслав Іоніце в бесіді з NM сказав, що, якщо в Придністров'я підуть заявлені обсяги газу, то економічна ситуація "законсервується на минулому рівні".

За його словами, для придністровської економіки і бюджету важлива робота двох найбільших підприємств регіону, відрахування до бюджету яких вельми відчутні: рибницького Молдовського металургійного заводу з можливістю експорту в Румунію і Молдовської ДРЕС із виробленням електроенергії для Правого берега.

У Moldovagaz від будь-яких коментарів відмовилися.

Автор: Ніколай Пахольницький

Стаття початково вийшла на сайті NewsMaker і публікується з дозволу правовласника