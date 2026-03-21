У Празі кілька тисяч людей вийшли на мітинг проти уряду Бабіша

Тисячі люди зібралися в центрі столиці Чехії на мітинг проти політики уряду Андрея Бабіша.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють České Noviny.

Демонстрацію проводять у празькому районі Летна. Протестувальники почали збиратися на вулицях о 15 за місцевим часом.

Акцію "Ми не дозволимо вкрасти наше майбутнє" організувала асоціація "Мільйон моментів для демократії". За словами організаторів, захід має на меті привернути увагу до небезпеки ерозії демократії та олігархізації суспільства, до яких Чехію веде уряд Андрея Бабіша.

"Мільйон моментів для демократії" організувала подібний мітинг влітку 2019 року на знак протесту проти тодішнього уряду Бабіша. Тоді, за даними організаторів, на акцію зібралося близько чверті мільйона людей.

Очікується, що у мітингу 21 березня візьмуть участь від 200 000 до 400 000 осіб. Поблизу місця проведення демонстрації чергують рятувальники, пожежники та поліція.

Подібні масштабні протести у кількох містах Чехії відбулися минулого місяця. Тоді тисячі людей вийшли на акції підтримки президента країни Петра Павела у його конфлікті з урядом Андрея Бабіша.

А попередній мітинг у Празі заповнив дві площі та зібрав десятки тисяч людей. Це сталося після того, як у Чехії спалахнув скандал через конфлікт між президентом та коаліційною партією "Автомобілісти за себе", яка наполегливо добивалася призначення в уряд скандального Філіпа Турека.