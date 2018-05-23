У Кремлі назвали теми розмови Путіна з Макроном
Президенти Росії і Франції Владімір Путін і Еммануель Макрон на зустрічі 24 травня серед інших питань планують обговорити ситуацію в Україні.
Про це повідомив журналістам помічник російського президента Юрій Ушаков, інформує агентство "РИА Новости".
"У ході переговорів Путіна з Макроном запланований обмін думками з актуальних міжнародних і регіональних питань, включаючи ситуацію на південному сході України, перспективи розв'язання криз в Сирії та Лівії, проблематику близькосхідного врегулювання", - сказав Ушаков.
"Мається на увазі обговорити перспективи збереження Спільного всеосяжного плану дій із врегулювання іранської ядерної програми після одностороннього виходу з нього США", - додав він.
Зустріч французького та російського лідерів відбудеться 24 травня у Санкт-Петербурзі.