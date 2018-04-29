Міноборони Німеччини вимагає різко збільшити видатки на Бундесвер

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн вимагає збільшити фінансування збройних сил на додаткових 12 мільярдів євро впродовж трьох років.

Про це передає DW.

У 2019 році глава відомства пропонує збільшити видатки на три мільярди євро, у 2020 – на чотири, і ще п'ять додаткових мільярдів виділити на 2021 рік.

У свою чергу глава Мінфіну Олаф Шольц пропонує збільшити оборонні видатки менше, ніж на половину цієї суми. За проектом бюджету, фінансування планується збільшити лише на 5,5 мільярда євро загалом до 2021 року.

Міністерство оборони Німеччини вважає, що збільшення видатків "з урахуванням величезних витрат на модернізацію, особливо у середньостроковій перспективі, досі є недостатнім".

Оборонне відомство попереджує, що за умов недостатнього фінансування, у 2019 році може зірватися "щонайменше один із запланованих великих міжнародних проектів озброєнь".

Міноборони вже підготувало список проектів, від яких доведеться відмовитися. На першій позиції в ньому – співпраця з Норвегією у сфері розробки підводних човнів, на другій – закупівля шести транспортних літаків C-130 Hercules, які мають базуватися на аеродромі у Франції.

Канцлер ФРН Ангела Меркель раніше заявила, що у 2019 році Берлін планує збільшити видатки на оборону до 1,3% ВВП і водночас має на меті досягти цільового показника у 2% від ВВП до 2024 року.

Згідно з даними Міністерства оборони Німеччини, минулого року витрати країни на оборону склали 37 млрд євро або 1,2% ВВП. НАТО вимагає від країн-членів витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП.