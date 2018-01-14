На акции неонацистов в Швеции задержали 17 человек

Полиция Швеции задержала 17 человек на акции неонацистов в Гетеборге.
Об этом сообщает The Local.
Полиция разогнала акцию ультраправой группы "Северный движение сопротивления" (NMR) поскольку она была несанкционированная.
"Они нарушали общественный порядок" - сказали в полиции.
Всего было задержано 15 неонацистов, один из них демонстрировал насильственное поведение по отношению к правоохранителям. Кроме того, были задержаны двое участников контрдемонстрации.
Один участник акции против неонацистов также был ранен.
Напомним, в сентябре десятки людей были задержаны из-за столкновений неонацистов и антифашистов с полицией во время марша ультраправой группы "Северный движение сопротивления" (NMR) в Гетеборге.