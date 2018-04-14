Дії росіян не залишили альтернатив авіаудару по Сирії - Тереза Мей

Субота, 14 квітня 2018, 08:25

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей у спеціальній заяві в суботу вранці пояснила, що обстріл військових та урядових об’єктів у Сирії залишився єдиним варіантом реакції Заходу.

Текст заяви прем’єра поширений урядом Великої Британії.

Тереза Мей наполягає, що західні союзники намагалися вирішити проблему іншими шляхами, однак через позицію РФ у Радбезі альтернатив воєнному сценарію не залишилося.

"Ми прагнули використати всі можливі дипломатичні канали, але наші зусилля постійно руйнувалися. Те саме сталося цього тижня - росіяни ветували резолюцію в Раді Безпеки ООН щодо незалежного розслідування атаки в Думі.

Отже, не лишилося реальної альтернативи застосуванню сили", йдеться у заяві голови уряду.

Тереза Мей нагадала, що причиною обстрілу та авіаудару по Сирії, який скоординовано провели США, Франція та Велика Британія стала чергова хімічна атака в Думі, у сирійському регіоні Східна Гута.

"Минулої суботи через хімічну атаку, яка відбулася за жахливих обставин, загинуло до 75 чоловік, включаючи маленьких дітей. І факт цієї атаки нікого не здивував. Сирійському режиму і раніше вистачало жорстокості для використання хімічної зброї проти власних людей.

І значна кількість інформації, включаючи розвідувальні дані, свідчить про те, що сирійський режим несе відповідальність за цю атаку", - пояснила вона.

Як повідомлялося, російські бази не потрапили під удари США та союзників.