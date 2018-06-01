В Угорщині з розумінням сприйняли інсценування "убивства" Бабченка – посол

Посол України в Угорщині Любов Непоп переконує, що в Угорщині з розумінням сприйняли спецоперацію СБУ з інсценування убивства журналіста Аркадія Бабченка.

Про це посол повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Дипломат проінформувала, що вчора мала низку нагод обговорити з угорськими та іноземними преставниками в Будапешті питання попередження спроби вбивства журналіста Аркадія Бабченка.

За її словами, вона ознайомиила їх з ходом операції та закликала сприяти в мобілізації міжнародної підтримки для посилення санкцій проти російського агресора та тиску на Кремль.

"З боку наших партнерів було повне розуміння того, що Україна не лише мала право, а і зобов’язана захищатися проти російської гібридної війни", - запевнила посол.

"Наша позиція є максимально чіткою: зараз важливим є завершити слідство, отримати інформацію не лише про організатора, а й про замовників, які на сьогоднішній день будуть намагатися продовжувати ці дії проти України. Результати розслідування будуть представлені як українському суспільству, так і нашим міжнародним партнерам", - додала Непоп.

Як повідомлялося, генеральний прокурор України Юрій Луценко і глава СБУ Василь Грицак у п'ятницю зустрінуться з дипломатами G7, щоб пояснити необхідність проведення спецоперації з "вбивством" журналіста Аркадія Бабченка.

Коментуючи інсценування убивства Аркадія Бабченка українськими спецслужбами, у ЄС визнали право України захищати свій національний інтерес. Водночас ЄС намагається отримати більше деталей у цій справі.