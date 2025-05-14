Каральні санкції та слабкі місця економіки РФ: які рекомендації отримав Євросоюз

Економіка Росії слабшає, незважаючи на спроби російської пропаганди довести протилежне.

І якщо Захід продовжить санкційний тиск на Росію та військову підтримку України, резерви Кремля на полі бою можуть вичерпатися вже за рік-півтора.

Це – ключові висновки звіту про стан економіки Росії, який був підготовлений Стокгольмським інститутом перехідної економіки (SITE) і презентований 13 травня під час засідання у Брюсселі Ради ЄС з питань економіки та фінансів (Екофін).

На запрошення міністерки економіки та фінансів Швеції Елізабет Свантессон звіт учасникам Екофіну презентував особисто директор SITE Торбйорн Беккер.

Він поспілкувався з брюссельськими журналістами і відповів на кілька запитань кореспондентки "Європейської правди".

Також "ЄвроПравда" проаналізувала сам звіт, щоб зрозуміти, які слабкі точки російської економіки виявили економісти SITE і як вони рекомендують покращити санкційний режим, зробивши його більш болючим для Кремля.

"Позбутися міфу, що в економці РФ усе добре"

"Перш за все, економіка Росії – це маленька економіка, і у них є проблеми", – заявила журналістам на брифінгу в кулуарах Екофіну Елізабет Свантессон.

Вона підкреслила, що про слабкість російської економіки варто говорити, оскільки російська пропаганда стверджує протилежне.

"Ми повинні розуміти, що економіка є частиною пропаганди війни. Це не те, до чого ми, економісти, звикли, але це, безумовно, має місце в тому, що відбувається зараз. Тому важливо, щоб ми намагалися дивитися на стан справ у перспективі, а не просто купуватися на російські наративи. Це – теж частина війни, яку ми ведемо проти Росії", – підтвердив цю тезу Торбйорн Беккер.

У листі до учасників Екофіну від міністра фінансів головуючої в ЄС Польщі Анджея Доманського, надісланому перед початком засідання, окремо виділена теза щодо необхідності проаналізувати стан економіки Росії з тим, щоб знайти в ній найбільш болючі точки та вдарити по них санкціями.

"Ми прагнемо проаналізувати реальний стан російської економіки, який суттєво відрізняється від наративу, що просуває російська пропаганда. Ми запросили пана Торбйорна Беккера, директора Стокгольмського інституту перехідної економіки (SITE), представити детальний звіт про економічну реальність Росії. Звіт зосереджується на тому, як фінансується російська економіка війни і як розвиваються інші сектори в цьому економічному середовищі", – написав Анджей Доманський.

"Ця дискусія дозволить нам краще сформувати каральні, фінансові та економічні заходи проти Росії, оскільки ми готуємося до схвалення 17-го пакета санкцій",

наголосив він.

Анджей Доманський, відповідаючи на запитання кореспондентки "ЄвроПравди", заявив, що "метою сьогоднішньої дискусії і причиною, чому ми вирішили запросити професора Беккера, було позбутися міфу про те, що в російській економіці все добре".

"Це не так. Ми знаємо, що інфляція набагато вища, ніж показують офіційні дані. Ми знаємо, що зростаюча частка російського бюджету фінансується за рахунок податків, а не надходжень від продажу нафти чи газу. І це важливо, тому що якщо ви знаєте, що російська економіка слабшає, ви знаєте, що санкції працюють, тоді це може заохотити до подальших дій", – наголосив польський міністр.

"Наша мета зрозуміла – агресор має заплатити, і ми всі… дійсно налаштовані зробити більше, якщо це буде потрібно", – додав він.

Росії треба сто років, щоб наздогнати економіку ЄС

З часу розпаду Радянського Союзу економіка Росії була надзвичайно залежною від того, що відбувається з ціною, яку вона отримує за нафту і газ, розповів "ЄвроПравді" Торбйорн Беккер.

"За останні 30 років ми можемо пояснити від 60% до 90% зростання російського ВВП тим, що відбувається з міжнародними цінами на нафту. В основному, якщо вони зростають – то й російська економіка зростає. Якщо ціни на нафту знижуються – російська економіка падає", – наголосив експерт.

За його словами, саме залежність від цін на енергоносії є "дійсно фундаментальним механізмом того, як працює російська економіка".

"Вони кажуть нам, що ми слабкі, а вони сильні. Хочу нагадати всім нам тут, що якщо ви подивитеся на фактичні цифри ВВП, то російська економіка в порівнянні з економікою країн ЄС становить лише 12% від наших економік. Тож навіть якщо вони зростатимуть на 1-2% на рік, їм знадобиться 100 років, перш ніж їхня економіка стане такою ж великою, як наша", – додав експерт.

Беккер наголосив, що

наразі ніхто з західних експертів насправді достеменно не знає всіх показників російської економіки.

Він навів як приклад показник інфляції в Росії, який є важливим для оцінки стану економіки: "Росія стверджує, що інфляція становить 9-10%. Чому ж тоді облікова ставка Центрального банку РФ становить 21%? Який звичайний центральний банк мав би облікову ставку, що на 10-12 відсоткових пунктів перевищувала б рівень інфляції?".

