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У Кремлі назвали теми розмови Путіна з Макроном

Середа, 23 травня 2018, 16:21

Президенти Росії і Франції Владімір Путін і Еммануель Макрон на зустрічі 24 травня серед інших питань планують обговорити ситуацію в Україні.

Про це повідомив журналістам помічник російського президента Юрій Ушаков, інформує агентство "РИА Новости".

"У ході переговорів Путіна з Макроном запланований обмін думками з актуальних міжнародних і регіональних питань, включаючи ситуацію на південному сході України, перспективи розв'язання криз в Сирії та Лівії, проблематику близькосхідного врегулювання", - сказав Ушаков.

"Мається на увазі обговорити перспективи збереження Спільного всеосяжного плану дій із врегулювання іранської ядерної програми після одностороннього виходу з нього США", - додав він.

 Зустріч французького та російського лідерів відбудеться 24 травня у Санкт-Петербурзі.

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Макрон Путін
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