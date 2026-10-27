Помста, що збурила Чехію: як уряд бере під контроль суспільне мовлення та чи вийде його зупинити

Досить дивно ухвалювати закони о пів на п’яту ранку, та ще й в суботу. Проте саме в цей час 24 жовтня керівна коаліція у Чехії терміново обговорила та проголосувала у першому читанні за законопроєкт, що змінює принципи фінансування суспільних мовників: Чеського телебачення (ČT) та Чеського радіо (ČRo).

Це рішення викликало масове обурення чехів. Уряд Андрея Бабіша звинувачують у намірі взяти суспільних мовників під свій контроль.

І це вже не вперше: однією з вимог масштабного протесту в березні 2026 року було відмовитися від намірів державного фінансування суспільного телебачення та радіо.

Але Бабіш не відмовився.

Вже наступного дня після скандального голосування 24 жовтня у центрі Праги пройшов багатотисячний мітинг проти цього законопроєкту.

Протестувальників було так багато, що вони вщент заповнили Староміську площу.

І спротив шириться – багато громадських діячів та відомих організацій закликали владу відмовитися від цієї ініціативи. Вже зараз можна стверджувати, що для уряду Андрея Бабіша це найбільша криза за майже рік роботи.

Проте там не збираються відступати, готуючись як до другого читання, так і до очікуваного ветування законопроєкту з боку Сенату та президента Петра Павела.

Чому ця ініціатива так збурила чехів? І чому коаліції так важливо "проштовхнути" її за будь-яку ціну? Будемо розбиратися.

"Важливі закони не ухвалюють уночі"

"Вчорашній напад на Палату депутатів – це було схоже на Капітолій (штурм будівлі Конгресу США прихильниками Дональда Трампа у січні 2021 року). Це неймовірно. Припиніть це", – емоційно заявляв у суботу 24 жовтня прем'єр Андрей Бабіш.

"Я знову звертаюся до опозиції та рішуче прошу вас припинити підбурювання до заворушень, агресії, припинити розкол суспільства", – нагнітав він.

Так голова чеського уряду відреагував на мітинг чисельністю лише кількасот осіб. Люди терміново зібралися біля входу у нижню палату парламенту Чехії ввечері 23 жовтня – щойно стало відомо про наміри коаліції позачергово розглянути законопроєкт про зміну джерел фінансування чеських суспільних мовників.

Штурму парламенту, про що стверджує Бабіш, аж ніяк не було – декілька десятків протестувальників стояли з плакатами біля самого входу до парламенту. Згодом охорона вивела їх за огородження: як вважають багато чехів – з надмірним застосуванням сили.

Отже, що ж це за урядова ініціатива, яка викликала таку гостру реакцію чехів?

Наразі діяльність мовників фінансується за рахунок спеціальних концесійних зборів, які сплачують власники телевізорів та спеціальних додатків у смартфонах. Щомісячна сума внеску становить 150 крон (314 грн) для телебачення та 55 крон (115 грн) – для радіо.

Партія Бабіша ANO вже давно обіцяла скасувати ці платежі, забезпечивши фінансування мовників з держбюджету. Аналогічну позицію займає й інший коаліційний учасник – ультраправа SPD спікера парламенту Томіо Окамури.

Однак третій учасник коаліції – партія "Автомобілісти" – навпаки йшла на вибори з обіцянками захистити фінансову незалежність мовників.

"Якби суспільні ЗМІ фінансували безпосередньо з державного бюджету, вони стали б урядовими", – йшлося в їхній програмі. Щоправда, зрештою "Автомобілісти" підтримали законопроєкт.

При цьому раніше пропозиції щодо державного фінансування мовників озвучували і партії, які тепер в опозиції: ODS та "Пірати". Але зараз вони виступають категорично проти такої ініціативи уряду.

Проте обурення суспільства викликало не лише сама ініціатива (зрештою, у багатьох країнах ЄС суспільні мовники фінансують саме з держбюджету і це не є проблемою), як те, як саме коаліція стала просувати цю ініціативу.

Законопроєкт було винесено без попередніх обговорень на регламентному комітеті, а при обговоренні в парламентській залі опозиції не дали можливість скористатися правом на паузу. Саме по собі це не є порушенням, проте вважається "поганими манерами". Такої практики не було у чеському парламенті з 1990-х років.

Ну і "вишенька на торті" – голосування о 4:36 ранку.

