Греция одобрила соглашение с США по модернизации истребителей F-16

Правительство Греции одобрило соглашение с США по модернизации истребителей F-16 греческих ВВС.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Планируется, что 85 греческих истребителей пройдут модернизацию в США. Стоимость модернизации составит около $1,45 млрд.

Основным препятствием для соглашения были разногласия с американской аэрокосмической компанией Lockheed Martin о дате начала программы и строгом графика платежей.

Греция стремится обновить свой флот военных самолетов, чтобы иметь возможность конкурировать с новейшими истребителями F-35, которые уже начинает покупать Турция.

Напомним, недавно истребитель ВВС Греции Mirage 2000-5 разбился в Эгейском море после завершения миссии по перехвату турецких истребителей.