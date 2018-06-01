Фінляндія пропонує включити сауну в список спадщини ЮНЕСКО

Фінляндія пропонує включити до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО фінську сауну і народні музичні традиції гри на скрипці в громаді Каустінен.

Про це повідомляє телерадіокомпанія Yle з посиланням на Міністерство освіти і культури Фінляндії та Музейне відомство.

Фінські лазневі традиції хочуть представити в якості першої презентації Фінляндії в списку ЮНЕСКО "Нематеріальна культурна спадщина" у березні 2019 року, а традиції шпільманів з Каустінена – роком пізніше.

"Гарним прикладом фінської нематеріальної спадщини може служити відвідування сауни, яке вважається видатним елементом сучасного життя наших громадян", - розповів фінський міністр у справах Європи, культури і спорту Сампо Терхо.

Народні музичні традиції у громаді Каустінен, що в регіоні Центральна Похъянмаа, являють собою особливий стиль гри на скрипці так званих шпільманів - народних музикантів, які виступали на весіллях та інших сільських святах. Зараз ці традиції активно підтримуються, зокрема, завдяки фестивалю народної музики Kaustinen Folk Music Festival, який проводиться кожного літа вже протягом більше 50 років.