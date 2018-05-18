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У Польщі затримали ще одну російську агентку

П'ятниця, 18 травня 2018, 16:25

Польська прикордонна служба затримала громадянку Росії і Кіпру, яка підтримувала польські проросійські кола і передавала директиви російських спецслужб.

Про це заявив речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин, передає Wpolityce.

"Прикордонна служба затримала охоплену забороною на в'їзд у Польщу громадянку Кіпру та Росії Анастасію З. Зараз почато процедуру її висилки з території Польщі", - заявив він.

З матеріалів Агентства внутрішньої безпеки випливає, що затримана агентка була однією з групи 5 осіб, які просували пріоритетні цілі російської інформаційної війни проти Польщі. Росіянка вела, на замовлення урядових агентів РФ, кулуарні заходи щодо консолідації проросійських осередків у Польщі, пропагувала заперечення і спростування польської історичної політики.

Напередодні Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало громадянку Російської Федерації Єкатєріну Ц., яка вела "ворожу діяльність" i, зокрема, розпалювала польсько-українську ворожнечу. Її також відносять до п'ятірки, яка вела гібридну діяльність проти Польщі. Усім п'ятьом заборонено в’їзд на територію Польщі.

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