В Польше задержали еще одну российскую агентку

Польская пограничная служба задержала гражданку России и Кипра, которая поддерживала польские пророссийские круги и передавала директивы российских спецслужб.

Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, передает Wpolityce.

"Пограничная служба задержала гражданку Кипра и России Анастасию С., у которой запрет на въезд в Польшу. Сейчас начата процедура ее высылки с территории Польши", - заявил он.

Из материалов Агентства внутренней безопасности следует, что задержанная агентка была в группе из пяти человек, продвигавших приоритетные цели российской информационной войны против Польши. Россиянка вела, по заказу правительственных агентов РФ, деятельность по консолидации пророссийских организаций в Польше, пропагандировала отрицание и опровержение польской исторической политики.

Накануне Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданку Российской Федерации Екатерину Ц., которая вела "враждебную деятельность", в частности, разжигала польско-украинскую рознь. Ее также относят к пятерке, которая вела гибридную деятельность против Польши. Всем пятерым запрещен въезд на территорию Польши.