Луценко пояснив німецькій пресі, чому довелось сфабрикувати смерть Бабченка

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що інсценування убивства Бабченка дозволило не тільки врятувати життя журналіста, але й отримати список із іменами 30 інших потенційних жертв російських спецслужб.

Про це Луценко розповів у інтерв’ю німецькому виданню Bild.

"Це були не фейкові новини, а спеціальна операція, за допомогою якої ми врятували життя. Вона повністю відповідала українському законодавству. Мені байдуже, якщо тепер дехто нас критикує, поки ми можемо запобігати вбивству", - сказав Луценко.

Луценко заявив, що у замовника є явні контакти з Росією. Водночас він відмовився говорити, чи існують записи телефонних розмов, які доводять замовлення убивства російськими спецслужбами.

"Ми збираємо докази і представимо їх у найближчі декілька днів", - сказав Луценко.

Він також пояснив, що в українських спецслужб були докази існування списку з 30 імен, убивство яких нібито замовила російська сторона.

"Завдяки спеціальній операції у нас була надія, що замовник після інсценізованого вбивства назве інші імена, і так ми виявимо більше слідів. Тому все мало так виглядати, що Бабченко фактично був убитим. Але коли замовник хотів вирушити в Італію, нам довелось його заарештувати", - зазначив Луценко.

Серед імен зі списку, які українській владі вдалося ідентифікувати, є один проукраїнський активіст та колишній російський агент, повідомив Луценко виданню.

"Таким чином завдяки спеціальній операції ми змогли врятувати багато життів", - зазначив Луценко.