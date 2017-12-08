Єврокомісія підтвердила завершення першої фази переговорів по Brexit

П'ятниця, 08 грудня 2017, 09:18

Єврокомісія визнала достатнім прогрес на переговорах щодо виходу Британії з ЄС і рекомендувала перейти до наступної фази перемовин.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

"Єврокомісія сьогодні рекомендувала Європейській раді зробити висновок, що в рамках першої фази переговорів з Великою Британією досягнутий достатній прогрес" - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, тепер Європейська рада 15 грудня прийняти відповідне рішення і дати дозвіл на початок другої фази переговорів.

"Ми досягли прориву, якого потребували" - цитує The Guardian главу євро комісії Жан-Клода Юнкера.

Він назвав домовленість з Британією результатом компромісу.

"Ця угода гарантує права європейських громадян Британії, і це саме можна сказати до громадян Сполученого Королівства, що живуть в 27 країнах ЄС", - підкреслив Юнкер.

"Щодо Ірландії: ЄС зробив своїм пріоритетом захист результатів угод про врегулювання в Північній Ірландії. Нам ще належить багато зробити, однак ми готові домогтися відсутності жорсткого кордону в Ірландії", - сказав він.

Як повідомлялося, прем’єрка Британії Тереза Мей прибула в Брюссель для переговорів Юнкером і главою Європейської ради Дональдом туском. В ніч перед цим вона разом з Юнкером проводила переговори з прем’єром Ірландії Лео Варадкаром.