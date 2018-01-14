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На акції неонацистів у Швеції затримали 17 людей

Неділя, 14 січня 2018, 14:22
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Поліція Швеції затримала 17 осіб на акції неонацистів у Гетеборзі.

Про це повідомляє The Local.

Поліція розігнала акцію ультраправої групи "Північний рух опору" (NMR)  оскільки вона була несанкціонована.

"Вони порушували громадський порядок" - сказали в поліції.

Загалом було затримано 15 неонацистів,  один з них демонстрував насильницьку поведінку стосовно правоохоронців. Крім того, було затримано двох учасників контр демонстрації.

Один учасник акції проти неонацистів також був поранений.

Нагадаємо, у вересні десятки людей були затримані через сутички неонацистів та антифашистів з поліцією під час маршу ультраправої групи "Північний рух опору" (NMR) в Гетеборзі

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