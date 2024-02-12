Франція викрила кампанію РФ із дезінформації, яка виправдовувала війну в Україні

Французький орган протидії іноземному впливу VIGINUM 12 лютого заявив про викриття спецоперації Росії під назвою Portal Kombat, у межах якої мережа російських вебсайтів поширювала на Заході кремлівську пропаганду про війну в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Мережа Portal Kombat складається з як мінімум 193 сайтів. Спершу вони поширювали новини про Україну та Росію, але з початку вторгнення переорієнтувалась на окуповані українські території, а потім і на кілька західних країн, зокрема Францію, які підтримують Україну.

Частина сайтів містила в доменному імені слово "pravda". Наприклад, англомовний портал шукався за посиланням pravda.en.com, а франкомовний – pravda.fr.com.

"Сайти цієї мережі не створюють власного контенту, а ретранслюють публікації з трьох основних джерел: акаунтів російських або проросійських суб’єктів у соціальних мережах, російських інформаційних агентств та офіційних сайтів місцевих інституцій або суб’єктів", – зазначають у VIGINUM.

З 23 червня по 19 вересня 2023 року сайті опублікували понад 150 тисяч матеріалів. Мета Portal Kombat полягала у позитивному висвітленні "спеціальної військової операції" Росії, а також дискредитації України та її керівництва.

"Намагаючись охопити широку аудиторію, ця мережа використовує низку методів, зокрема ретельний відбір джерел проросійської пропаганди відповідно до цільової аудиторії, масову автоматизацію розповсюдження контенту та оптимізацію пошукових систем", – йдеться у звіті.

Нагадаємо, ще у червні 2023 року VIGINUM викрив іншу спецоперацію Росії Doppleganger, в межах якої створювались клони сайтів провідних ЗМІ.

Тим часом фахівці при Міністерстві закордонних справ Німеччини виявили системну і масштабну кампанію дезінформації, яка ведеться на користь Росії у соцмережі Twitter (X).