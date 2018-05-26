Тисячі французів протестують проти реформ Макрона у державному секторі

Головна французька ліва партія, найбільша профспілка державного сектору CGT та ще близько 80 організацій у суботу вивели на вулиці країни тисячі людей, які виступають проти реформ президента Еммануеля Макрона у державному секторі.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми збираємось донести повідомлення і це повідомлення повинне бути почуте сильним лідером Еммануелем Макроном", - заявив лідер лівої партії "Нескорима Франція" Жан-Люк Меланшон перед протестувальниками у Марселі.

Меланшон перерахував низку скарг, у тому числі брак персоналу в лікарнях, обмежене зарахування в університети та брак поліцейських у кримінальних районах через, як стверджує уряд, брак коштів.

"Ми вам не віримо, тому що ви брешете", - сказав Меланшон, додавши, що уряд Макрона надав багатим податкові пільги у розмірі 4,5 млрд євро, тоді як ці кошти могли бути інвестовані у лікарні.

У Парижі поліція повідомила про затримання близько 30 осіб ще до початку маршу.

Париж Фото: Reuters

Париж Фото: Reuters

Очікується, що із банерами та лозунгами люди протестуватимуть у щонайменше 160 містах по всій Франції.

З початку року профспілки влаштували кілька загальнонаціональних страйків, а співробітники залізничної компанії SNCF страйкують по два дні щотижня протягом трьох місяців через план Макрона реформувати залізницю.

Еммануель Макрон, який прийшов до влади рік тому, поки не демонструє ознак піддатися тиску вулиці. Минулого тижня він заявив, що так званий "народний протест", очолюваний Меланшоном, не зупинить його. Він зазначив, що опозиція не висунула жодних конкретних пропозицій.