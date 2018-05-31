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В Германии мужчина устроил резню в поезде, 2 раненых

Четверг, 31 мая 2018, 08:23

Один человек был убит и двое других ранены в результате инцидента на вокзале северогерманского города Фленсбург в среду вечером.

Об этом сообщает shz.de.

Ранеными оказались мужчина и 22-летняя женщина-полицейская. По данным издания, она пыталась урегулировать спор, который начался в поезде, прибывшем из Кельна.

В ходе ссоры нападающий ранил пассажира, а потом напал на полицейскую. В ответ женщина застрелила злоумышленника.

 
 

О виновнике до сих пор ничего не известно. Серьезно травмирован пассажир был доставлен в больницу. Полицейская получила легкое ранение.

Вокзал в Фленсбурге был окружен правоохранителями примерно в 19 часов. 30 человек из поезда, в котором произошел инцидент, были эвакуированы.

Причны спора до сих пор не выяснены. Также нет никаких признаков исламистской атаки. Криминальная полиция и прокуратура начали расследование.

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Германия инциденты
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