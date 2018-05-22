Таємний свідок у справі Трампа: новий поворот у розслідуванні впливу РФ на вибори у США

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який веде розслідування зв’язків команди Дональда Трампа з росіянами, викликав на допит двох помічників Роджера Стоуна – багаторічного соратника та політтехнолога президента.

Сам Роджер Стоун – доволі цікава особистість.

Журналісти називають його одним з найбільш цинічних і агресивних політичних стратегів у США та головним радником Республіканської партії.

У 1980-х роках, коли Роджер Стоун, Пол Манафорт і Чарлі Блейк заснували свою консалтингову фірму, вони працювали на десятки американських політиків і кандидатів у президенти, включаючи Рональда Рейгана і Джорджа Буша-старшого.

Але Сполученими Штатами їхня діяльність не обмежувалася. Стоун працював на філіппінського диктатора Фердинанда Маркоса та конголезького авторитарного правителя Мобуту Сесе Секо.

У 1990-х роках Роджер Стоун почав тісно працювати з Дональдом Трампом. Зокрема, він був лобістом від імені його численних казино.

Один з тих помічників Стоуна, яких викликав на допит спецпрокурор Роберт Мюллер – Джон Каканіс. Його вважають водієм Роджера Стоуна та його особистим секретарем. Він працював на штаб Дональда Трампа у 2016 році під час президентської кампанії.

На думку прокуратури, Каканіс має інформацію про ймовірні зв’язки команди Трампа з росіянами. Принаймні, він вже свідчив про це у ФБР.

За даними прокуратури та ФБР, у 2016 році у самий розпал президентських перегонів команда Роджера Стоуна перерахувала 130 тисяч доларів на рахунок компанії "Citroen Associates" за певні загадкові послуги. Як виявило слідство, ця компанія зареєстрована на водія Стоуна – того самого Джона Каканіса, якого викликали на допит до Мюллера.

Другий помічник Стоуна, якого спецпрокурор хоче бачити на допиті – експерт з просування контенту у соціальних мережах Джейсон Салліван. Він працював на штаб Дональда Трампа у 2016 році та безпосередньо спілкувався з Роджером Стоуном. Салліван працював над інформацією, яка може бути пов’язана, на думку прокуратури, з хакерськими атаками на сервери Демократичної партії.

Подейкують, що Роджер Стоун знав про хакерську атаку, яку вірогідно здійснили росіяни. Більше того, прокуратура пов’язує Стоуна з засновником сайту Wikileaks Джуліаном Ассанджом, який у 2016 році публікував матеріали, які компрометували Клінтон.

На тлі цих новин відповідь з боку президента Дональда Трампа не забарилася.

Зокрема, він знову атакував Міністерство юстиції і ФБР. Трамп звинуватив ФБР у тому, що вони нібито прослуховували його або мали інформатора всередині його команди під час передвиборчої кампанії 2016 року.

Щоб погасити полум'я нового скандалу, адвокат президента Рудольф Джуліані поспішив заспокоїти ЗМІ, що заяви Трампа – це не пряме звинувачення, а лише припущення, яке не має під собою конкретики.

Нинішні виклики на допит помічників Роджера Стоуна – це спроба Роберта Мюллера обійти Дональда Трампа з флангу. Перша спроба – напряму через Манафорта не дає плодів. Тепер прокуратура намагається взяти в оборот іншого соратника президента – Роджера Стоуна.

Для Трампа це може стати потужним ударом, якщо Мюллер зуміє отримати якусь цінну інформацію від помічників Стоуна про нього самого, а потім використати її для тиску.

Відповідно, Трамп і починає "розкачувати" історію про загадкового "інформатора" всередині його команди. Навіть якщо він дійсно існував, ця тема зможе відволікти увагу від допитів Мюллера щодо Стоуна, а також стане інформаційною і медійною відповіддю команди Трампа на такі маневри спеціального прокурора.

Ця ситуація б'є по політичних позиціях Дональда Трампа та Республіканської партії напередодні проміжних виборів до Конгресу США у листопаді 2018 року.

Одночасно вона дуже вигідна демократам – головним політичним опонентам Трампа та його адміністрації.

Після низки важливих для них електоральних перемог у традиційних республіканських округах у штатах Пенсильванія, Вісконсін і Меріленд на початку цього року Демократична партія стала на межу реваншу. Нині вони розглядають реальну можливість відвоювати втрачені місця у Сенаті та Палаті представників США у листопаді, а нещодавні перемоги лише мобілізували їхніх прихильників і консолідували електорат.

Власне, через таку ситуацію вдома Дональд Трамп активізує свою зовнішню політику.

З наближенням виборів у листопаді Трамп буде смикати за ниточки по іранському, північнокорейському, сирійському або європейському напрямках.

Це необхідно для того, щоб перебити негативний інформаційний шум для президента у Вашингтоні, особливо у складні часи напередодні виборів. У будь-якому випадку, спецпрокурор Роберт Мюллер поки що жодним чином не обмежений у роботі з боку адміністрації.

Попри агресивну та пафосну риторику, президент не ризикує вставляти палки в колеса діяльності прокурора та його слідчих.

А це означає, що політичний серіал про Дональда Трампа та його боротьбу з істеблішментом триватиме ще один сезон.

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