В Венгрии с пониманием восприняли инсценировку "убийства" Бабченко – посол

Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп утверждает, что в Венгрии с пониманием восприняли спецоперацию СБУ с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом посол сообщила на своей странице в Facebook.

Дипломат проинформировала, что вчера имела ряд возможностей обсудить с венгерскими и иностранными преставителями в Будапеште вопросы предупреждения попытки убийства журналиста Аркадия Бабченко.

По ее словам, она ознайомиила их с ходом операции и призвала оказать содействие в мобилизации международной поддержки для ужесточения санкций против российского агрессора и давления на Кремль.

"Со стороны наших партнеров было полное понимание того, что Украина не только имел право, а и обязана защищаться против российской гибридной войны", - заверила посол.

"Наша позиция является очень четкой: сейчас важно завершить следствие, получить информацию не только об организаторе, но и о заказчиках, которые на сегодняшний день будут пытаться продолжать эти действия против Украины. Результаты расследования будут представлены как украинскому обществу, так и нашим международным партнерам ", - добавила Непоп.

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак в пятницу встретятся с дипломатами G7, чтобы объяснить необходимость проведения спецоперации по "убийствк" журналиста Аркадия Бабченко.

Комментируя инсценировку убийства Аркадия Бабченко украинскими спецслужбами, в ЕС признали право Украины защищать свой национальный интерес. В то же время ЕС пытается получить больше деталей по этому делу.