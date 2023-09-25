Санкції проти російського скрапленого газу: чому це важливо і для перемоги, і для клімату

Міністерство фінансів США 14 вересня розширило свій санкційний список, включивши до нього компанію Arctic Transshipment – спільне підприємство приватного російського газового концерну "Новатек" та французької Total Energies, яка володіє 10-відсотковою часткою.

Arctic Transshipment володіє двома плавучими сховищами скрапленого природного газу (СПГ): "Саам ПСГ" і "Коряк ПСГ". Ці два масивні судна базуються поблизу порту Мурманська на півночі Росії та півострова Камчатка на Далекому Сході, утворюючі перевалочні пункти для СПГ в морі.

Санкції, запроваджені з метою обмежити надходження російського скрапленого природного газу до Європи, мають важливе значення для того, щоб позбавити Росію економічних ресурсів, які підживлюють її агресію проти України.

Незважаючи на західні санкції, у 2022 році Росія досягла найвищого в історії профіциту поточного рахунку платіжного балансу. Профіцит у 2022 році сягнув $227 млрд, що більш ніж удвічі перевищило попередній рекорд ($122 млрд у 2021 році). Цей профіцит підтримується значними прибутками від експорту викопного палива.

І ці прибутки відіграють ключову роль у фінансуванні війни в Україні.

Попри загальне скорочення споживання газу в ЄС та значний прогрес у розвитку відновлюваних джерел енергії, європейські країни збільшили імпорт СПГ загалом на 60% у 2022 році, щоб компенсувати скорочення поставок трубопровідного газу з Росії.

Але значна частка СПГ знов постачається з РФ. У першій половині 2023 року імпорт російського скрапленого природного газу до ЄС був найвищим за останні три роки.

Приватна компанія "Новатек", що належить російським олігархам Леоніду Міхельсону та Геннадію Тимченку, є основним постачальником російського СПГ на ринки ЄС та міжнародні ринки.

І Міхельсон, і Тимченко є членами найближчого оточення президента РФ Владіміра Путіна. І за сприяння його режиму заволоділи активами міжнародних компаній, що брали участь у російських нафтогазових проєктах.

"Новатек" є мажоритарним власником (50,1% акцій) терміналу "Ямал СПГ" і наразі реалізує проєкт "Арктик СПГ-2", який має на меті значно збільшити продажі російського СПГ на міжнародних ринках і може подвоїти експортні потужності концерну.

Для продажу СПГ на міжнародні ринки "Новатек" покладається на послуги з перевалки, оскільки Росія може транспортувати СПГ через Північний Льодовитий океан лише за допомогою криголамів-газовозів.

Росія має обмежену кількість таких танкерів, а їхні операційні витрати (вартість рейсів) значно вищі, ніж у звичайних СПГ-танкерів. У теплих водах поза Арктикою їх нерентабельно використовувати. Отже, перевалка є життєво важливим компонентом нових планів Росії з розширення експорту газу.

Згідно з офіційними заявами, опублікованими 9 березня 2023 року, Росія планує до 2030 року майже потроїти свої потужності з експорту СПГ – з нинішніх 35 мільйонів тонн на рік до 100 мільйонів тонн на рік.

Проєкт "Арктик СПГ-2" є критично важливим елементом цих планів розширення, покликаних збільшити обсяги транспортування і продажу російського газу на міжнародних ринках. Цей проєкт, у разі його реалізації, може подвоїти експортні потужності "Новатека" з експорту СПГ.

Якщо ЄС не запровадить ембарго на російський СПГ, Росія отримає додаткові ресурси для продовження війни проти України.

А на додачу це матиме жахливі наслідки для клімату.

Газова експансія "Новатека" в Арктиці може стати детонатором для російських "вуглецевих бомб" – розблоковувати видобуток на нових величезних газових родовищах і подальшу розвідку газу в найбільш чутливому до клімату регіоні на Землі.

Шокує той факт, що західні банки були одними з найбільших кредиторів цих проєктів, незважаючи на те, що організації громадянського суспільства роками закликали їх припинити фінансування викопних видів палива і стати на бік радикального переходу до інвестицій в чисті джерела енергії.

Півострови Ямал і Гидан, де "Новатек" розробляє свої загрозливі СПГ-мегапроєкти, характеризуються насиченістю шару вічної мерзлоти гідратами метану, також відомими як клатрати – нестабільною льодоподібною сумішшю метану і води, яка утворюється та існує при температурі нижче +4°C і тиску вище 20 атмосфер.

На початку 2000-х років кліматологи висунули так звану "гіпотезу клатратної гармати", яка припускає можливість ланцюгової реакції, що самоприскорюється: підвищення температури призводить до збільшення викидів метану з вічної мерзлоти, посилення парникового ефекту, подальшої дестабілізації метангідратів і вивільнення більшої кількості метану.

Беручи до уваги результати нещодавніх досліджень щодо зростання викидів від метангідратів Ямалу, ця гіпотеза знаходить дуже тривожні підтвердження. Таким чином, експансія "Новатека" в Арктиці може стати спусковим гачком для "клатратної гармати" з потенційно нищівними наслідками.

Незважаючи на санкції, численні розслідування та тиск громадськості, французька нафтова компанія Total Energies продовжує купувати російський скраплений газ і зберігає частки в спільних підприємствах з "Новатеком". У 2023 році Total Energies є другим за величиною покупцем російського скрапленого газу, придбавши понад 10% поставок з термінала "Ямал СПГ", яким Total частково володіє.

Партнерство Total Energy з "Новатек", попри публічні заяви про протилежне, тривало протягом 2023 року, а спільні підприємства в Арктиці розвивалися навіть тоді, коли з'явилися докази того, що "Новатек" спонсорує російські приватні військові підрозділи та найманців, причетних до воєнних злочинів в Україні.

Попри задекларовану відповідальність за скорочення викидів та попередження зміни клімату, Total суперечить цим заявам, беручи участь у небезпечному розширенні нищівної для клімату російської газової індустрії.

Уряди країн ЄС повинні вжити рішучих заходів, щоб позбутися імпорту російського СПГ.

У 2022 році експорт з Росії до ЄС становив трохи більше 3% світового ринку СПГ. Це виключає можливість шокового зростання цін після заборони на імпорт російського СПГ і зриву реалізації проєкту "Арктик СПГ-2", оскільки ЄС успішно вдається скорочувати попит на газ і заміщувати його відновлюваними джерелами енергії, як показано у новому звіті CREA.

Західним урядам просто немає виправдання, якщо вони не вживатимуть заходів для стримування російської газової експансії в Арктиці.

Вони повинні діяти негайно і рішуче, адже другого шансу може й не бути.

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