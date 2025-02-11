4 условия для спасения Приднестровья: почему Кишинев разрешил пустить российский газ в Тирасполь

Кишинев и Тирасполь договорились о схеме поставки газа в Приднестровье до конца февраля.

Что будет дальше, неизвестно. Пока же закупать газ для Приднестровья будет венгерская компания, оплачивать – компания из Дубая.

Взамен Тирасполь согласился на четыре условия Кишинева.

Что известно о договоренностях сторон и что остается неясным? Особенности газового соглашения анализирует молдовское издание NewsMaker, партнер "ЕвроПравды".

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Газ с условиями

10 февраля власти Молдовы разрешили транзит газа в Приднестровье.

Согласно контракту, который Moldovagaz заключил с венгерской компанией MET Gas and Energy Marketing AG. Эта компания будет закупать газ, а платить за него – зарегистрированная в Дубае компания JNX General Trading L.L.C.

Об этом сообщил по итогам заседания Нацкомиссии чрезвычайных ситуаций премьер Молдовы Дорин Речан, добавив, что эти компании проверили на соответствие молдавскому законодательству.

Транзит этого газа от румынской границы через территорию Правобережной Молдовы будет осуществлять Moldovagaz. При этом приднестровский "Тираспольтрансгаз" обязан заплатить за транзит авансом.

Нацкомиссия ЧС одобрила эту поставку, после того как Тирасполь отказался от предложенных Евросоюзом €60 млн на разрешение энергокризиса в Приднестровье. Чтобы получать закупленный в Европе на эти деньги газ, Тирасполь должен выполнить некоторые условия, в том числе повысить тарифы на энергоресурсы до рыночных, соблюдать права человека и исключить из программы поддержки энергоемкие предприятия.

Новая схема поставок газа также предусматривает некоторые обязательства Тирасполя.

Как сообщил Речан, речь идет об освобождении политических заключенных, сохранение вещания в Приднестровье телеканала Moldova 1, демонтаже 11 контрольных приднестровских постов, установленных в 2022 году, а также решении проблемы с помещением для подконтрольного Кишиневу лицея Evrika в Рыбнице.

Договор на 16 дней

По словам премьера Речана, речь идет о поставке 3 млн кубометров газа в сутки и пока только о 16 днях.

Такой же объем Приднестровье получает 10 дней (с 1 февраля) в рамках европейского гранта.

Поставка венгерской компании может начаться 13 февраля, добавил Речан, а "для обеспечения приднестровского региона газом 11-12 февраля Moldovagaz может продать 2 млн кубометров и дать в долг еще 3 млн кубометров, которые должны будут вернуть до 31 марта".

"Если поставка превысит установленный лимит [3 млн кубов в сутки], и крупные предприятия региона возобновят работу, власти введут налог на такие сделки", – предупредил Речан.

Венгерская энергетическая компания MET Gas and Energy Marketing AG была создана в 2014 году для работы в Юго-Восточной Европе.

Она входит в группу компаний MET Group, основанную в Венгрии в 2007 году, однако сейчас головные офисы MET Group и MET Gas and Energy Marketing AG базируются в Швейцарии.

MET Group торгует газом, возобновляемой энергией и занимается промышленной генерацией электроэнергии. Объем продаж MET Group в 2023 году составил €24,5 млрд.

Компания JNX General Trading L.L.C. зарегистрирована в Дубае. На сайте компании говорится, что она занимается широким спектром товаров, среди которых текстиль, строительные материалы, автомобильные запчасти и другие товары. Сайт компании присутствует на английском и турецком языках.

Что до конца не ясно?

Какие отношения у этих компаний с Приднестровьем и Россией, неясно.

Приднестровский лидер Вадим Красносельский сообщил, что "венгерская поставка стала возможна при российской кредитной и функциональной поддержке. Благодарю представителей министерства энергетики РФ за помощь", – написал он в своем Telegram-канале.

Также неизвестно, насколько долгосрочными будет эта поставка газа в Приднестровье, и какими будут тарифы для потребителей. В начале февраля Красносельский сказал, что тарифы будут повышать, но постепенно для потребителей.

Кроме того, неясно, что будет с бюджетом Приднестровья.

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ в беседе с NM сказал, что, если в Приднестровье пойдут заявленные объемы газа, то экономическая ситуация "законсервируется на прошлом уровне".

По его словам, для приднестровской экономики и бюджета важна работа двух крупнейших предприятий региона, отчисления в бюджет которых весьма ощутимы: рыбницкого Молдавского металлургического завода с возможностью экспорта в Румынию и Молдавской ГРЭС с выработкой электроэнергии для Правого берега.

В Moldovagaz от каких-либо комментариев отказались.

Автор: Николай Пахольницкий

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