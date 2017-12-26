В Турции задержали 12 боевиков ИГИЛ, готовивших теракты на Новый год

Вторник, 26 декабря 2017, 10:41

Турецкие силы безопасности задержали 12 человек, подозреваемых в связях с "Исламской государством", которые планировали теракты во время новогодних праздников.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Полиция провела несколько одновременных операций по разным адресам в провинции Адана. В результате были задержаны 12 человек, среди которых двое граждан Сирии.

Подозреваемые планировали совершить теракты с использованием транспортных средств и ножей. Отмечается, что к этому их подстрекала террористическая группировка в Сирии.

Во время обысков полиция изъяла цифровые материалы и документы.

В Турции в результате терактов, совершенных сторонниками ИГИЛ, погибли более 300 человек.