"Важливі закони не приймають уночі. Чи знаєте, хто ходить о 4:36? Злодії, гестапівці та естебаки (співробітники комуністичної служби безпеки, чехословацького аналога КДБ)", – заявив один з організаторів недільної акції протесту Мікулаш Мінарж.

Облудні аргументи влади

Зміна джерел фінансування суспільних мовників була однією з передвиборчих обіцянок Бабіша. І ця ідея й раніше зустрічала спротив значної частини чеського суспільства.

Проте чому в коаліції вирішили саме зараз дати старт прийняттю суперечливого закону, причому у прискореній формі?

Тим більше, що 28 жовтня Чехія святкуватиме чергову річницю Дня виникнення незалежної Чехословацької республіки, а 17 листопада – річницю Оксамитової революції. Тепер питання захисту мовників стане ключовим елементом цих святкувань, додатково посилюючи опір законопроєкту.

Тож Бабішу варто було перечекати й зараз лише запустити громадську дискусію, а самі голосування провести вже у грудні. Це зробило б його менш помітним для суспільства, особливо напередодні різдвяних свят.

Проте у коаліції вирішили піти набагато складнішим шляхом. Офіційне пояснення – щоб встигнути схвалити ініціативу до ухвалення держбюджету на наступний рік і прописати там відповідне фінансування.

Проте це пояснення не витримує критики.

Коаліції доведеться ще голосувати за цей законопроєкт в цілому, а потім – ще двічі.

Треба буде подолати очікуване вето як з боку Сенату (верхньої палати парламенту, де опозиція має більшість), так і президента Петра Павела. А цілком можливо – ще й очікуючи вердикту Конституційного суду.

І хоча вето нижня палата долає простою більшістю (а тому проблем з цим у Бабіша не буде), шансів схвалити таку ініціативу у нинішньому році все одно немає. То навіщо ж поспішати?

Можлива причина полягає у провалі керівної коаліції на недавніх місцевих та сенатських виборах. Як вважається, таким чином чехи відреагували на те, що Бабіш не виконує свої попередні передвиборчі обіцянки – і голова уряду вирішив оперативно виправитися.

А суспільні мовники були обрані саме тому, що прем’єр покладає на них істотну частку провини за свій недавній провал. І тому хоче якнайшвидше взяти їх під свій контроль.

Це також і ключова причина того, чому питання стало таким важливим для чехів.

"Це неймовірно погано та аморально – платити за те, чим я не користуюся. І що до того ж працює проти моїх інтересів, інтересів моєї країни та моєї нації", – стверджує спікер парламенту Томіо Окамура.

За його словами, "Чеське телебачення та Чеське радіо не є об’єктивними та надають перевагу одній ідеології – ліберальній, і навпаки, цензурують, спотворюють або ганьблять опонентів та інформацію, яка не вписується в їхню правильну пропаганду".

Такі звинувачення не залишають сумнівів щодо справжніх намірів коаліції.

То чи можна вірити запевненням і самого Бабіша, і міністра культури Ото Клемпіржа про те, що в уряду нібито немає жодних планів брати під контроль суспільних мовників? Запитання риторичне.

Особливо коли навіть урядові аргументи свідчать про інше.

Насамперед про те, що нинішні збори на суспільних мовників є несправедливими – бо наразі їх сплачують лише ті, що користуються телебаченням чи хочуть дивитися мовників у смартфоні.

Але ж у разі бюджетного фінансування за їхню роботу платитимуть усі громадяни Чехії.

Також в уряді стверджують, що планують у держбюджеті на наступний рік виділити обом мовникам сукупно 7,81 млрд крон. Це саме по собі дивно, адже уряд Бабіша наразі має чималі проблеми із завеликим бюджетним дефіцитом – і при цьому хоче його додатково збільшити.

Проте важливо й інше – цього року сумарний бюджет мовників складає 10,8 млрд крон. Відповідно, у разі ухвалення законопроєкту їм доведеться закривати якісь програми та скорочувати персонал, що зробить їх слабкішими та залежними від уряду.

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Протести навколо мовників стали черговим серйозним зіткненням уряду Бабіша з активною частиною чеського суспільства.

Проти урядового законопроєкту вже виступило чимало відомих чехів. Провідні театри країни виступають із закликами до уряду відмовитися від цієї ініціативи. Аналогічну позицію зайняла і Асоціація католицьких єпископів Чехії.

Попри це, Андрей Бабіш не збирається відступати.

А відповідно, напруга у Чехії зростатиме.

Автор: Юрій Панченко,

співзасновник "Європейської правди"