Відповідь на це питання, за словами директора SITE, полягає у бажанні штучно "роздути" показники ВВП.

"Інфляція використовується для визначення реального ВВП на основі номінального ВВП, і тому якщо ви занижуєте інфляцію, ви завищуєте показники реального ВВП",– пояснив він.

"Незалежні оцінки свідчать, що інфляція в Росії наближається до 20%, замість заявлених 9-10%", – йдеться в тексті доповіді Стокгольмського інституту перехідної економіки.

Навіть за оптимістичних сценаріїв зростання економічні масштаби Росії залишаються недостатніми для того, щоб відповідати можливостям її західних противників у тривалому геополітичному суперництві.

"Таким чином, достатня підтримка України з боку Заходу для протистояння російській агресії – це не питання ресурсів, а питання політичного лідерства і волі", – роблять висновок експерти зі Швеції.

Як зробити санкції більш болючими?

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, відповідаючи на питання "ЄвроПравди", нагадав, що "основним джерелом доходів Росії є експорт викопного палива".

Ця сама теза підсвічується і в доповіді шведських експертів.

"Наразі відбулася загальна переорієнтація цього виду експорту на Азію, а доходи Росії підтримуються завдяки обходу санкцій Заходу і використанню тіньового флоту. Однак на початку 2025 року експорт нафти морським транспортом і відповідні доходи значно скоротилися. Частка нафти, що транспортується тіньовим флотом, зменшилася завдяки новим санкціям. З іншого боку, збільшився експорт трубопровідного газу з РФ до Китаю. А також – експорт скрапленого газу, зокрема, до ЄС (провідними імпортерами росгазу наразі є Франція і Бельгія)", – йдеться в тексті дослідження Стокгольмського інституту перехідної економіки.

В Єврокомісії переконані:

ЄС повинен зосередити свій санкційний тиск саме на енергетиці.

"Це та сфера, на якій слід зосередитися. Ми вже давно заборонили імпорт російського вугілля. Разом з партнерами по G7 ми можемо встановити верхню межу ціни на російську нафту, а також працювати проти того, щоб Росія обходила цю межу за допомогою тіньового флоту. Ми також, як Європейська комісія, представили стратегію для Європи щодо поетапного припинення поставок російського природного газу, таким чином, позбавляючи Росію цього доходу", – розповів Домбровскіс.

Тим не менш, він зауважив, що "в той час як ЄС поступово відмовляється від російського викопного палива, Росія знаходить інших споживачів".

"Але варто відзначити, що ці споживачі платять значно менше, ніж раніше платили в Європі. Тому важливо, щоб ми продовжували чинити цей тиск", – заявив Валдіс Домбровскіс.

Міністр фінансів Польщі Анджей Доманський також наголосив, що "перспективи російської економіки дуже тісно пов'язані з експортом вуглеводнів".

"Найефективніший спосіб зменшити потік доходів для російської військової машини – це обмеження експорту викопних енергоносіїв. На цьому був сфокусований і попередній пакет санкцій… і в цьому ж напрямку спрямована нещодавня ініціатива Єврокомісії щодо поетапного припинення постачання російського природного газу до ЄС", – розповів він.

"Ми готові працювати над продовженням тиску на Росію-агресора, як з точки зору запровадження нових санкцій, так і з точки зору сильнішої імплементації та боротьби з обходом існуючих санкцій", – додав Доманський.

Як довго Росія може фінансувати війну?

Хоча російська економіка може протриматися роками, ризики більш руйнівної кризи, яка покладе край цьому сценарію, зростають з кожним місяцем, поки війна триває, а санкції залишаються в силі.

Фіскальні стимули воєнної економіки утримують її на плаву в короткостроковій перспективі, але залежність від непрозорого фінансування, викривленого розподілу ресурсів і скорочення фіскальних резервів робить її нестійкою в довгостроковій перспективі.

Всупереч кремлівським наративам, час не на боці Росії.

"Час буде на боці Росії у її війні проти України, якщо колективний Захід не зрозуміє і не візьме на себе відповідальність за свою роль у підтримці України та обмеженні ресурсів, доступних російській військовій машині… Якщо санкції будуть зняті передчасно, це лише надасть Росії час для поповнення запасів і створення нових озброєнь", – переконані шведські експерти.

Продовження західних санкцій, військова підтримка України та єдиний економічний фронт мають важливе значення для стримування російської військової машини та посилення економічних втрат від тривалої агресії.

"Росія продовжує використовувати всі засоби для просування наративу про те, що вона сильна і що час на її боці. І це незважаючи на те, що її економіка становить лише невелику частку економіки західних союзників України, а резерви – вичерпаються протягом наступного року або близько того", – такого висновку дійшли автори доповіді зі шведського інституту.

У Єврокомісії та Раді ЄС це розуміють – і готові до продовження санкційного тиску. "З боку Єврокомісії ми, безумовно, готові продовжувати чинити тиск на Росію, в тому числі працюючи над новими санкціями", – запевнив "ЄвроПравду" Валдіс Домбровскіс.

Авторка: Тетяна Висоцька,

кореспондента "Європейської правди" у Брюсселі