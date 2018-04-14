Действия россиян не оставили альтернатив авиаудару по Сирии - Тереза Мэй

Суббота, 14 апреля 2018, 08:25

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в специальном заявлении в субботу утром объяснила, что обстрел военных и правительственных объектов в Сирии остался единственным вариантом реакции Запада.

Текст заявления премьера опубликовало правительство Великобритании.

Тереза Мэй настаивает, что западные союзники пытались решить проблему другими путями, однако из-за позиции РФ в Совбезе альтернатив военному сценария не осталось.

"Мы стремились использовать все возможные дипломатические каналы, но наши усилия постоянно разрушались. То же самое произошло на этой неделе - россияне ветировали в Совете Безопасности ООН резолюцию о независимом расследования атаки в Думе.

В итоге не осталось реальной альтернативы применению силы", - говорится в заявлении главы правительства.

Тереза Мэй напомнила, что причиной обстрела и авиаудара по Сирии, который скоординированно провели США, Франция и Великобритания, стала очередная химическая атака в Думе, в сирийском регионе Восточная Гута.

"В прошлую субботу из-за химической атаки, которая произошла при ужасных обстоятельствах, погибло до 75 человек, включая маленьких детей. И факт этой атаки никого не удивил. Сирийскому режиму и раньше хватало жестокости для использования химического оружия против собственных людей.

Значительное количество информации, включая разведывательные данные, свидетельствует о том, что сирийский режим несет ответственность за эту атаку", - пояснила она.

Как сообщалось, российские базы в Сирии не попали под удары США и союзников.