На акції неонацистів у Швеції затримали 17 людей

Поліція Швеції затримала 17 осіб на акції неонацистів у Гетеборзі.
Про це повідомляє The Local.
Поліція розігнала акцію ультраправої групи "Північний рух опору" (NMR) оскільки вона була несанкціонована.
"Вони порушували громадський порядок" - сказали в поліції.
Загалом було затримано 15 неонацистів, один з них демонстрував насильницьку поведінку стосовно правоохоронців. Крім того, було затримано двох учасників контр демонстрації.
Один учасник акції проти неонацистів також був поранений.
Нагадаємо, у вересні десятки людей були затримані через сутички неонацистів та антифашистів з поліцією під час маршу ультраправої групи "Північний рух опору" (NMR) в Гетеборзі