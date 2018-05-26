Тысячи французов протестуют против реформ Макрона в государственном секторе

Главная французская левая партия, крупнейший профсоюз государственного сектора CGT и еще около 80 организаций в субботу вывели на улицы страны тысячи людей, которые выступают против реформ президента Эммануэля Макрона в государственном секторе.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы собираемся донести сообщение и это сообщение должно быть услышано сильным лидером Эммануэлем Макроном", - заявил лидер левой партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон перед протестующими в Марселе.

Меланшон перечислил ряд жалоб, в том числе нехватку персонала в больницах, ограниченое зачисление в университеты и отсутствие полицейских в криминальных районах из-за, как утверждает правительство, нехватки средств.

"Мы вам не верим, потому что вы врете", - сказал Меланшон, добавив, что правительство Макрона предоставило богатым налоговые льготы в размере 4,5 млрд евро, тогда как эти средства могли быть инвестированы в больницы.

В Париже полиция сообщила о задержании около 30 человек еще до начала марша.

Париж ФОТО: REUTERS

Париж ФОТО: REUTERS

Ожидается, что с баннерами и лозунгами люди будут протестовать в по меньшей мере 160 городах по всей Франции.

С начала года профсоюзы устроили несколько общенациональных забастовок, а сотрудники железнодорожной компании SNCF бастуют по два дня в неделю в течение трех месяцев через план Макрона реформировать железную дорогу.

Эммануэль Макрон, который пришел к власти год назад, пока не демонстрирует признаков поддаться давлению улицы. На прошлой неделе он заявил, что так называемый "народный протест", возглавляемый Меланшоном, не остановит его. Он отметил, что оппозиция не выдвинула никаких конкретных предложений.