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Греція схвалила угоду з США із модернізації винищувачів F-16

Субота, 28 квітня 2018, 17:18

Уряд Греції схвалив угоду з США із модернізації винищувачів F-16 грецьких ВПС.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Планується, що 85 грецьких винищувачів пройдуть модернізацію в США. Вартість модернізації складе близько $1,45 млрд.

Основною перешкодою для угоди були розбіжності з американською аерокосмічною компанією Lockheed Martin щодо дати початку програми та строгого графіка платежів.

Греція прагне оновити свій флот військових літаків, щоб мати змогу конкурувати з новітніми винищувачами F-35, які вже починає купувати Туреччина.

Нагадаємо, нещодавно винищувач ВПС Греції Mirage 2000-5 розбився в Егейському морі після завершення місії з перехоплення турецьких винищувачів.

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