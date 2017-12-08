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Еврокомиссия подтвердила завершение первой фазы переговоров по Brexit

Пятница, 08 декабря 2017, 09:18
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Еврокомиссия признала достаточным прогресс на переговорах по выходу Великобритании из ЕС и рекомендовала перейти к следующей фазе переговоров.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Еврокомиссия сегодня рекомендовал Европейской рады сделать вывод, что в рамках первой фазы переговоров с Великобританией достигнут достаточный прогресс", - говорится в сообщении.

Как отмечается, теперь Европейский Совет 15 декабря должен принять соответствующее решение и дать разрешение на начало второй фазы переговоров.

"Мы достигли прорыва, в котором нуждались", - цитирует The Guardian главу евро комиссии Жан-Клода Юнкера.

Он назвал договоренность с Британией результатом компромисса.

"Это соглашение гарантирует права европейских граждан Британии и это же относится к гражданам Соединенного Королевства, живущих в 27 странах ЕС", - подчеркнул Юнкер.

По Ирландии: ЕС сделал своим приоритетом защиту результатов сделок об урегулировании в Северной Ирландии. Нам еще предстоит многое сделать, но мы готовы добиться отсутствия жесткой границы в Ирландии", - сказал он.

Как сообщалось, премьер Великобритании Тереза ​​Мэй прибыла в Брюссель для переговоров Юнкером и главой Европейского совета Дональд Туск. В ночь перед этим она вместе с Юнкером проводила переговоры с премьером Ирландии Лео Варадкаром.

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