У Туреччині затримали 12 бойовиків ІДІЛ, що готували теракти на Новий рік

Вівторок, 26 грудня 2017, 10:41

Турецькі сили безпеки затримали 12 осіб, підозрюваних у зв’язках з "Ісламською державою", які планували теракти під час новорічних свят.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Поліція провела декілька одночасних операцій за різними адресами у провінції Адана. В результаті було затримано 12 осіб, серед яких двоє громадян Сирії.

Підозрювані планували вчинити теракти з використанням транспортних засобів і ножів. Зазначається, що до цього їх підбурювало терористичне угруповання в Сирії.

Під час обшуків поліція вилучила цифрові матеріали та документи.

У Туреччині внаслідок терактів, здійснених прибічниками ІДІЛ, загинули більше 300 людей.