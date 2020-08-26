Школа в режимі самоізоляції: як почнеться навчальний рік у "коронавірусній" Сербії

Новий навчальний рік у Сербії обіцяє бути інноваційним. Через несприятливу епідемічну ситуацію класичні методи навчання тут змушені замінити нестандартними.

Міністерство освіти розробило кілька моделей, давши школам разом із батьками можливість обрати найприйнятнішу саме для їхнього навчального закладу.

Аби уникнути ризику поширення коронавірусу, учні середніх та старших класів у Сербії навчатимуться переважно онлайн, а в школу ходитимуть лише по оцінки, тобто коли потрібно буде писати контрольні роботи чи відповідати по темі.

На систему телеуроків сербські школи перейшли ще у березні, практично одразу після виникнення епідемії, а протягом літніх канікул освітяни знімали відеоуроки на 2020/2021 навчальний рік.

За парти повернуться учні початкових класів, оскільки за законом діти до 12 років не можуть залишатися без нагляду дорослих, відтак організувати навчальний процес поза школою для них складніше.

Передбачено, що задля дотримання дистанції в класі не повинно перебувати більше 15 учнів, тож у навчальних установах з великою кількістю школярів – а таких більше половини – дітям таки доведеться відвідувати школу або по черзі (тиждень у школі, тиждень вдома), або по змінах. При цьому тривалість уроків скоротили до 30 хв, а після кожного блоку навчання передбачена двадцятихвилинна перерва для ретельної дезінфекції. Уроки музики будуть без співів, а уроки фізкультури – без контактних видів спорту.

Через страх перед новою хворобою батькам школярів з першого по останній клас дозволено не відпускати дітей до школи в перший місяць навчання, і для цього не потрібно буде жодних заяв та довідок.

Запропоновану модель уже розкритикували освітні профспілки, які вважають, що для реалізації такого плану не вистачить кадрів.

Окрім того, освітяни закидають міністерству спробу перекласти на них усю відповідальність, оскільки Міносвіти пропонує школам разом із батьками самостійно обрати модель, яка б підходила саме для їхнього навчального закладу. Батьки ж нарікають, що жодна із запропонованих міністерством моделей не пропрацьована достатньо детально, і побоюються, що теоретичний план неможливо буде застосувати на практиці.

У Міністерстві освіти й справді не мають довготермінових прогнозів та чіткого бачення навчального процесу в умовах епідемії, відтак усі методичні рекомендації сягають не далі вересня.

Чіткого бачення, як виглядатиме навчання, не мають й епідеміологи, адже, як показав попередній досвід, робити прогнози щодо нового і недостатньо дослідженого вірусу – невдячна справа.

От чого новий вірус навчив усіх учасників навчального процесу, то це того, що цифровізація неминуча. І вчителі, і учні в умовах надзвичайної ситуації були змушені на ходу освоювати нові технології, використовувати цифрові інструменти для дистанційного навчання. Тож на вимогу часу з 1 вересня у сербських школах запроваджується новий предмет – "Цифровий світ".

Відтепер учні знайомитимуться з основами програмування вже з першого класу.

Втім, онлайн-навчання показало і свої недоліки. У спілці шкільних директорів заявляють, що з вимушеним переходом на дистанційне навчання кількість відмінників серед старшокласників зросла з 40% до 60%, що, на думку освітян, свідчить про слабший контроль в умовах телеосвіти.

Основним недоліком для молодших учнів є те, що із переходом на онлайн-навчання школа, на думку педагогів, втрачає виховну функцію.

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