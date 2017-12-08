Знайти
АКТУАЛЬНО

ЄС надасть нову фіндопомогу Україні тільки після створення антикорупційного суду

Єврокомісія подала на Угорщину в суд через закон про освіту

Клімкін повідомив Сіярто, що кількість угорців на Закарпатті зменшується

Єврокомісія підтвердила завершення першої фази переговорів по Brexit

Порошенко пообіцяв МВФ законопроект про антикорупційний суд "найближчими днями"

Ердоган висунув Греції територіальні претензії перед візитом в Афіни

Угорщина закликала направити постійну місію ОБСЄ на Закарпаття






Єврокомісія підтвердила завершення першої фази переговорів по Brexit

П'ятниця, 08 грудня 2017, 09:18
Версія для друку Коментарі

Єврокомісія визнала достатнім прогрес на переговорах щодо виходу Британії з ЄС і рекомендувала перейти до наступної фази перемовин.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

"Єврокомісія сьогодні рекомендувала Європейській раді зробити висновок, що в рамках першої фази переговорів з Великою Британією досягнутий достатній прогрес" - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, тепер Європейська рада 15 грудня прийняти відповідне рішення і дати дозвіл на початок другої фази переговорів.

"Ми досягли прориву, якого потребували" - цитує The Guardian главу євро комісії Жан-Клода Юнкера.

Він назвав домовленість з Британією результатом компромісу.

"Ця угода гарантує права європейських громадян Британії, і це саме можна сказати до громадян Сполученого Королівства, що живуть в 27 країнах ЄС", - підкреслив Юнкер.

"Щодо Ірландії: ЄС зробив своїм пріоритетом захист результатів угод про врегулювання в Північній Ірландії. Нам ще належить багато зробити, однак ми готові домогтися відсутності жорсткого кордону в Ірландії", - сказав він.

Як повідомлялося, прем’єрка Британії Тереза Мей прибула в Брюссель для переговорів Юнкером і главою Європейської ради Дональдом туском. В ніч перед цим вона разом з Юнкером проводила переговори з прем’єром Ірландії Лео Варадкаром.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
10:38
ЄС надасть нову фіндопомогу Україні тільки після створення антикорупційного суду
10:30
МЗС радить українцям уникати багатолюдних місць у Єрусалимі
10:18
У Фінляндії стався землетрус магнітудою 3 бали
10:13
Глави МЗС РФ і Угорщини розкритикували "українізацію" освіти в Україні
10:02
Німеччина закликала зберегти незалежність антикорупційних органів в Україні
09:42
Єврокомісія подала на Угорщину в суд через закон про освіту
09:38
Клімкін повідомив Сіярто, що кількість угорців на Закарпатті зменшується
09:18
Єврокомісія підтвердила завершення першої фази переговорів по Brexit
09:04
Чехія слідом за США може перенести посольство у Єрусалим
08:46
Brexit: Мей прибула в Брюссель для зустрічі з Юнкером і Туском
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юрій Панченко, Сергій Сидоренко, Європейська правда

Занепад реформ: навіщо коаліція торпедує Угоду про асоціацію

Навіть ризик припинення допомоги Заходу не може змусити українську владу відмовитися від звичних схем. Чому протягом трьох днів Рада прийняла цілу низку рішень, що радикально погіршили імідж нашої країни? Причому зробивши це демонстративно напередодні Ради асоціації.

Дарія Гайдай, Центр "Нова Європа"

"Стрес-тест" освітнім законом: якою має бути нова політика сусідства України

Конфлікт навколо освітнього закону засвідчив: Україні бракує комплексного розуміння впливу своєї національної політики на відносини з європейськими сусідами. Одночасно Україні вкрай необхідна постійна підтримка та пряма комунікація з меншинами.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  