Еврокомиссия подтвердила завершение первой фазы переговоров по Brexit

Еврокомиссия признала достаточным прогресс на переговорах по выходу Великобритании из ЕС и рекомендовала перейти к следующей фазе переговоров.
Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
"Еврокомиссия сегодня рекомендовал Европейской рады сделать вывод, что в рамках первой фазы переговоров с Великобританией достигнут достаточный прогресс", - говорится в сообщении.
Как отмечается, теперь Европейский Совет 15 декабря должен принять соответствующее решение и дать разрешение на начало второй фазы переговоров.
"Мы достигли прорыва, в котором нуждались", - цитирует The Guardian главу евро комиссии Жан-Клода Юнкера.
Он назвал договоренность с Британией результатом компромисса.
"Это соглашение гарантирует права европейских граждан Британии и это же относится к гражданам Соединенного Королевства, живущих в 27 странах ЕС", - подчеркнул Юнкер.
По Ирландии: ЕС сделал своим приоритетом защиту результатов сделок об урегулировании в Северной Ирландии. Нам еще предстоит многое сделать, но мы готовы добиться отсутствия жесткой границы в Ирландии", - сказал он.
Как сообщалось, премьер Великобритании Тереза Мэй прибыла в Брюссель для переговоров Юнкером и главой Европейского совета Дональд Туск. В ночь перед этим она вместе с Юнкером проводила переговоры с премьером Ирландии Лео Варадкаром.