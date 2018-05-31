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У Німеччині чоловік влаштував різанину в потязі, 2 поранених

Четвер, 31 травня 2018, 08:23

Одна людина була вбита і двоє інших поранені в результаті інциденту на вокзалі північнонімецького міста Фленсбург в середу ввечері.

Про це повідомляє shz.de.

Пораненими виявились чоловік і 22-річна жінка-поліцейська. За даними видання, вона намагалася врегулювати суперечку, яка розпочалась у потязі, що прибув з Кельна.

В ході сварки нападник поранив пасажира, а потім напав на поліцейську. У відповідь жінка застрелила зловмисника.

 
 

Про винуватця сутички дотепер нічого не відомо. Серйозно травмований пасажир був доставлений в лікарню. Поліцейська отримала легке поранення.

Вокзал у Фленсбурзі був оточений правоохоронцями приблизно о 19 годині. 30 осіб з потяга, в якому стався інцидент, були евакуйовані.

Прични суперечки досі не з’ясовані. Також немає ніяких ознак ісламістської атаки. Кримінальна поліція і прокуратура почали розслідування.

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Німеччина інциденти
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