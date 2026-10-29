"Матрьошка" та інші успіхи: як Франція діє у гібридній війні з РФ і що варто запозичити Україні

Багато років у Франції панувало переконання, що гібридна війна Росії – це проблема Східної Європи. Мовляв, цей фронт – в Україні, Польщі, країнах Балтії. А Париж стоїть осторонь.

Останні роки змусили французьку державу переглянути цю оптику. І спосіб, у який вона це робить, вартий уваги як у Києві, так і в Брюсселі.

У 2021 році Франція створила при Генеральному секретаріаті оборони і національної безпеки Viginum – орган протидії іноземному цифровому впливу. Показовим є юридичне визначення цього.

Чого досяг Viginum

Відповідний декрет про створення Viginum не спрямовано проти думок. Він охоплює операції, що поєднують кілька ознак: пряму чи непряму причетність іноземної держави або іноземного недержавного суб'єкта; "штучне чи автоматизоване, масове й навмисне" поширення контенту; "явно неточні чи оманливі" твердження, здатність завдати шкоди фундаментальним інтересам нації.

Громадянин, який різко критикує владу, під це визначення не потрапляє.

А керована з-за кордону мережа фейкових акаунтів, яка імітує сайт провідної газети, – потрапляє.

Тим же декретом для нагляду за роботою служб створено етичний і науковий комітети. Деталізовані визначення не зробили Viginum боязким – це зробило його переконливим. Служба публікує детальні звіти, доступні кожному.

Вона описала кампанію RRN, яка створювала клони французьких щоденних газет.

Задокументувала Portal Kombat – структуровану мережу із сотень порталів, що поширюють проросійський контент для міжнародної та європейської аудиторії.

Описала "Матрьошку" – операцію, спрямовану проти медіа та фактчекерів у понад 60 країнах.

У лютому 2025 року оприлюднила огляд трьох років російських інформаційних операцій, пов'язаних з війною в Україні. У травні 2025 року проаналізувала 77 операцій механізму Storm-1516, який вважає іноземним цифровим втручанням, що становить серйозну загрозу французьким і європейським публічним дебатам.

Паралельно рухався і ЄС.

Рада ЄС зафіксувала роль "Россотрудничества" в посиленні російської пропаганди та використання мережі "Російських домів". Європарламент засудив задіяння Московського патріархату РПЦ як інструменту впливу. У 2026 році ЄС запровадив санкції проти високопосадовця Російської православної церкви за поширення пропаганди, що виправдовує агресію проти України.

А четвертий звіт Європейської служби зовнішньої дії про загрози FIMI (іноземні інформаційні маніпуляції та втручання в інфопростір), оприлюднений у березні 2026 року, описує маніпуляцію інформацією як центральний інструмент Росії, інтегрований у ширшу гібридну стратегію.

Що з цього досвіду корисно Україні?

На підставі підходів і діяльності французької служби Україні можна було би рекомендувати таке.

Перше – розрізняти поведінку і погляди. Українське суспільство під час війни має природну спокусу бачити ворожий вплив у будь-якій незручній думці. Французький підхід показує інше: цілити треба в механіку – іноземне походження, координацію, штучне поширення, явну неправду.

Це захищає свободу слова і водночас дає змогу ефективно викривати мережі.

Друге – публікувати докази. Звіти Viginum – конкретні, з джерелами, відкриті. Саме прозорість дає змогу журналістам, дослідникам і громадянам бачити механіку на власні очі, а не вірити на слово. Для України, якій важливо переконувати іноземну аудиторію, це особливо цінно: докладний публічний звіт важить більше, ніж будь-яка заява.

Третє – бачити архітектуру. Гібридна війна працює саме тому, що ми розглядаємо її складники окремо: кібератаку, фейковий сайт, культурну організацію, релігійну структуру. Пропаганда, дезінформація, політичний вплив, маніпуляція історією, кібероперації, саботаж, вербування посередників, економічний тиск і асоціативні мережі підсилюють одне одного. Аналізувати їх треба як одну систему.

Четверте – не перебільшувати. Viginum застерігає: помітність наративу ще не означає його реального впливу на думки. Ще у французькому дослідженні CAPS/IRSEM 2018 року попереджали про "лібертицидну спокусу" – ризик, що влада у відповідь на маніпуляції ухвалюватиме рішення, які суперечать демократичним цінностям і поглиблюють розколи. Точність реакції – не слабкість, а умова довіри.

П'яте – залучати суспільство, але за чіткими правилами. Французький досвід показує: громадяни можуть перевіряти інформацію перед поширенням, розпізнавати маніпулятивні наративи, документувати публічно доступні факти та повідомляти компетентні органи про справді підозрілу поведінку.

Чого вони робити не повинні – залякувати людей, цькувати організації чи стежити за кимось.

Межа між громадянською пильністю і самосудом має бути чіткою, бо саме її порушення найкраще годує ворожу пропаганду.

І, нарешті, головне для європейського діалогу.

Франція дійшла висновку, про який Україна знає з 2014 року: не вважати себе учасником гібридної війни не означає, що противник вважає тебе нейтральним. Ціль гібридних операцій – не лише уряди й альянси, а колективна довіра, здатність відрізняти правду від брехні, інституції та свобода думки.

Україна може запропонувати партнерам свій досвід. Партнери можуть запропонувати Україні свої методи. Від такого обміну виграють усі, крім Кремля.

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